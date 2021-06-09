С нуля часов 5 июня 2021 года вступило в силу «закрытие неба» для белорусской авиации в ЕС. Это событие никак не повлияло на белорусскую повседневность внутри страны и в целом напоминает континентальную блокаду, которую двести лет назад Наполеон объявил Англии: она как бы есть, но ее как бы нет

Озабоченность безопасностью полетов над Белоруссией совершенно не разделяют Турция, Сербия, Венгрия, Румыния, Болгария, Швейцария и все азиатские страны. А в интернете совершенно не отменены рейсы польских, немецких, голландских, французских и других частных авиакомпаний из стран, которые объявили блокаду. Абсолютно плевать на это всему бывшему СССР, кроме Украины. Симоненко рассказал об опасности, которая грозит сегодня Белоруссии и России © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Самодурство руководства ЕС очень раздражает частных авиаперевозчиков, которые не планировали повышать цены на билеты. Но самый главный сюрприз — обещание Лукашенко пустить «Белавиа» в Крым. До сих пор СМИ и аналитики не приняли это всерьез. А зря.

Беломайдан в эмиграции

Воздушный «бан» не единственное, что придумали западные креативщики для «диктатора». В последние дни они показали много новых номеров оригинального жанра. Во-первых — запустили белорусских оппозиционеров-эмигрантов на границу с Белоруссией, чтобы они там всячески демонстрировали свою обеспокоенность. К примеру, на белорусско-литовском пограничном пункте Мядининкай был развернут «Беломайдан» с палатками, термосами, кофе, зонтиками и хорошим настроением. Акция неуверенно объявлена бессрочной, робко анонсировано «перекрытие границы».

Первое пока проверить сложно: оппозиционеры, по состоянию на вторник, ходили с транспарантами, содержавшими экстремистские лозунги, махали символикой коллаборационистов, водили хороводы по пешеходным переходам. Последнее оптимистично назвали «блокированием границы», хотя злые языки утверждают, что ничего подобного они делать не могут, поскольку предупреждены полицией о том, что в случае чего литовские (польские) силовики в части выполнения боевой задачи охраны правопорядка мало чем отличаются от белорусского ОМОН. Страны НАТО испугались сближения России и Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но в СМИ и сетях присутствуют яркие фотографии протестных действий, которые авторы уверенно подписывают «блокированием», и никто с ними не спорит. А смысл?

Континентальная блокада

Во-вторых, и это тоже касается пограничных с Белоруссией стран, был придуман симулякр под названием «мигранты». Литва вдруг стала ябедничать на всю Европу, что пограничникам РБ приказали не охранять границу и пропускать в «свободный мир» через «демократическую Литву» разноцветных мигрантов из стран, в разной степени относящихся к третьему миру.

Для подтверждения показали фотографии вышеуказанных личностей в количестве десяти человек. Было сказано, что это «всего одна группа нелегалов», пропущенных белорусскими погранцами. Данная информация, в которой никто не будет разбираться, параллельно подкреплялась заявлениями литовских политиков из Вильны.

Персонажи же с фотографии ничего общественности не сообщили, да и сообщить не могли: они были демократично уложены лицами в землю, держа при этом руки за головой. Данная поза ничего уголовного не свершивших вполне себе людей совсем не напоминала арестованного Протасевича, из-за которого весь сыр-бор. В отличие от несчастных мигрантов он здоров, сыт, весел, а разговаривает как раз много. В эфире телевидений, радио и интернетов.

За две недели из микроблогера профессиональный змагар превратился в телезвезду первой величины белорусского телевидения. Но вернемся к вопросу дыр в белорусской границе.

Чем именно, кроме фотографии, обоснованы претензии к Минску, история умалчивает. Скорее всего, будет использована цитата Лукашенко, который когда-то обещал прекратить быть «щитом для мигрантов» и пустить азиатов в вожделенную «волшебную страну». Впрочем, пока что такой аргумент никто не применил.

Граница не на замке

«Маленькой, победоносной блокады» все же не вышло. Во-первых, как уже было сказано, воздушная блокада совершенно не вписалась ни в один бизнес-план ни одной частной авиакомпании. Вот и реализуют кому угодно желающему билеты на право летать лучшими европейскими авиакомпаниями и ведущими брендами. Среди тех, кто начхал на рекомендации, продает билеты из Минска и в Минск, замечены Lot и Lufthanza, например. Страны НАТО испугались сближения России и Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Расписание же международного аэропорта Минск показывает регулярные (не чартерные) рейсы «Белавиа», турецких, российских, иракских и дубайских авиакомпаний. Все туристические направления обслуживаются. Тем временем Международная ассоциация воздушного транспорта призвала отменить запрет на полеты над Белоруссией. Запрос направлен в Европейское агентство по авиабезопасности.

«Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов», — заявил гендиректор IATA Вилли Уолш.

