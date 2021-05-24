Жареная, отварная или пюре – на Украине любят картошку в любом виде, но особенно в виде аппетитных хрустящих кортопляников

Кортопляники напомнили о себе и стали одним из символов Украины для россиян после выхода фильма «О чем говорят мужчины»: в нем один из героев вдохновенно объяснял, чем картопляники отличаются от драников.

Украинская кухня: рецепт ароматной буженины © Фото: 1000.menu

Аналоги этого блюда существуют и в других странах. Например, в Белоруссии это блюдо называют бульбяниками, в Литве — жемайтскими блинами (в них литовцы обычно кладут рубленое мясо).

Картопляники наиболее распространены на западных и северных территориях Украины, но в других районах тоже пользуются популярностью.

Для приготовления картопляников с грибами вам понадобятся:

- картофель — 1 кг

- грибы — 500 граммов

- лук — 2 штуки

- мука — 3 ст. ложки

- растительное масло — 2 ст. ложки

- яйцо — 1 штука

- сметана — 0,5 стакана

- соль, перец.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu

Когда лук станет золотистым, добавьте к нему грибы, посолите, поперчите и жарьте до готовности.

Когда картофель будет готов, потолките его в пюре, слив воду и добавив к нему яйцо, сметану и муку.

Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, выложите на них начинку и защипните, сформировав пирожок.

Каждый картопляник необходимо обвалять в муке и поджарить на сковороде с двух сторон.

Подавать горячие картопляники лучше с холодной сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!