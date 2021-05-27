Президент РБ впервые после инцидента с пассажирским самолетом компании Ryanair выступил с официальным комментарием. Его выступление сначала назначили на вторник, а затем перенесли на среду. В связи с этим наблюдатели ждали, что Лукашенко пойдет в атаку с фактами из показаний Протасевича наперевес

Реальность оказалась будничной. Речь президента состояла в основном из оценок и деклараций. А факты касались лишь некоторых, хотя и важных деталей ситуации с самолетом. Общее настроение выступления было все же суровым и решительным. Лукашенко оказался в ситуации бойкота со стороны коллективного Запада, который сейчас де-факто объявил воздушную блокаду. На очереди — секторальные санкции против белорусской экономики. Лукашенко констатировал состояние «гибридной» войны. Подтолкнет ли эта ситуация главу РБ к окончательному развороту в сторону России?

Немного о плохом

То, что Запад и его марионетки взорвались и поют хором, заметили все, в том числе Лукашенко. Он же справедливо отметил, что Белоруссия — всего лишь пристрелочный полигон, на котором тренируются перед решающим штурмом Российской Федерации. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Коллективный Запад давно сбросил маску «общечеловеков» и не скрывает стратегической задачи повторить триумф 1991 года. Это ключевой тезис. Все остальное — это производные от него. Не сюрприз то, что в инциденте с Ryanair ищут «российский след». Британия требует санкций не только против «Северного потока – 2», но и против нефтепровода «Ямал — Западная Европа».

Многие сильно удивлялись, почему прокуратура Нидерландов по этому поводу не проводит тематическую кампанию и не представляет новые серии мыльной оперы «Расследование катастрофы МН-17»? Все нормально: во вторник состоялось выездное заседание суда по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing. Проводили его в ангаре военной базы Гилзе-Рейен, где уже много лет стоит реконструированная носовая часть. Представители суда впервые за почти семь лет начали инспекцию этого места. После них это сделают прокуроры и адвокаты. Никого не удивляет то, что эта тема была извлечена из нафталина именно после ситуации с Ryanair. Извлекать историю МН-17, чтобы затем ее снова спрятать, — это уже традиция и красивый обычай. Это делают всегда, когда нужно провести кампанию против России. Но поскольку выяснилось, что пассажиры ирландского самолета, которые остались в Минске, не агенты ФСБ (КГБ), что подтвердила даже Греция, откуда они летели в Вильнюс, то и тему МН-17 свернули.

А теперь о хорошем

Правильность действий Белоруссии и лично Лукашенко у нормальных людей не вызывает вопросов. Адекватные страны на стороне Минска. Ключевые партнеры РБ, как отметил Александр Лукашенко, Москва и Китай, были самыми здравомыслящими посреди океана истерики.

Подобные случаи происходят сплошь и рядом, в том числе ради ареста врагов государств. В том, что Протасевич — враг Белоруссии, никто не сомневается. Особенно после того, как стало ясно, что в Донбассе он именно воевал, а не работал журналистом. В телефоне, конфискованном КГБ, были найдены его фотографии в полевой форме и с боевым оружием на фоне донецкой степи. Эта же фотография несколькими годами раньше выставлялась оппозиционными изданиями в качестве иллюстрации интервью с белорусским добровольцем с позывным Ким, воевавшим в нацистском «Азове». Тогда его лицо было заретушировано. Сегодня это же фото было извлечено из смартфона задержанного оппозиционера, оно уже без ретуши, и там Протасевич.

Вряд ли это возмутит Запад, который и одел его в американскую форму. Но, к счастью, боевик теперь не на Западе, но в безопасном месте. В камере, где ему самое место. Доказать наемничество Протасевича будет трудно, но участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в РБ тоже наказуемо — до пяти лет лишения свободы. Но не эта статья в его деле ключевая. Главные пункты обвинения — роль «блогера» в подрывной работе и наемничество конкретно в этой деятельности. Судя по всему, Протасевич понял, что его игра проиграна, и он рассказывает следствию все, что знает, абсолютно про всех, кто ему платил. Эти факты общественности дали пока что очень дозированно. Лукашенко обещал рассказать больше, чем сегодня. Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру

Воздушная блокада

На этот момент большинство стран Европы прервали пассажирское авиасообщение с Белоруссией. А самолет «Белавиа», который уже взлетел, чтобы отвезти пассажиров в Испанию, был вынужден кружиться у польской границы, а потом вернуться. Франция, когда самолет был уже в полете, отключила маршрут. И это никто не назвал «терроризмом».

Eвросовет выступил с политическим заявлением. Он квалифицировал посадку самолета Ryanair в Минске как «принудительную» и «ставящую под угрозу безопасность полетов», предсказуемо осудил это, а также задержание белорусскими властями Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Последняя под давлением фактов призналась, что собирала и выкладывала в сеть личные данные белорусских силовиков, а также работников юстиции. Она гражданка России, но у нее есть вид на жительство в РБ. Да и тяжесть преступлений, совершенных ею в этой стране, более чем серьезная. В России за это дают даже больше. Запад это все не волнует, хотя и там подобное крайне жестко наказывается.