Дыра в воздушной блокаде: наземные поездки решительно никто не отменял, все европейские перевозчики путешествуют по территории РБ, ничуть не опасаясь ситуации в стране. Но есть нюансы. Правила, вступившие в силу в декабре 2020 года для РБ, никто не отменял: выезд гражданам Беларуси не через аэропорт существенно ограничен. А на днях вышла инструкция Погранкомитета РБ, в которой еще раз уточняются ограничения. Для граждан Белоруссии и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание, выезд за границу через наземные пункты пропуска приостановлен. Это не касается студентов и гастарбайтеров. Но на границе понадобится документ с соответствующей визой. Причем приглашение на работу не является основанием для выезда, а выезжать таким образом и на работу, и на учебу можно не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Подарки от Лукашенко

Тем не менее президент Белоруссии далеко не в восторге от воздушной блокады и вообще от истерики в целом. Но ему это не впервой, он всегда отвечал на любые эмбарго контрмерами. Не исключение и настоящее время. На саммите в Сочи он, видимо, поделился идеями со своим российским коллегой, и они Владимиру Путину понравились. Большая часть белорусского креатива коснется завоеваний «революции достоинства» в одной хорошо известной всем стране. Напомним: Лукашенко пообещал отправить «Белавиа» через Россию в Крым — это раз. И, что еще хуже для Киева, пригласил представителей следственных органов ЛНР на допрос к Протасевичу — это два. Все думали, что «диктатор» пугает. Белоруссия может отказаться от западных товаров в пользу российских и китайских © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Но он не пугал. Волонтер Иллария Гольдберг, которая с 2014 года активно помогает ополчению в Донбассе, сообщила, что представители прокуратуры ЛНР не просто приняли приглашение, но уже в Минске! Белорусские СМИ эту тему не освещают.

Но никаких опровержений также не было. Не стоит сомневаться в том, что даже если серьезных оснований у такой информации и нет, то ее синхронно не опровергли ни российская, ни белорусская сторона. Тем более что в ЛНР, в которой ничего не делается без молчаливого одобрения Москвы, показали напряженную работу по кейсу Протасевича. Луганск требует его экстрадиции за военные преступления. СМИ поспешили написать, что в этом случае ему грозит расстрел.

Это не так. В ЛНР смертной казни не существует, лишь пользуясь случаем, блеснула инициатива вернуть «высшую меру» военным преступникам, чьи личности не уточнялись. Но экстрадиция, хоть от такой перспективы Роман Протасевич нешуточно перетрусил, невозможна. Есть статья 7 УК РБ, которая запрещает выдачу граждан Белоруссии иностранному государству.

Капля дегтя

А теперь самое интересное, что касается обещания Лукашенко отправить самолеты «Белавиа» в Крым. Несмотря на эту оптимистическую ноту, есть масса аргументов для скептицизма. Александр Лукашенко изложил данную инициативу в форме побасенки.

Мол, белорусы имеют в Крыму родственников, места отдыха, а раз Украина не разрешает летать, то будем летать через Россию. Владимир Путин, по словам белорусского президента, не против, минтрансы двух стран уже прорабатывают это направление.

Можно ли верить? Эта легенда, исходя из того, как она изложена, имеет одно очень слабое место. Потому что рассказ Лукашенко подразумевает, что раньше «Белавиа» летала в Крым. Согласитесь, если логика президента (раз закрыли небо, будем летать иначе) такова, то имеется в виду, что до присоединения Киеве к воздушной блокаде белорусы могли летать в Крым через Украину. Белоруссия подготовила ответные меры на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

А это не так. Белоруссия не признала Крым российским, а значит, «Белавиа» не могла летать туда. И не летала. С пересадкой в Москве — да, но это уже совсем другое. Впрочем, Лукашенко и не сказал, что «Белавиа» летала в Крым. Так что понимать его можно, как кому захочется. В общем, крайне сомнительно, что национальный белорусский авиаперевозчик создаст рейс «Минск—Симферополь». Хотя, если ЕС и США захотят повысить градус неадеквата, все возможно. Будем держать кулаки!

Последний штрих

Тем временем, в самой Украине в отношении утраченных территорий не все хорошо. Порошенко снова заставили прийти на допрос, и он пришел. После трёхчасового общения он подтвердил, что допрос касался в частности закупок угля в ДНР и ЛНР с последующим транзитом сырья… через территорию Белоруссии.

Последнее не было сказано вслух, но другого маршрута после санкций Украины 2015 и быть не могло. Порошенко объяснялся не об этом, а о том, почему такое могло случиться в его президентство. Но факт остается фактом: у Белоруссии есть «волшебный рубильник», который Лукашенко, если что, может вырубить. И Киеву мало не покажется.

С Крымом тоже не все «айс»: украинские высокопоставленные чиновники скупают недвижимость в «оккупированном» полуострове. Свой посильный вклад внес лично президент Зеленский, владеющий там квартирой, исправно платящий налоги в российскую казну и это прискорбно. Жаль, что ни один украинский журналист, которых в выходные Зе пригласил на шашлыки, об этом его так и не спросил. Зато глава Крыма, в кулуарах Санкт-Петербургского Международного Экономического форума рассказал много любопытного про материалы правоохранительных органов РФ о бизнесе и недвижимости в Крыму украинских чиновников, которые нагнетает истерию вокруг принадлежности полуострова.

При этом Сергей Аксенов отдал должное порядочности Зеленского: «задолженности по квартплате нет».