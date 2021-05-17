На днях на Украине открылись первые легальные казино, с помощью которых власти надеются наполнить бюджет, так как надо рассчитываться по кредитам. Казино на Украине закрыли в 2009 году, после чего в стране расплодились сотни нелегальных игровых заведений, где небогатые граждане нередко спускали последнее в надежде быстро разбогатеть

Закрытые клубы для украинской элиты

В Одессе заработало первое легальное казино © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Киеве в день открытия было немного посетителей — не более 20 человек. Чтобы попасть в казино, нужно зарегестрироваться и стать официальным клиентом заведения. Процедура регистрации предполагает подписание соглашения об обработке персональных данных, для регистрации понадобится паспорт и фотография. Фото делает менеджер прямо у входа в казино, после чего клиенту выдают клубную карту. Персонал обращается к посетителям на английском языке и переходит на русский или украинский по просьбе клиента. За отдельную плату посетителям предлагают коньяк и сигары. Естественно, это развлечение не для простых украинцев, а для украинской элиты и олигархов. Обычный гражданин вряд ли пройдет все процедуры верификации, даже если у него есть деньги на казино. Украинская элита создает себе нечто вроде закрытого элитного клуба. Журналистов туда велено не пускать, а фото/видеосъемку не производить, дабы граждане не видели, на что спускают средства украинские чиновники и депутаты.

Нелегальная рулетка под крылом Авакова

Простые же украинцы и сейчас могут промотать деньги в нелегальных онлайн-казино, замаскированных под интернет-клубы. Эксперт по украинскому игровому бизнесу Елена Мочалова утверждает, что все эти заведения действуют под крышей полиции, которой и платят соответствующую мзду. «От 50 тысяч до 100 тысяч грн за один зал в месяц, может быть и больше, в зависимости от уровня решения вопроса», — говорит Мочалова.

Ранее «Слуга народа» Давид Арахамия открыто называл Арсена Авакова главным бенефициаром этого бизнеса.

«Есть много вопросов, которые ассоциируются с министром Аваковым. Много коррупционных вопросов. Например, нелегальный игорный бизнес. Но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — говорил глава фракции «Слуга народа».

В то же время, по сообщениям украинских СМИ, на рынке азартных игр распространено мнение, что главным лоббистом принятия законопроекта о легализации казино выступала букмекерская контора «Пари-Матч», которая установила контакт с Давидом Арахамией, лидером фракции «Слуга народа».

Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году заговорил о необходимости легализации игорного бизнеса якобы для пополнения бюджета. По этой же причине ряд «Слуг народа» выдвигали предложения легализовать проституцию и наркотики. Все эти средства «пополнения бюджета» являются типичными чертами полуколониальных и зависимых от США стран третьего мира, куда богатые американцы и европейцы приезжают поразвлечься. С другими моделями «экономического развития», помимо борделя с казино, у властей Украины туговато.

С 2019 года Владимир Зеленский лично лоббировал законопроект №2285, предполагающий легализацию игорного бизнеса. Еще 20 июня 2019 года он заявил, что Украине необходимо избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».

«Взрослым людям запрещали свободно распоряжаться своим имуществом — землей, валютными ценностями, — или запрещали свободно заниматься деятельностью, которая не приносит другим вреда. Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил президент.

Госбюджет Украины получил 72 млн гривен с первых лицензий казино © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

«Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай…те», — заявил глава государства.

В течение суток были оперативно закрыты 43 нелегальных казино. Одесский журналист Юрий Ткачёв недоумевал тогда, почему же 10 лет не могли справиться с нелегальными казино.

«В общем, большая часть (все, что мы видели, но мы же видели не всё) залов игровых автоматов закрылась через часы после распоряжения Авакова. У меня только один вопрос: значит, всё, что нужно было, чтобы победить игорную мафию, — это издать соответствующее распоряжение? А чего ж вы его тогда ещё 10 лет назад не издали?» — задавал вопрос Ткачев.

На это же обращал внимание и депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

«Государство, не моргнув глазом, признало, что годами вешало всем лапшу на уши, что все эти игорные лохотроны, оказывается, можно совершенно просто и спокойно закрыть», — пишет Дубинский.

Однако, как отмечала, на пресс-конференции политический эксперт Александра Решмедилова, Арсен Аваков закрывает эти заведения каждый год. Она видела в очередной атаке на игорный бизнес лишь показуху и желание министров имитировать бурную деятельность. И нелегальные казино действительно вскоре открылись и работают по сей день. Учитывая высокую стоимость лицензии и отсутствие крупных средств у большинства украинцев, их владельцам дешевле платить полиции, чтобы та обходила их стороной.

Чем отдавать долги

Волонтер из АТО решила подработать в подпольном казино, но оказалась изнасилована и убита охранником © Simon Peter Tiu / flickr

Легализация игорного бизнеса была одной из заявленных целей либертарианской команды нового президента. В условиях фактически свершившейся деиндустриализации получать доходы либертарианцы намерены за счет легализации азартных игр, проституции и наркотических средств.

Игорь Макиевский, председатель Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений, отмечал, что инициативы по легализации игрового бизнеса связаны с требованиями МВФ рассчитаться по кредитам.

«Требование МВФ — наполнить бюджет деньгами, чтобы в том числе рассчитываться по обязательствами перед Фондом. Украина говорит — у нас недостаточно средств, а МВФ показывает те отрасли экономики, где эти деньги можно взять, в том числе в игорном бизнесе», — говорит Макиевский.

В итоге, чтобы не обидеть ни МВФ, ни Арсена Авакова, количество легальных казино законопроектом строго лимитировано — их должно быть только 20 в стране. Букмекерских контор — 80, интернет-казино — 10, а покерных клубов — 5. Остальные же продолжат работу незаконно под неусыпным контролем украинской полиции. Фактически происходит передел рынка. Тем не менее, несколько элитных клубов на всю страну, естественно, не решат проблему платежеспособности государства Украина. И, вероятно, вскоре мы увидим новые инициативы украинских властей по легализации проституции и наркотических средств.