Реальность оказалась будничной. Речь президента состояла в основном из оценок и деклараций. А факты касались лишь некоторых, хотя и важных деталей ситуации с самолетом. Общее настроение выступления было все же суровым и решительным. Лукашенко оказался в ситуации бойкота со стороны коллективного Запада, который сейчас де-факто объявил воздушную блокаду. На очереди — секторальные санкции против белорусской экономики. Лукашенко констатировал состояние «гибридной» войны. Подтолкнет ли эта ситуация главу РБ к окончательному развороту в сторону России?
Немного о плохом
То, что Запад и его марионетки взорвались и поют хором, заметили все, в том числе Лукашенко. Он же справедливо отметил, что Белоруссия — всего лишь пристрелочный полигон, на котором тренируются перед решающим штурмом Российской Федерации.
Коллективный Запад давно сбросил маску «общечеловеков» и не скрывает стратегической задачи повторить триумф 1991 года. Это ключевой тезис. Все остальное — это производные от него. Не сюрприз то, что в инциденте с Ryanair ищут «российский след». Британия требует санкций не только против «Северного потока – 2», но и против нефтепровода «Ямал — Западная Европа».
Многие сильно удивлялись, почему прокуратура Нидерландов по этому поводу не проводит тематическую кампанию и не представляет новые серии мыльной оперы «Расследование катастрофы МН-17»? Все нормально: во вторник состоялось выездное заседание суда по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing. Проводили его в ангаре военной базы Гилзе-Рейен, где уже много лет стоит реконструированная носовая часть. Представители суда впервые за почти семь лет начали инспекцию этого места. После них это сделают прокуроры и адвокаты. Никого не удивляет то, что эта тема была извлечена из нафталина именно после ситуации с Ryanair. Извлекать историю МН-17, чтобы затем ее снова спрятать, — это уже традиция и красивый обычай. Это делают всегда, когда нужно провести кампанию против России. Но поскольку выяснилось, что пассажиры ирландского самолета, которые остались в Минске, не агенты ФСБ (КГБ), что подтвердила даже Греция, откуда они летели в Вильнюс, то и тему МН-17 свернули.
А теперь о хорошем
Правильность действий Белоруссии и лично Лукашенко у нормальных людей не вызывает вопросов. Адекватные страны на стороне Минска. Ключевые партнеры РБ, как отметил Александр Лукашенко, Москва и Китай, были самыми здравомыслящими посреди океана истерики.
Подобные случаи происходят сплошь и рядом, в том числе ради ареста врагов государств. В том, что Протасевич — враг Белоруссии, никто не сомневается. Особенно после того, как стало ясно, что в Донбассе он именно воевал, а не работал журналистом. В телефоне, конфискованном КГБ, были найдены его фотографии в полевой форме и с боевым оружием на фоне донецкой степи. Эта же фотография несколькими годами раньше выставлялась оппозиционными изданиями в качестве иллюстрации интервью с белорусским добровольцем с позывным Ким, воевавшим в нацистском «Азове». Тогда его лицо было заретушировано. Сегодня это же фото было извлечено из смартфона задержанного оппозиционера, оно уже без ретуши, и там Протасевич.
Вряд ли это возмутит Запад, который и одел его в американскую форму. Но, к счастью, боевик теперь не на Западе, но в безопасном месте. В камере, где ему самое место. Доказать наемничество Протасевича будет трудно, но участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в РБ тоже наказуемо — до пяти лет лишения свободы. Но не эта статья в его деле ключевая. Главные пункты обвинения — роль «блогера» в подрывной работе и наемничество конкретно в этой деятельности. Судя по всему, Протасевич понял, что его игра проиграна, и он рассказывает следствию все, что знает, абсолютно про всех, кто ему платил. Эти факты общественности дали пока что очень дозированно. Лукашенко обещал рассказать больше, чем сегодня.
Воздушная блокада
На этот момент большинство стран Европы прервали пассажирское авиасообщение с Белоруссией. А самолет «Белавиа», который уже взлетел, чтобы отвезти пассажиров в Испанию, был вынужден кружиться у польской границы, а потом вернуться. Франция, когда самолет был уже в полете, отключила маршрут. И это никто не назвал «терроризмом».
Eвросовет выступил с политическим заявлением. Он квалифицировал посадку самолета Ryanair в Минске как «принудительную» и «ставящую под угрозу безопасность полетов», предсказуемо осудил это, а также задержание белорусскими властями Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Последняя под давлением фактов призналась, что собирала и выкладывала в сеть личные данные белорусских силовиков, а также работников юстиции. Она гражданка России, но у нее есть вид на жительство в РБ. Да и тяжесть преступлений, совершенных ею в этой стране, более чем серьезная. В России за это дают даже больше. Запад это все не волнует, хотя и там подобное крайне жестко наказывается.
