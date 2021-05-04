Осенью 2020 года в ходе официального визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский посетил резиденцию Константинопольского патриархата, встретился с Варфоломеем и пригласил его на Украину. Стороны договорились, что визит состоится в 2021 году в конце августа в рамках празднования 30-летия украинской независимости

Как расценивать эту встречу? Это «дипломатия вежливости», заигрывание с электоратом накануне выборов или резкая смена религиозной политики президента Украины?



Каждому свое, а иным — и чужое

Зеленский встречался с патриархом Варфоломеем два раза. И в первый раз все выглядело в меру прилично, даже бумаги отказался подписывать новоизбранный на тот момент украинский президент. Потом, правда, СМИ пытались рассказывать, что это были какие-то документы по экологии — но кто б в это поверил. Второй раз встреча прошла уже иначе, даже состоялся разговор с совместным заявлением для прессы.

Первое время своего президентства Владимир Зеленский демонстративно дистанцировался от церковной тематики: храмы не посещал, участия в пасхальных и рождественских службах не принимал, всячески подчеркивая свой религиозный нейтралитет и заявлял, что вера в Бога — это нечто интимное и личное. «Полнейший Фанар». Байден займется правами Греческой Православной Церкви © REUTERS, Morry Gash/Pool

Однако прошлой осенью он неожиданно сделал исключение для Вселенского патриархата: впервые с женой Еленой посетил церковную службу в храме Святого Георгия, при том что самого Варфоломея на этой службе не было. Примечательно, что службу совершал митрополит Галльский Эммануил, специально для этой цели прибывший в Стамбул. Вспомним, что именно он председательствовал на так называемом «объединительном Соборе» в Софийском храме Киева в конце 2018 года. И это не случайность. Варфоломей в очередной раз показал, что не намерен отказываться от Украины и указал Зеленскому, что в этом направлении работает всё тот же подконтрольный ему иерарх, при посредстве которого был и получен томос.

С самим Варфоломеем Зеленский встретился уже после службы в отдельном, более светском помещении. Для начала президент и патриарх пообщались публично, затем уединились, продолжив беседу один на один. Известно о беседе лишь то, что, Варфоломей, как сообщают во Вселенском патриархате, вспомнил про томос и автокефалию, заявил, что следит за деятельностьюглавы ПЦУ (неканонической Православной церкви Украины) Епифания и доволен его работой.

При этом совсем непонятно, чем там можно гордиться. Структуре Епифания уже более двух лет, а в ее активе лишь очень странное признание со стороны Элладской (Греческой) православной церкви и внезапное предательство УПЦ (Украинской православной церкви — канонической) со стороны Александрийского патриарха.

Впрочем Владимир Зеленский с Патриархом спорить не стал, а поблагодарил его за поддержку, которую Патриарх оказывает Украине и пригласил посетить свою страну, отметив что все будут «очень рады» его приезду. Правда, кто такие «все» Зеленский предпочел не уточнять. Он пригласил патриарха не просто заглянуть проездом на чашку чая, а совершить официальный визит. В этот раз Зеленский сразу же расписался за всех жителей страны: мол, ждём, поддержим, хотя это неправда. Не ждем, потому как понимаем: приедет он не с миром. И не поддерживаем, потому как последние действия Фанара внесли немалое разделение в православный мир. Зеленский не стал вдаваться в детали, за что именно украинцы должны быть так благодарны Варфоломею. На сайте украинского президента в пресс-релизе по итогам встречи не было ничего о томосе или Епифании с ПЦУ, зато много было написано о Донбассе.

Только вот влияние Варфоломея на Донбассе минимально. А вот кто бы действительно мог бы помочь и делает все для мира на Донбассе, так это каноническая Украинская православная церковь, совершающая свою миссию и богослужения по обе стороны разграничения. Именно она способна начать диалог сторон, участвующих в конфликте, с широким представительством гражданских сил. Более того, УПЦ уже проводит международный форум «Люди мира», который может стать прорывом для установления мира на Донбассе. Немного странно, что этого не понимают нынешние представители власти. Даже экс-президент Украины Пётр Порошенко в декабре 2017 года провел свой крупнейший обмен пленными при непосредственной помощи УПЦ.

