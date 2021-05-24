Кортопляники напомнили о себе и стали одним из символов Украины для россиян после выхода фильма «О чем говорят мужчины»: в нем один из героев вдохновенно объяснял, чем картопляники отличаются от драников.
Готовятся кортопляники из толченого вареного картофеля. Начинка может быть самой разной: украинцы предпочитают класть в них шкварки, грибы, чернослив или вареные яйца.
Аналоги этого блюда существуют и в других странах. Например, в Белоруссии это блюдо называют бульбяниками, в Литве — жемайтскими блинами (в них литовцы обычно кладут рубленое мясо).
Картопляники наиболее распространены на западных и северных территориях Украины, но в других районах тоже пользуются популярностью.
Для приготовления картопляников с грибами вам понадобятся:
- картофель — 1 кг
- грибы — 500 граммов
- лук — 2 штуки
- мука — 3 ст. ложки
- растительное масло — 2 ст. ложки
- яйцо — 1 штука
- сметана — 0,5 стакана
- соль, перец.
Очистите и мелко нарежьте лук, картофель и грибы. Картофель поставьте вариться в подсоленной воде до готовности. Параллельно на растительном масле поджарьте лук.
Когда лук станет золотистым, добавьте к нему грибы, посолите, поперчите и жарьте до готовности.
Когда картофель будет готов, потолките его в пюре, слив воду и добавив к нему яйцо, сметану и муку.
Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, выложите на них начинку и защипните, сформировав пирожок.
Каждый картопляник необходимо обвалять в муке и поджарить на сковороде с двух сторон.
Подавать горячие картопляники лучше с холодной сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!