И тем не менее Европейский совет потребовал немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и их выезда за границу. ICAO призвали расследовать ситуацию и наказать Белоруссию. Готовится четвертый пакет санкций, которые теперь будут куда серьезнее, чем предполагалось до инцидента. Все эти решения вступят в силу после согласования и утверждения в Совете ЕС на уровне министров.
Это Лукашенко в своем выступлении назвал войной и был во многом прав. Евросоюз призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков прекратить полеты через Белоруссию. Многие уже выпустили соответствующие заявления: мол, начали облетать белорусов. Речь о компаниях AirBaltic, WizzAir, Lufthansa, Finnair, Air France, KLM, Ryanair, LOT и других. Также Евросовету рекомендуется запретить полеты белорусских авиакомпаний по территории ЕС. Полеты «Белавиа» с опережением запретили Британия, Франция и Литва. А сегодня самолет белорусской компании был подвергнут смертельной опасности французами. Литва пошла еще дальше — закрыла свои аэропорты для самолетов, которые летят через Белоруссию. В первую очередь эта мера направлена против России.
Украинский прогиб
Больше всех «порадовала» Украина, у которой были самые лучшие отношения с РБ до Зеленского.
За время президентства этого «либертарианца» Киев своими руками уничтожил все хорошее и посеял все самое плохое, что можно было придумать. Не имея никаких оснований и повода, Украина присоединилась к воздушной блокаде, которая несет ей только убытки. Но отсутствие логики и смысла в политике Киева — это всерьез и надолго. Долгосрочный прогноз того, что потеряет страна от своего внешнеполитического безумия, делать нет смысла. Достаточно показать простой пример: против кого на самом деле Зеленский объявил санкции?
Из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией домой сегодня не могут вернуться те украинцы, которые проходили там лечение. Издание «Страна» публикует дикую историю Анны Пушкель-Куриловой, которой 9 мая в Белоруссии сделали операцию по трансплантации печени. По словам женщины, в посольстве Украины ей предложили добираться домой за свои деньги. «Сразу объясню, почему я не могу ехать на машине или в автобусе. У меня живот разрезан от груди до самого низа и еще поперек. Шрам в железных скобах. Вчера я пробовала сидеть два часа — мне было очень больно. Я потом спать не могла. А я из Харьковской области — это больше 1000 километров, и ехать 12-20 часов. Я точно не высижу это время», — рассказала женщина. Здесь еще один позорный для Украины нюанс: украинцы едут лечиться в Белоруссию, потому что там это дешевле, чем у них дома, квалифицированнее и качественнее. Анна Пушкель-Курилова также рассказала, что вместе с ней застряли и другие пациенты из Украины. На них всех Киев наплевал.
Еще глупее и гаже выглядит решение НКРЭКУ (энергетика) запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии… до 1 октября. Оно пролоббировано олигархом Ринатом Ахметовым через министра энергетики Германа Галущенко. Президентская администрация Украины всегда была принципиально против таких ограничений на зимний период из-за нехватки мощностей в морозы и пиковые часы. И этим активно пользуется для шантажа олигарх. Но интересно тут другое: эмбарго введено с целью «повышения энергетической безопасности». Что довольно дальновидно, учитывая, что зимой поставки все-таки могут вновь понадобиться. В прошлый раз Украина ввела запрет на поставки в апреле 2020 года. Однако с 1 января 2021 года украинцам пришлось открыть свой рынок, когда неожиданно оказалось, что Украина не в состоянии обеспечить себя электроэнергией в полном объеме. То есть решение, как говорил классик, из серии «куды крестьяне, туды и обезьяне».
С оптимизмом о будущем
По состоянию на этот момент складывается впечатление, что пресловутой «многовекторности» Минска приходит конец. Ситуация явно толкает Лукашенко к России.
Скорее всего, все то, что случилось, и вопрос о том, что с этим делать, будут темой саммита президентов двух стран, который назначен на пятницу, 28 мая. Резкое потепление двусторонних отношений после удручающего похолодания было встречено чуть больше года назад с большим оптимизмом, несмотря на драматический фон.
Тем не менее, как только ситуация чуть улеглась, вновь Минск вспомнил о «многовекторности». И хоть события и угрожающие, но во всем нужно видеть позитив: теперь о западном векторе можно вообще забыть. Лучше всего это выразил писатель Александр Проханов: «Эта посадка самолета должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных — это, наверное, уже неизбежное слияние Белоруссии и России. Поэтому те, кто мечтает о воссоздании большого Русского мира, воссоздании поруганного в 1991 году единства, должны внутренне радоваться этому обстоятельству».