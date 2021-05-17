Предоставив Украине статус кандидата в члены вскоре после «оранжевой революции», Североатлантический альянс поступил контрпродуктивно, уверен бывший посол США в РФ Александр Вершбоу. Сейчас, проведя широкомасштабный анализ возможного развития событий в случае войны России и Украины, НАТО пришло к выводу, что помогать Киеву не будет

Как пишет американское издание The Washington Post, если в Донбассе или в других регионах, где проживают этнические меньшинства, будет расти напряжённость, то руководству Украины придётся принимать решение о применении военной силы. Военный эксперт Коротченко сказал, что начнется, если Украина затеет операцию «Вторжение» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«На расчёты Киева, возможно, будут влиять уровень военной мощи Украины и её оценка масштабов возможной помощи Запада. Лидеры Украины утверждают, что их вооружённые силы готовы к войне. После военных поражений в 2015 году Украина сумела модернизировать свои войска при финансовой и технической поддержке Запада. Но, хотя украинские вооружённые силы достаточно сильны для того, чтобы разгромить ополченцев на своих собственных территориях, они не смогут одержать победу в непосредственном столкновении с российскими войсками. Теория победы Киева опирается на использование угрозы военного вмешательства Соединённых Штатов, чтобы удержать Москву от отправки войск через украинскую границу», — говорится в публикации.

Запад прекрасно понимает, что Киев пытается втянуть его в свои политические игры, и заранее просчитывает возможные последствия. На протяжении 3 лет эксперты Королевского колледжа Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории проводили «военные игры», проигрывая возможные сценарии действий США, НАТО и России: 46 действующих и бывших американских и европейских чиновников и экспертов приняли 32 стратегических решения в условиях реалистичного сценария кризиса, которые приводят к оборонительным военным шагам Украины, а оценивала полученные сценарии с 19 различными результатами команда из 17 экспертов.

Моделирование развития ситуации показало, что на начальном этапе американцы и их союзники окажут Украине политическую поддержку, но не более — западные страны хотят, чтобы она демонстрировала сдержанность, и не применят военную силу, чтобы «дать отпор военным действиям России против Украины». Польский эксперт сказал, что сделают с его страной и Украиной в случае войны между РФ и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«В некоторых случаях демонстрация силы странам-союзницами неизбежным образом ставила НАТО и Россию на грань войны, которой позже им удавалось избежать. Результат всегда был одним и тем же: военная победа России над Украиной. Как показывают данные этих экспериментов, Соединённые Штаты и их союзники не хотят подвергать себя риску начала войны с Россией из-за Украины. НАТО считает, что прямое вмешательство в конфликт находится вне рамок его мандата, потому что Украина не является членом Альянса. Хотя союзники порицали Москву, провокатором они всё же считали Киев», — уточняет The Washington Post.

В статье подчёркивается, что Украина и Запад по-разному понимают, как должна выглядеть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины на практике, однако различные сценарии, разыгранные в ходе военных экспериментов, показывают, что, если Киев своими военными действиями спровоцирует Россию на открытый конфликт, Запад вряд ли станет защищать Украину.

Поясняя мотивы поведения Вашингтона, бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive отмечает, что у США есть 2 главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации, а членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.

«Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь. <…> Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», — предупреждает он.

В этой ситуации Дэвис посоветовал руководству Украины придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с Альянсом. Президент Литвы рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Выводы западных экспертов для украинских политиков не стали неожиданностью — они отдают себе отчёт о происходящем, как минимум министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, комментируя поведение НАТО в случае военного конфликта между Россией и Украиной, он заявил: «При реальной угрозе Киев не ожидает участия иностранных войск в защите Украины от России. Украина не является членом Североатлантического альянса, поэтому НАТО не будет воевать на её стороне». Тогда корреспондент уточнил у дипломата: «То есть Вы не рассчитываете на то, что НАТО начнёт войну с Россией, Вы достаточно однозначны в этом вопросе?» На что Кулеба ответил: «Абсолютно».

Тем не менее глава МИД утверждает, что Украина обязательно рано или поздно войдёт в состав Североатлантического альянса. Когда это произойдёт, западные политики не говорят даже приблизительно — все они ограничиваются фразой о приверженности решению бухарестского саммита 2008 года, когда Украину и Грузию внесли в список кандидатов в члены. Такой шаг Александр Вершбоу, занимавший в 2001-2005 годах должность посла США в РФ, считает ошибкой.

«Продавливать этот вопрос в 2008 году, всего через несколько лет после "оранжевой революции" и "революции роз" в Грузии, не получив в этом вопросе поддержки всех остальных союзников, а просто явившись на саммит и заявив, что мы хотим вот такое, и увидев, что все союзники не согласны с этим, как и Путин, который присутствовал на саммите в Бухаресте, — я думаю, что это было весьма контрпродуктивно, и это, возможно, усилило скептическое отношение России не только к НАТО, но и к партнёрству с Западом в целом», — заявил дипломат в интервью в рамках проекта Ambassadorial series Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

О каком доверии могла вообще идти речь, если Запад нарушал собственные обещания? В частности, о нерасширении НАТО к российским границам. 31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства не вступят в НАТО.

«Конечно, для меня поворотным событием стала "оранжевая революция" на Украине, которая произошла в конце 2004 года, когда Путин, мне кажется, начал верить в то, что все разговоры Запада о партнёрстве — это дымовая завеса, прикрывающая циничный заговор по подрыву России с целью лишить её законного права доминировать над её соседями и даже содействовать началу цветных революций на всём бывшем советском пространстве, включая саму Россию, и в конечном счёте свергнуть режим Путина», — добавил Вершбоу.

В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, почему совершить цветные революции удалось только на Украине и в Грузии: эти две страны, в отличие от остальных постсоветских государств, отказались от консерватизма политической системы.

«В Грузии и на Украине удалось создать летучие боевые отряды, которые раскачали ситуацию и доломали политическую систему, не создав при этом новой. В Грузии она вернулась к первоначальному состоянию, а на Украине она безбалансирована и расхлябана до сих пор, она не работает, это, собственно, сказывается на экономике очень сильно, и главное — на социальной сфере. Посмотрев на это дело, другие страны, прежде всего центральноазиатские, решили, что это не их путь», — отметил политолог. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

А ведь ещё в начале 2000-х годов, как напомнил Мухин, США имели достаточно серьёзные позиции в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, но со временем их оттуда вытеснили Россия и Китай.

Несмотря на регулярно звучащие заверения в поддержке усилий Киева в евроинтеграции, с начала 2021 года американские и европейские политики говорят, что Украину в НАТО они не ждут, причём говорят прямым текстом. Так, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J. назвал перспективу членства Украины в Альянсе несерьёзной, а заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на встрече с руководством Верховной Рады в ходе визита в Киев 6 мая, отвечая на вопрос бывшего президента Украины, а ныне лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о перспективах членства страны в НАТО, попросила не делать упор на этой теме, а продолжать осуществлять реформы, пояснив, что Украине «вывеска ничего не даст». Таким образом, ни на какую поддержку Альянса, кроме устной, Киеву рассчитывать не приходится.