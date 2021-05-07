В четверг, 6 мая, в ходе переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с украинскими политиками в Киеве так или иначе упоминалась Россия и её президент Владимир Путин

Новая американская администрация начала знакомство с Украиной, первопроходцем в этом смысле стал госсекретарь Энтони Блинкен, что вполне логично — за внешнюю политику Соединённых Штатов отвечает именно он. Виктория Нуланд: «Мать украинской государственности» вернулась © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

6 мая начался его двухдневный визит в Киев. Прибыл глава Госдепартамента не один, а в сопровождении своего новоиспечённого заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд и и. о. помощника по делам Европы и Евразии Филипа Рикера. Программа у госсекретаря была более чем насыщенной — он провёл переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, президентом страны Владимиром Зеленским, а также встретился с представителями украинской общественности и сотрудниками американского посольства.

Блинкен показал, кто на Украине хозяин

На совместном пресс-подходе украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров обсуждали широкий круг вопросов: от ситуации в Донбассе до газопровода «Северный поток — 2».

«Несмотря на то, что это первая встреча, есть ощущение, что она не первая, я поражён, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус. Но самое главное — прекрасно знают ситуацию в Донбассе. Я благодарен США, что поддерживают нас», — заявил Зеленский.

Глава государства не стал уточнять что это за минусы, но, судя по всему, они заключаются в том, что американская делегация раскритиковала украинские власти за некоторые внутриполитические решения. Как рассказали источники издания «Страна.ua» в Верховной Раде, на встрече с главами парламентских фракций («Слуги народа» — Давидом Арахамией, «Европейской солидарности» — бывшим президентом страны Петром Порошенко, «Батькивщины» — Юлией Тимошенко, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — Юрием Бойко, «Голоса» — Андреем Осадчуком) и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым Виктория Нуланд в ответ на вопрос Порошенко о перспективах членства Украины в НАТО попросила не делать упор на этой теме, а продолжать осуществлять реформы в стране, пояснив, что Украине «вывеска ничего не даст». Кроме того, она назвала проблемой кадровые перестановки в руководстве «Нафтогаза», отметив, что в этом вопросе украинская власть «не права». Иными словами, политики получили выговор за вопросы, которые касаются только их страны (насколько они полезны для Украины — дело другое), от чиновников с другого континента. Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

Для широкой публики риторика, конечно, выбрана абсолютно другая. На вопрос, поддерживает ли Вашингтон вступление Украины в НАТО, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер ответила утвердительно, добавив, что администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери альянса оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства.

Странно, что Зеленского удивляет степень осведомлённости американских дипломатов — некоторые из них работали при администрации 44-го президента США Барака Обамы, на период правления которого пришёлся госпереворот на Украине, и лично участвовали в строительстве постмайданной страны. Прежде всего, речь о Нуланд, гулявшей по Площади Независимости Киева, раздававшей то ли печенье, то ли сэндвичи протестующим и принимавшей решения, кого из лидеров протестного движения нужно включать в состав будущего правительства после свержения легитимного президента Виктора Януковича. А нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и вовсе был главным «архитектором» новой политической культуры Украины, ведь это же он в бытность вице-президентом курировал всё украинское направление американской политики.

Но не только Нуланд указала украинским политикам на проблемы в стране. Блинкен на встрече с Зеленским отметил проблему коррупции и олигархов, которые, по его словам, представляют внутреннюю угрозу для Украины, и призвал местные власти сосредоточиться на борьбе с ними. О необходимости проведения реформ в стране американский госсекретарь также говорил на встрече с лидерами парламентских фракций. А на переговорах с Денисом Шмыгалём заявил, что США — это полноправный партнёр Киева в вопросе реформ и борьбы с коррупцией, добавив «у нас есть, над чем поработать, мы готовы к этому». Прозвучало это так, что Украина проводить реформы должна, но не такие, какие вздумается её политикам, а такие, какие укажут из Вашингтона, то есть никакой самодеятельности.

