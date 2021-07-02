В Украине бушуют новые страсти касательно руководителей Государственного бюро расследований (ГБР): в ведомстве, которое было призвано стать аналогом американского ФБР, постоянно меняются руководители. Очередной руководитель попал под уголовную статью

Еще в декабре 2019 года после череды скандалов, в том числе связанных с прослушкой рабочего кабинета, был уволен директор ГБР Роман Труба. После него ведомством в статусе и.о. руководили по очереди четыре человека: Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Алексей Сухачев.

Экс-глава ГБР Соколов под следствием

В отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова открыли уголовное производство. Соответствующее обращение в правоохранительные органы инициировала общественная организация «Совет общественного контроля». А обвиняют экс-главу Госбюро расследований в превышении власти или служебных полномочий по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. И.о. директора ГБР Соколов прокомментировал дела против Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Соколова подозревают в нарушении законов о государственной регистрации нормативно-правовых актов. Эти нарушения привели к освобождению более 300 государственных служащих Бюро, а также к применению как к сотрудникам, так и к другим гражданам недействующих актов. На основании таких документов работникам ГБР выплачивались незаконные стимулирующие и другие выплаты, доплаты, надбавки, материальная и денежная помощь. Теперь самому Бюро предстоит как можно быстрее устранить эти нарушения.

Как сообщил украинским СМИ адвокат жалобщиков Олег Шрам, президенту, председателю Верховной Рады Украины и председателю Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельностью были направлены обращения, где содержится просьба обеспечить контроль за устранением ГБР указанных нарушений, а также проконтролировать восстановление нарушенных конституционных прав уволенных работников Бюро.

По словам адвоката, ненадлежащее обнародование нормативных документов началось с момента так называемой перезагрузки ГБР, когда было назначено новое руководство, которое сразу же прекратило регистрировать все такие акты ГБР в Минюсте, а многие даже не были опубликованы на сайте Бюро.

Он подчеркнул, что ведомство уже более двух лет не обнародует в установленном порядке свои нормативно-правовые акты, а такая ситуация дает возможность в любой момент при необходимости что-то опубликовать, удалить, изменить, отредактировать, в том числе задним числом. Фактически это значит, что до тех пор, пока все нормативно-правовые акты ГБР не зарегистрируют в Минюсте, в силу требований ст. 57 Конституции Украины они являются недействительными и не могут быть применены. Поэтому в ГБР может начаться правовой коллапс.

«Кто заложил бомбу под основу ГБР и кто должен понести ответственность? Это Александр Соколов, который исполнял обязанности директора Бюро с марта по сентябрь прошлого года. Делал он это сам или по предварительному сговору с Бабиковым или еще кем-то, это вопрос второй. Но в первую очередь именно он издавал «нормативно-правовые акты» без их государственной регистрации, им и на основании изданных им «актов» были незаконно уволены более 300 госслужащих ГБР, он противоправно установил, что информация о конкурсах, этапах их прохождения, кандидатах и победителях является служебной и не подлежит публикации, он установил этими «актами» надбавки и доплаты», что повлекло незаконные многомиллионные выплаты из госбюджета и причинило соответствующий ущерб государству», — констатировал Шрам. Труба обжаловал в Верховном суде Украины свое увольнение с поста главы Госбюро расследований © dbr.gov.ua

Что такое ГБР? Неудачная попытка Трубы инициировать наказание Порошенко

Государственное бюро расследований — это сравнительно новый для украинской правоохранительной системы орган, образованный в феврале 2016 года.

Фактически на его формирование потребовалось около полутора лет. В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором этой структуры. Труба возглавлял ведомство до 27 декабря 2019 г. — именно в этот день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, назначив на должность представителя партии «Слуга народа» Ирину Венедиктову, возглавлявшую комитет по вопросам правовой политики в Верховной Раде. Официальная причина отставки — перезапуск ГБР, за который в декабре прошлого года проголосовал парламент, а позже его одобрил президент.

В рамках законопроекта 2116 «Об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований» новый директор получил очень широкие полномочия. В частности, он мог самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности, а также возможность переводить в ГБР следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших связанные с Майданом дела, без обязательного проведения конкурса. Кроме того, с ноября 2019 года в рамках переформатирования правоохранительной системы, затеянной командой Зеленского, к ГБР перешли функции следствия по всем уголовным делам против топ-чиновников (кроме коррупции, которой занимается НАБУ) и силовиков (включая само НАБУ), а также перенаправлены многие резонансные «политические» дела, бывшие в производстве Генпрокуратуры, включая тысячи томов уголовных производств по Майдану.

