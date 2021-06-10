Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» прокомментировал последние инициативы официального Киева, сказал, о чём хотел бы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским при встрече, а также оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Дискриминация русских на Украине

Глава государства заявил, что отрицательно относится к внесённому в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекту о коренных народах, в число которых русские не включены. Русский вопрос. И нацистский ответ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин напомнил, как вообще образовалась современная Украина: большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину; а если смотреть на более ранний период, то эти территории пришли в состав российского государства, процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году, после Переяславской рады, и проживавшие в тех трёх областях считали и назвали себя русскими и православными, что подтверждают архивные документы, поэтому говорить о русских как о некоренном народе не просто некорректно, это смешно и глупо.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — подчеркнул он.

Путин задался вопросом, а как быть в этой ситуации людям со смешанной кровью, отметив, что сам Зеленский — еврей по национальности.

«Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего?» — продолжил президент.

Обращая внимание на суть самого закона, Путин отметил, что одна из статей гласит, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а если исходить из общего правового правила, что разрешено всё, что не запрещено, значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, в том числе русские, румыны, поляки, венгры, значит, могут? Он предупредил, что деление людей на сорта и дискриминация по разным составляющим нормальной жизни человека, в том числе по языковому признаку, приведёт к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, либо переписывать свою национальность. Шутка, ставшая злом. Краткий курс геноцида русского языка в Украине

Путин уверен, что никакой реакции международного сообщества на эту законодательную инициативу не будет, потому что «Украина рассматривается как антипод России, поэтому предпочитают её вообще не задевать».

«Но что касается всех народов, которые являются некоренными, это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение. <…> Это мощный, очень серьёзный удар по русскому народу в целом. И конечно, для нас это не может быть безразлично», — предупредил президент РФ.

Встреча с Зеленским

В апреле Зеленский несколько раз выражал желание пообщаться с российским коллегой или по телефону, или лично. В интервью французской газете Le Figaro он посетовал, что Кремль не подтвердил разговор, на что позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что за последние дни никаких запросов не видел, но главе государства всегда есть что сказать своему украинскому коллеге относительно разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны. Спустя несколько дней в видеообращении к нации Зеленский, специально перейдя на русский язык, предложил Путину встретиться в любой точке подконтрольной Киеву части Донбасса, где идут боевые действия. Очевидно, что это было заведомо невыполнимо, как минимум из-за неспособности украинских властей дать гарантии безопасности. В ответ Путин заявил, что если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время. В Россию Зеленский, разумеется, ехать не рискнул.

«(Нам с президентом Украины. — Ред.) всегда есть о чём говорить, имея в виду, что мы соседи. Когда мы спросили на уровне администрации, о чём же предполагается поговорить, мы получили ответ — Вам покажется, может быть, это странным, не думаю, что здесь какой-то секрет, — но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Ну, это, конечно, важный аспект — ситуация в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, и для Украины. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно бы говорить об этом», — заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

При этом не очень понятно, что Киев вкладывает в понятие «международная безопасность», которую он хочет обсуждать. Путин предположил, что, возможно, украинское руководство хочет обсудить с российской стороной Донбасс.

«Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик ДНР и ЛНР. Подписи стоят. Более того, тогдашний президент Украины господин Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. Они просили нас об этом. Кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать. Нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили их в том, что это целесообразно, что это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Более того, ведь Захарченко убили. Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», — заявил президент РФ.

Вступление Украины в НАТО

Путин отметил, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — это чрезвычайно важная вещь для безопасности граждан страны. Он напомнил, что две волны расширения Североатлантического альянса на Восток произошли тогда, когда отношения между Россией и коллективным Западом, отношения с США были ровными, даже, можно сказать, партнёрскими, — до референдума в Крыму, когда не было никаких событий после госпереворота на Украине.

«И тем не менее все наши так называемые озабоченности были проигнорированы, а все предварительные договорённости — правда, они носили устный характер, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым — были забыты, преданы забвению. Не хочется употреблять какие-то грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, и всё. О чём это говорит? О том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других людей, других народов, вне зависимости даже от характера отношений с этими странами», — заявил Путин.

31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должна отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО. Циничная игра или недальновидность? Эксперт объяснил последние заявления Зеленского по НАТО © AP, Efrem Lukatsky

Путин объяснил, почему расширение НАТО на Восток и приближение инфраструктуры к границам РФ имеет практическое значение для России: американцы легко договорились с Польшей и Румынией, ставшими членами НАТО, о размещении на их территории систем противоракетной обороны, но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время — подлётное время до Москвы составляет 15 минут.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время, скажем, от Харькова или от Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов? Размещение наших ракет на Кубе. Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона, 15 минут. А для того, чтобы такое подлётное время сократилось до 7-10 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет? А для нас?» — добавил Путин.

При этом президент призвал не недооценивать вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Все так немножко подсмеиваются над Зеленским и говорят, что, ну, всё это болтовня, ничего здесь не будет и так далее. У меня другое мнение. Я думаю, что, вот это одна из версий, мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнёры говорят, что им ничего не обещали, украинцам. Ну, не украинцам, а украинскому руководству, в том числе и президенту Зеленскому. А откуда мы это знаем? А может быть, просто они ему сказали: "Знаешь что, ты рановато вылез, рано ещё об этом говорить, и не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов (РФ и США в Женеве 16 июня. — Ред.), чего ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита? Помолчать не мог, что ли, несколько дней?" А на самом деле можем себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае никто не говорит "нет"», — подчеркнул Путин.

По итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Офис президента Украины опубликовал пресс-релиз с фразой, что американский лидер отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Однако вскоре представитель Совета национальной безопасности Белого дома опроверг эту информацию: он заявил порталу Axios, что президент США не говорил такого, а «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку». В итоге пресс-служба Банковой исправила эту фразу на «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе». Мечта Зеленского сбылась: Байден позвонил ему. Но не всё так однозначно © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Путина, этот окрик из-за океана в сторону президента Украины ничего не значит, но Россия должна иметь это в виду и соответствующим образом выстраивать отношения в сфере безопасности со своими партнёрами.

«Я в своих прежних разговорах на этот счёт (о членстве Украины в НАТО. — Ред.) с прежними американскими руководителями не раз слышал: НАТО — открытая организация. Первое. А второй тезис: "Каждый народ имеет право на выбор того, как он считает нужным обеспечить свою безопасность". Вот мне это было сказано неоднократно. И что, какой вывод из этого можем сделать? Есть формальные отграничения. И гарантий вступления Украины в НАТО нет», — пояснил президент РФ.

Он напомнил, что в украинском обществе, согласно последним социологическим исследованиям, нет единой позиции по вопросу членства страны в военно-политическом Альянсе.

«Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие глупые. А потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации. И не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку», — заявил Путин.