Депутаты Верховной Рады, в свою очередь, попросили Блинкена о назначении спецпредставителя по Украине. Фактически, речь шла о восстановлении должности, которую занимал Курт Волкер, не принесший, правда, Киеву никакого толку и не приблизивший наступление мира в Донбассе. Зеленский же пошёл дальше — он попросил американскую сторону выступить одним из основателей и лидеров «Крымской платформы» — проект президента Украины по возвращению контроля над полуостровом, в 2014 году вошедшим в состав РФ по итогам референдума — и пригласил Байдена на первый саммит, намеченный на 23 августа в Киеве. Только вот жители региона возвращаться под украинскую юрисдикцию не хотят, поскольку их жизнь изменилась за эти 7 лет в лучшую сторону, но людей чиновники из США и Украины об этом спрашивать даже не думают. Дробницкий: Байден не будет пытаться найти общий язык с Зеленским © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Они отвлеклись на выборы, на пересменку, у них были свои проблемы. Но сейчас всё прошло, поэтому имейте в виду: США следят за каждым шагом, каждый шаг должен быть согласован. Это главная цель визита. Как пример, что нечего проявлять инициативу — снятие руководителя «Нафтогаза» и попытка поставить Витренко в качестве руководителя. Это пример того, что Украина не должна даже во внутренних вопросах действовать вопреки мнению начальства из Вашингтона», — заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, приезд Блинкена и Нуланд знаменует то, что США активно возвращаются в украинскую повестку дня, в украинские дела, на украинский фронт геополитического противостояния. И хотя от первого, ознакомительного, визита не стоило ждать прорыва, как отмечает политолог, среди украинских чиновников царит лёгкое разочарование, поскольку по многим вопросам, относительно которых в Киеве испытывали надежду, прогресса нет, речь идёт о представлении членства в НАТО, оборонном соглашении между США и Украиной, а также о других форматах поддержки Украины.

Россия везде, даже на Украине

Казалось бы, знакомство новой администрации США со своими коллегами в Украине должно затрагивать двусторонние отношения, перспективы дальнейшего сотрудничества, поиск путей решения имеющихся проблем и т.п., но не в случае с США и Украиной — с кем бы ни разговаривал Блинкен, в этих разговорах всегда незримо присутствовал третий.

На пресс-конференции с госсекретарём Зеленский говорил по-украински, но у корреспондента телекомпании BBC уточнил на английском, понимает ли она его слова. На что женщина ответила: «У меня (синхронный — ред.) русский перевод. Всё хорошо».

«Русский перевод? Они здесь. Они везде», — сыронизировал президент.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. Анатолий Вассерман: Путин говорит мало, но смачно, а Зеленский вертится угрем на сковородке © РИА Новости, Александр Натрускин

Даже в посте в Twitter о возложении цветов в память о погибших в Донбассе Блинкен не забыл упомянуть Россию — в традиционной контексте, что якобы это она развязала военные действия на юго-востоке Украины, — подчеркнув, что «США вместе с союзниками и партнёрами продолжат заставлять Россию платить цену, пока Москва не выберет мирное решение конфликта». В свою очередь, Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сказал, что обсуждал с американским коллегой, «каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по «Минску». Заочный ответ на все эти обвинения дал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета организации: «Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации. Так, согласно Комплексу мер такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооружённые силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования — с другой».

Дипломат отметил, что Киев в попытках оправдать своё бездействие в выполнении Минских договорённостей перекладывает ответственность на Россию, и в этом украинским властями подыгрывают зарубежные кураторы из числа некоторых государств — участников ОБСЕ, которые сознательно манипулируют фактами и искажают суть Минских соглашений. Ничем другим, по словам Лукашевича, нельзя объяснить призывы к России откликнуться на проявленный Украиной якобы «конструктивный подход» и выполнить некие обязательства по «Минску».

Зеленский долго ждал телефонного звонка Байдена (2,5 месяца), а теперь передал через правительственную делегацию ему приглашение посетить Украину. Казалось бы, Киев предварительно детально продумал, как может пройти это мероприятие, прежде чем выступать с такой инициативой, однако умы украинских политиков занимает другая предстоящая встреча на высшем уровне — встреча президентов США и России. В интервью телекомпании CNN накануне визита американцев Кулеба заявил: «Я понимаю тех, кто переживает из-за саммита, потому что мало информации о нём, но зато много теорий заговора, врождённого страха перед предательством. Но я смотрю на это с другой точки зрения — с позиции профессионального дипломата. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Камни преткновения. О чем могут говорить Путин и Зеленский между собой © AP, Ian Langsdon/Pool via AP

Глава МИД Украины утверждает, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена позволят Украине выиграть время на фоне роста напряжённости в Донбассе, поскольку якобы Москва не будет предпринимать какие-либо действия, пока идёт подготовка к встрече. Хотя ни на кого Россия, конечно, не нападает и не собирается, а, наоборот, прикладывает максимум усилий и в «нормандском формате», и в Контактной группе, чтобы добиться деэскалации конфликта в Донбассе.

Кроме того, уже по итогам переговоров дипломатов МИД Украины написал, что стороны не просто обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ, но и договорились координировать позиции при подготовке к ней. Каким образом Киев может повлиять на переговоры лидеров двух мировых держав, непонятно.

О России говорил и Блинкен в интервью украинскому телеканалу ICTV. По его словам, Вашингтон предпочёл бы более стабильные, предсказуемые отношения с Москвой, а решение о формате отношений фактически остаётся за президентом Путиным.

Очевидно, что США хотят сохранить и укрепить своё влияние на Украине — тем более, что местная элита сама открыто об этом просит, — установить там свои порядки и законы, для того, чтобы использовать её в своём противостоянии с Россией, которой в ходе визита Бликена в Киев так много внимания уделяли как американские, так и украинские политики.