Ввиду полного отсутствия на Украине независимых правозащитных организаций, которые бы вели регулярный мониторинг ситуации с правами человека и информировали общественность о результатах, доклады миссии УВПКЧ ООН фактически являются единственным системным источником знания в этой области

В Одессе силовики «постреляли» в школьников и заслужили аплодисменты © Facebook, МВС України

Кто убивает гражданских в Донбассе

В работе миссии ООН есть огромный плюс: международные наблюдатели имеют доступ туда, куда гражданину Украины даже с пресс-картой не попасть. Например, в тюрьмы. Но этот бонус накладывает и весьма существенное ограничение — анонимность. Прочитав доклады ООН, мы получаем данные об общей ситуации, статистику, относительно подробное описание частных случаев нарушения прав человека. Но мы не узнаем фамилий, а значит, не можем оказать помощь пострадавшим. А она нужна.

К миссии ООН в этом смысле претензий быть не может, она добросовестно выполняет свою работу в рамках имеющихся полномочий. Вопрос, скорее, к тем структурам внутри самой Украины, которые имеют ресурсы — как финансовые, так и профессиональные, чтобы наладить системную правозащитную работу, но не делают этого, хотя и сами страдают от волюнтаризма властей. Давайте скажем честно: имеющие возможность худо-бедно защищают сами себя и по остаточному принципу — остальных, и то если защита остальных несет непосредственную выгоду себе. Итог печален.

Вот что нам говорят наблюдатели ООН о преступлениях в отношении граждан Украины со стороны украинских властей за период с 1 февраля по 30 апреля текущего года.

Продолжается убийство гражданских лиц в зоне боевых действий в Донбассе. За указанный период погибли восемь взрослых и четверо детей, ранены двадцать три взрослых и двое детей. Никаких сомнений в том, что пострадавшие находились на неподконтрольной Украине территории, нет, поскольку ни одного сообщения о гибели людей западнее линии соприкосновения украинские СМИ на давали, зато СМИ ЛДНР и международные правозащитники неоднократно говорили о ряде трагедий на территории непризнанных республик.

Важно, что аж 78% потерь среди гражданского населения — погибшие вследствие взрыва оставленных ранее мин и не взорвавшихся сразу ручных гранат. Почему не производится разминирование — это вопрос. Если нет такой возможности из-за регулярных обстрелов, значит, соответствующие международные органы должны принудить Украину перестать стрелять. Если речь о чем-то другом, например о нехватке техники и специалистов в ЛДНР, почему нельзя договориться о специальной миссии ООН по разминированию? Надо разбираться. А самое главное — почему бы Украине в качестве гуманитарной инициативы для спасения своих граждан не передать руководству ЛДНР информацию об оставленных ВСУ минных полях? Или украинское правительство и здесь собирается действовать по заветам патронов из США, которые до сих пор не поделились аналогичной информацией с Вьетнамом, где крестьяне периодически продолжают страдать из-за заминированных в 60-70-х годах полей?

Пенсионеры — враги Украины

Киев отказался платить пенсии донбасским пенсионерам © РИА Новости, Дэн Леви / Перейти в фотобанк

Заметьте, отрезали не просто каких-то людей, а граждан Украины, т.е. очевиднейшим образом совершили преступные действия. Но людям надо ехать, и они ехали через «страну-агрессор», что само по себе уже выставляет антироссийскую милитаристскую пропаганду украинских властей нездоровой инициативой. Такой объездной маршрут гораздо дороже прямого, и это большая проблема для и так, прямо скажем, не богатых жителей республик.

Однако цинизм ситуации заключается даже не в этом. По данным ООН, несколько тысяч человек были оштрафованы за доступ на подконтрольную правительству территорию не через КПВВ в среднем на 1700 грн (60 долларов). Называется, поехали за пенсией и всю ее отдали обратно. Учитывая частые задержания перевозчиков, которые возят людей через линию соприкосновения за пенсиями, по подозрению в финансировании терроризма, такая политика властей (сначала закрыть КПВВ, а потом штрафовать за приезд не через КПВВ), без сомнений, говорит о нежелании выплачивать своим гражданам на неподконтрольной территории их гарантированные законом средства. А без денег, ясное дело, не выжить.