Именно Роман Труба проявлял наибольшую активность в отношении экс-президента Петра Порошенко, открыв 13 дел, касающихся коррупции и злоупотребления властью со стороны политика и его окружения. Однако против него ополчились прозападные грантоеды и «порохоботы», которые сделали многое для лишения чиновника должности. В частности, в кабинете Трубы в сентябре 2019 г. было обнаружено прослушивающее оборудование. Аппаратуру в вентиляционной системе обнаружила одна из сотрудниц ведомства, проветривавшая помещение. На обнародованных НАБУ пленках шла речь о делах против украинских чиновников, в том числе по заказу представителей власти. В частности, из записей следовало, что дело экс-президента Петра Порошенко контролируется Богданом и ОП. Труба обсуждал с главой Офиса президента Богданом и сам факт вызова на допрос в Бюро Порошенко. А подозрение бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун он согласовывал лично с Зеленским. А еще руководитель НАБУ Артём Сытник по телефону сказал Трубе, что его заместители замешаны в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский разговаривал с Трубой о ходе расследования о закупках в ВСУ. По сути предприниматель хотел избежать публичного скандала, чтобы его фамилия не попала в СМИ. «Месть Порошенко». Труба прокомментировал возбужденное против него уголовное дело © dbr.gov.ua

Кто же поставил прослушивающее оборудование, так и не выяснили. Правда, в околополитических кругах выдвигалась версия, что за этим стояли люди Порошенко из СБУ. Помимо того, определенный конфликт у главы ГБР существовал с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой, который тормозил наиболее резонансные расследования. К слову, на каналах экс-президента вовсю смаковали подробности прослушки. А после увольнения Трубы по требованию нардепов из фракции «Европейская солидарность» начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса — «вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» (ст. 343) и «разглашение данных досудебного следствия» (ст. 387). Сам чиновник называл происходящее политической расправой и попробовал оспорить его в суде, но тщетно.

Деятельность Соколова и Бабикова

С декабря 2019 по февраль 2020 г. ведомство возглавляла Ирина Венедиктова, но в марте того же года Зе-команла сочла целесообразным ее перевод на должность генерального прокурора. В течение прошлого года Порошенко и Ко организовывали травлю назначенного на пост замдиректора ГБР Александра Бабикова, поскольку в ряде судебных документов он фигурировал как адвокат экс-президента Виктора Януковича. С 2017 г. он минимум 1,5 года защищал интересы беглого президента. Но при нем и новом начальнике Александре Соколове следствие по резонансным делам почти полностью застопорилось. Хотя сторонники Порошенко, основываясь на биографии Бабикова, вовсю кричали о «реванше банды Януковича» в правоохранительной системе.

Интересно, что злые языки называли Соколова тем, кто фабриковал дело ученого Мехти Логунова. Ему грозило 12 лет тюрьмы по обвинению в липовом шпионаже в пользу России. Именно в тот момент чиновник работал в СБУ. Соколов инициировал проверки сотрудников ведомства на полиграфе, а вообще он видел огромной проблемой соблюдение баланса между законом и политической целесообразностью. Он много говорил, что ГРБ — очень политизированная структура и с этим нужно бороться. Также показательно, что во времена руководства Соколова ГБР не слишком охотно давало ход заявлениям экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Критикуя юриста за «вымышленные новости» и обещая прорывы, он так и не добился какого-либо наказания для топ-коррупционеров либо результатов по резонансным делам. В ноябре прошлого года Соколов и Бабиков были уволены.

Проблемы с западными «партнерами»

Примечательно, что все директора ГБР за последние 1,5 года работали с приставкой и.о вследствие отсутствия надлежащей конкурсной комиссии. Комиссия уже полгода как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу. Еще в июле 2020 года Верховная Рада назначила в нее трех своих представителей. Осенью того же года квоту заполнил и Офис президента. Не хватает лишь «иностранных экспертов». Их должен назначить Кабинет министров по представлению международных организаций. Однако по состоянию на июнь текущего года ни одной кандидатуры от «партнеров» Украина так и не получила.

«Оказалось, что создание и деятельность ГБР для них не является приоритетом. Мы обращались к этим международным институциям, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях», — сообщил нардеп от партии «Слуга народа» Денис Монастырский.

Но назначать комиссию без участия иностранцев власть откровенно боится. Ведь решения, скорее всего, будут раскритикованы, а результаты отбора — восприняты с недоверием. Также саму процедуру назначения директора Бюро указом президента, вполне вероятно, могут признать неконституционной, как это ранее сделали с главой НАБУ Артемом Сытником. Что будет в таком случае делать Зе-команда, неясно. Выходом, конечно, могло быть принятие законопроекта, внесенного «Оппозиционной платформой — За жизнь» об исключении международных «экспертов» из процедуры, но ОП не хочет ссориться с Западом.

Таким образом, должность директора ГБР является весьма неблагодарной, как говорили раньше "расстрельной". Несмотря на широкие полномочия, ведомство так и не удалось превратить в реально действующий орган по борьбе с коррупцией и наказанию чиновников режима Порошенко. Виной тому стали противоречия внутри Зе-команды, а также препятствия со стороны Запада, расценивающие его как сферу собственного влияния, а не орган, подчиняющийся Банковой.

Похоже, что и для западных партнеров Украины ГБР стала неудобным органом, который занимается выяснением того, кто устроил расстрелы "Небесной сотни" на Евромайдане и кто и как разворовывал госбюджет после него. А оба этих уголовных преступления (вернее комплекса уголовных преступлений, имеющих отношение к нынешней власти) и Запад, и нынешняя власть хотели бы затушевать. Вот и не может "украинское ФБР" начать нормальную деятельность…