Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, экс-соратник Петра Порошенко и один из основателей партии «Наша Украины» Давид Жвания 25 июня опубликовал новую видеозапись. В ролике он рассказывает о событиях, которые привели к Оранжевой революции 2004 года, вспыхнувшей после «отравления» Виктора Ющенко

«Момент Жвании». Божья роса в глазах патриотов © LIGA.net Петра Порошенко и Романа Бессмертного непосредственными исполнителями «захвата власти», чьими сценаристами были специалисты из США.

По словам Жвании, проработанная концепция Леонида Кучмы состояла в том, чтобы добиться победы Ющенко, после выборов силой забрать у него власть, отдать ее своим людям и руководить процессом в качестве теневого президента.

«Таким образом еще до выборов их судьба была решена путем захвата кандидатов из списка партии. На то время Кучма уже был под колпаком у США, а его зять Пинчук работал с фондами Сороса. Я рассказывал про все схемы Сороса через фонды Пинчука. Так вот, когда Виктор оказался под их полным контролем, а нас, по сути, отстранили от политической части, включились сценаристы политических революций из США», — вспоминает Жвания.

Что касается истории с «отравлением», то Ющенко имел наследственные болезни, и у кого-то из его родственников были проблемы с поджелудочной и такие же следы на лице.

«Сценарий был прописан заранее. Вывезти кандидата из страны, посадить ему поджелудочную, раздуть скандал с отравлением и подальше убрать Россию. А лучше всего — списать это все на работу России. После чего внести нового президента на трон и убрать неугодного Кучму», — уточнил экс-нардеп.

Он также сообщил о деструктивной роли жены Ющенко американского происхождения Кэтрин Чумаченко, которая создала свой «штаб» отдельно от мужа.

Рассказал Жвания и о роли в этих событиях известного российского олигарха Бориса Березовского, который, по его словам, не принимал активного участия в финансировании проектов, но в романтизме Ющенко видел перспективы спокойной либеральной страны для серьезного и завидного сравнения с Россией.

«Он не общался со штабом Катерины Ющенко. Он терпеть не мог этих людей, их провинциальность и невежество. Туда же входила и компания, которую я перечислял выше, Порошенко, Ульянченко и многие другие», — уточнил политик.

В заключении, предвидя возможные обвинения в политической проституции, Жвания добавил, что тому, как через постель попасть в политику, лучше знает та же Ющенко и Ульянченко.

С 2020 года Жвания выкладывает в интернет ролики, в которых рассказывает важные подробности государственного переворота, степень вовлеченности в них различных украинских политиков и иностранных государств, детали происходивших далее событий.

Жвания готов сесть в тюрьму, но только в «хорошей компании» © Facebook, Давид Жвания

Практически рефреном после каждого обращения Жвания повторяет, что готов дать показания по этим и другим эпизодам непосредственно генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая, как и большинство украинских СМИ, на это никак не реагирует.

Потенциал «Дела Жвании», как и цель его разоблачений, пока не раскрыт ни самим Давидом Важаевичем, ни оппонирующими режиму Майдана СМИ, партиями, общественностью. Возможно, со временем он сам объяснит свою позицию.