То, что это не случайное нарушение, а целенаправленная политика по уничтожению «ненужного» населения, доказывает и следующая информация из доклада ООН.

«Пенсионный фонд Украины, — сказано в докладе, — приостановил пенсионные выплаты по меньшей мере 3 858 пенсионерам и пенсионеркам, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенных лиц, на основании постановления Кабинета министров № 1596, разрешающего прекращать пенсионные выплаты пенсионерам и пенсионеркам, на пенсионных банковских счетах которых не было активности больше года».

Так ведь КПВВ и не работают в нормальном режиме уже больше года. Т.е. создали условия, когда картами воспользоваться невозможно, а потом постановили перекрыть пенсии тем, кто не пользовался картами. Если это не преступление, то что? Миссия ООН такой лексикой пользоваться не может, но все же призывает правительство Украины отказаться от данной практики, поскольку «это может непропорционально влиять на право на социальное обеспечение пенсионеров и пенсионерок, проживающих на территории, контролируемой вооруженными группами».

Кроме того, Украина не обеспечила общественным транспортом жителей нескольких населенных пунктов Донецкой и Луганской областей вдоль линии соприкосновения (Болотенное, Крымское, Лобачево, Лопаскино, Сизое и др.), из-за чего 28 человек с симптомами коронавируса не получили медицинскую помощь, а двое (женщина и пожилой мужчина) умерли. Скорая помощь отказалась ехать по вызову из-за плохого состояния дорог и отсутствия гарантий безопасности. Заметьте, это подконтрольные Украине населенные пункты, но и там к гражданскому населению относятся как к врагу на оккупированной территории.

«Фашисты и полиция — одна коалиция»

Наблюдатели ООН опросили 9 человек, задержанных СБУ в отчетный период. Один из них заявил о насилии, другой — о содержании в неизвестном месте до перевода в официальный СИЗО. Таким образом, можно зафиксировать, что тайные тюрьмы СБУ, о которых говорили Amnesty International Human и Rights Watch, никуда не делись и продолжают функционировать. «Придворный» же омбудсмен Людмила Денисова не видит их у себя под носом, зато точно знает, как нарушаются права татарского населения в Крыму, хоть ни она, ни сотрудники ее ведомства после 2014 года ни разу там не были.

Также в ООН сообщают о продолжающихся незаконных задержаниях «под предлогом их проведения в момент и на месте совершения преступления». Имеется в виду ситуация, когда у СБУ нет постановления следственного судьи о задержании, а человека подозревают в совершении преступления несколько лет назад. Например, говорят, что гражданин в 2015 году заплатил налоги в ДНР, а значит (хоть на самом деле и не значит) финансировал терроризм.

В таком случае нужно вручать повестку на допрос, куда человек сможет прийти с адвокатом, потом (если будут основания) — подозрение, а потом — повестку в суд. О лишении человека свободы до соответствующего решения суда и речи быть не может.

Но если цель — террор и запугивание для получения признания, то все делается иначе. Гражданину устраивают маски-шоу и выписывают протокол по ст. 208 УПК (задержание во время совершения преступления), хотя в материалах уголовного производства преступление совершено несколько лет назад. Человеку не предоставляют вовремя адвоката, сам он своих прав не знает, а суд не обращает на такие «мелочи» внимания.

«Такая практика, — сказано в докладе ООН, — является нарушением процедуры, предусмотренной национальным законодательством, и противоречит международным стандартам права человека на свободу». А вообще-то это как минимум превышение служебных полномочий и незаконное задержание, т.е. уголовное дело против сотрудников СБУ и тюрьма. Но это, как мы понимаем, после дождичка в четверг.

Кстати, не сообщать в центр бесплатной правовой помощи о задержаниях — тоже стандартная практика СБУ. Вследствие этого задержанный получает адвоката в лучшем случае через несколько часов уже в отделении службы безопасности, и тот не может зафиксировать нарушения при задержании, даже если хочет. В случае если бесплатный адвокат — честный человек, что, увы, бывает не всегда. В ООН справедливо отмечают, что такая практика «является нарушением права на правовую помощь, предусмотренного национальным законодательством и международным правом в области прав человека».