И тем не менее Европейский совет потребовал немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и их выезда за границу. ICAO призвали расследовать ситуацию и наказать Белоруссию. Готовится четвертый пакет санкций, которые теперь будут куда серьезнее, чем предполагалось до инцидента. Все эти решения вступят в силу после согласования и утверждения в Совете ЕС на уровне министров.

Это Лукашенко в своем выступлении назвал войной и был во многом прав. Евросоюз призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков прекратить полеты через Белоруссию. Многие уже выпустили соответствующие заявления: мол, начали облетать белорусов. Речь о компаниях AirBaltic, WizzAir, Lufthansa, Finnair, Air France, KLM, Ryanair, LOT и других. Также Евросовету рекомендуется запретить полеты белорусских авиакомпаний по территории ЕС. Полеты «Белавиа» с опережением запретили Британия, Франция и Литва. А сегодня самолет белорусской компании был подвергнут смертельной опасности французами. Литва пошла еще дальше — закрыла свои аэропорты для самолетов, которые летят через Белоруссию. В первую очередь эта мера направлена против России. Кулеба объяснил закрытие авиасообщения с Белоруссией и назвал выгоду для Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

Украинский прогиб

Больше всех «порадовала» Украина, у которой были самые лучшие отношения с РБ до Зеленского.

За время президентства этого «либертарианца» Киев своими руками уничтожил все хорошее и посеял все самое плохое, что можно было придумать. Не имея никаких оснований и повода, Украина присоединилась к воздушной блокаде, которая несет ей только убытки. Но отсутствие логики и смысла в политике Киева — это всерьез и надолго. Долгосрочный прогноз того, что потеряет страна от своего внешнеполитического безумия, делать нет смысла. Достаточно показать простой пример: против кого на самом деле Зеленский объявил санкции?

Из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией домой сегодня не могут вернуться те украинцы, которые проходили там лечение. Издание «Страна» публикует дикую историю Анны Пушкель-Куриловой, которой 9 мая в Белоруссии сделали операцию по трансплантации печени. По словам женщины, в посольстве Украины ей предложили добираться домой за свои деньги. «Сразу объясню, почему я не могу ехать на машине или в автобусе. У меня живот разрезан от груди до самого низа и еще поперек. Шрам в железных скобах. Вчера я пробовала сидеть два часа — мне было очень больно. Я потом спать не могла. А я из Харьковской области — это больше 1000 километров, и ехать 12-20 часов. Я точно не высижу это время», — рассказала женщина. Здесь еще один позорный для Украины нюанс: украинцы едут лечиться в Белоруссию, потому что там это дешевле, чем у них дома, квалифицированнее и качественнее. Анна Пушкель-Курилова также рассказала, что вместе с ней застряли и другие пациенты из Украины. На них всех Киев наплевал.

Еще глупее и гаже выглядит решение НКРЭКУ (энергетика) запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии… до 1 октября. Оно пролоббировано олигархом Ринатом Ахметовым через министра энергетики Германа Галущенко. Президентская администрация Украины всегда была принципиально против таких ограничений на зимний период из-за нехватки мощностей в морозы и пиковые часы. И этим активно пользуется для шантажа олигарх. Но интересно тут другое: эмбарго введено с целью «повышения энергетической безопасности». Что довольно дальновидно, учитывая, что зимой поставки все-таки могут вновь понадобиться. В прошлый раз Украина ввела запрет на поставки в апреле 2020 года. Однако с 1 января 2021 года украинцам пришлось открыть свой рынок, когда неожиданно оказалось, что Украина не в состоянии обеспечить себя электроэнергией в полном объеме. То есть решение, как говорил классик, из серии «куды крестьяне, туды и обезьяне».

С оптимизмом о будущем

По состоянию на этот момент складывается впечатление, что пресловутой «многовекторности» Минска приходит конец. Ситуация явно толкает Лукашенко к России.

Скорее всего, все то, что случилось, и вопрос о том, что с этим делать, будут темой саммита президентов двух стран, который назначен на пятницу, 28 мая. Резкое потепление двусторонних отношений после удручающего похолодания было встречено чуть больше года назад с большим оптимизмом, несмотря на драматический фон.

Тем не менее, как только ситуация чуть улеглась, вновь Минск вспомнил о «многовекторности». И хоть события и угрожающие, но во всем нужно видеть позитив: теперь о западном векторе можно вообще забыть. Лучше всего это выразил писатель Александр Проханов: «Эта посадка самолета должна иметь ряд последствий. Одно из самых важных — это, наверное, уже неизбежное слияние Белоруссии и России. Поэтому те, кто мечтает о воссоздании большого Русского мира, воссоздании поруганного в 1991 году единства, должны внутренне радоваться этому обстоятельству».