Отмечены оставшиеся безнаказанными нападения праворадикальных группировок на активистов экологического движения и движения по защите прав женщин. Им сжигали автомобили, бросали в дом гранату, а также пытались нанести физические травмы во время шествий в честь Международного женского дня 8 Марта 2021 года в Киеве.

5 марта 2021 года суд освободил от ответственности по истечении сроков давности боевиков неонацистской группировки «Карпатская Сечь», которых обвиняли в нападении на людей 8 марта 2018 года. «Без уведомления пострадавших следователь переквалифицировал нападение, изменив степень тяжести обвинения на нанесение легких телесных повреждений (ст. 125), по которой суд должен вынести приговор в течение трех лет или закрыть дело».

То есть, даже если преступления подконтрольных правительству и спецслужбам боевиков доходит до суда, следственные органы и органы прокуратуры делают все возможное, чтобы вывести их из-под ответственности. Мало того, когда касательно преступлений на почве ненависти обращаются в правоохранительные органы, последние ведут себя не просто незаконно, но и по сути подыгрывают преступникам. Так, ООН сообщает, что 29 января 2021 года на станции метро в Киеве девять (!!!) мужчин напали на трансгендера, а полиция отказалась возбуждать уголовное производство, поскольку у потерпевшего на маске (от коронавируса) было изображение «незаконного» радужного флага. С каких пор он стал незаконным, никому не известно, а даже если так, в каком кодексе это прописано как основание не возбуждать дело за нападение группой лиц на почве ненависти?

Оппозиционер = госизменник

Украинские реалии. Как в законопроекте по борьбе с дискриминацией узаконили нацизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Олеся Бузины. В докладе ООН прямо сказано, что личности подозреваемых установлены еще в 2017 году, но по какой-то причине судебное разбирательство до сих пор не завершено, а его затягивание не только подрывает право на эффективную защиту, но и усиливает чувство незащищенности среди журналистов.

Усиливает, кстати, не зря, поскольку в отчетный период зафиксированы три случая повреждения имущества журналистов как месть за их профессиональную деятельность или редакционную политику их СМИ. Онлайн-угрозы вообще стали обычным явлением.

В докладе отмечены возбуждения уголовных дел по госизмене против членов оппозиционных партий, а также дело по запрету «Партии Шария», которое рассматривает суд, сам находящийся под угрозой ликвидации.

Четыре зарегистрированных в Верховной Раде т.н. законопроекта о коллаборационизме названы не соответствующими международным стандартам на свободное выражение мнения, а решение президента о закрытии трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZiK) — противоречащим международным стандартам в области прав человека, «поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом».

Особо интересна критика в отношении украинской законодательной базы, в которой не предусмотрены гарантии защиты языковых прав меньшинств. ООН призывает Верховную Раду «разработать закон о защите меньшинств и, в частности, их языковых прав, без неоправданных задержек и в тесных консультациях с гендерно сбалансированным представительством национальных меньшинств». Таким образом, наличие языковой дискриминации на Украине признано международными институтами, и любому умнику, который рассказывает о полной языковой свободе, можно показывать данный документ.

Впрочем, чтобы защитить языковое меньшинство, надо еще, чтобы оно было. А в плане русскоязычных на Украине с этим все не так просто, поскольку русскоязычные не являются меньшинством, а русские в государственном дискурсе Украины не предусмотрены. Большинство приучили считать себя русскоязычными украинцами, что противоречит научному понятию нации, в котором язык является одним из ключевых параметров.

Таким образом, в деле защиты русских на Украине не менее важной, чем международная поддержка, является и самоорганизация. А русским Украины в этом благородном деле должны оказывать содействие представители всех остальных проживающих на Украине наций, если они хотят жить в демократическом государстве, а не в таком, которое раз за разом общественности показывает миссия ООН в своих докладах.