В стране, где 70% граждан — православные (а это крупнейшая конфессия — каноническая Украинская православная церковь: 12 тысяч приходов и до 10 миллионов верующих), Зеленский встречается с Варфоломеем, который помог создать Порошенко карманную политическую организацию — так называемую «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Для всех верующих канонической УПЦ сигнал более чем понятный и к самой встрече они отнеслись более чем настороженно. На официальных страницах УПЦ в фейсбуке и инстаграме верующие оставили более 600 возмущенных и взволнованных комментариев относительно этой встречи. Ищенко: Фанар занимается расколом и шантажом во всех православных церквях

То, на чем строилась так называемая ПЦУ, а это Киевский патриархат — вторая по величине православная конфессия — тоже от нее отвалилась с тремя тысячами приходов во главе со своим предстоятелем Филаретом (Денисенко). Они вышли из проекта «ПЦУ» и теперь борются за возобновление своей регистрации как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Их реакция тоже не заставила себя ждать: на странице в фейсбуке лидер УПЦ КП Филарет (Денисенко) публикует официальное обращение к своей пастве. В нем он заявляет, что томос нарушает чистоту православия. В эфире одного из украинских телеканалов он продолжает: мол, патриарх Варфоломей хочет иметь первенство не чести, а первенство власти, а «я выступаю против этого, потому что в православии нет папства, а все предстоятели равны, в том числе и патриарх Константинопольский Варфоломей».

Поэтому, какими бы ни были мотивы действий Зеленского относительно его встречи с Варфоломеем, но последствия для его партии на выборах могут оказаться плачевными.

Шерочка с машерочкой

В визите Зеленского на Фанар осенью 2020 года отчетливо прослеживается и геополитическая составляющая. В своих симпатиях к Варфоломею, будучи президентом США, признавался Дональд Трамп, теперь его также поддерживает и команда президента Джо Байдена, заверяя Константинопольский патриархат в неизменной поддержке и дружбе. Разворот Зеленского в сторону патриарха Варфоломея скорее всего объясняется попыткой украинского президента уверить западных партнеров, что нынешнее руководство Украины готово продолжить дело, начатое предыдущей властью, и переориентировать страны под геополитические интересы Запада.

Во время первой встречи Зеленского с патриархом Варфоломеем в августе 2019 года произошел даже небольшой дипломатический скандал, когда украинский президент отказался подписывать документ, который подготовили и подсунули ему дипломаты и фанариоты.

На вторую встречу с Варфоломеем в октябре 2020 года Зеленский прихватил странную делегацию, в составе которой был даже премьер Денис Шмыгаль. Раньше у того не наблюдалось рвения на религиозной ниве, но в этот раз по всем СМИ разлетелась информация о его участии во встрече. О некоторых спутниках Шмыгаля говорили весьма скупо. Например, о человеке по фамилии Юраш —том самом греко-католике Юраше, который немало сил положил для получения украинскими раскольниками грамоты от Фанара. Юраш, кстати, написал довольно информативный пост в фейсбуке, который потом быстро убрал. Однако интернет помнит все, а скриншоты делаются в считаные секунды.

Так вот, Юраш написал тогда, что Шмыгаля приняли, как дорогого гостя и даже выделили ему особое место на стасидии (это особое выделенное кресло-место). Там же был Михаил (Анищенко) — епископ Команский, экзарх Константинопольского патриархата на Украине, его связующая роль в сближении Фанара и украинской власти все заметнее. В составе делегации от Украины, к примеру, была посол Украины в Турции, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, крымская татарка по происхождению. Остается лишь догадываться, какое отношение она имеет к православию.

Какова цель визитов этих чиновников для народа Украины? Стремятся ли они к миру и благополучию? Вряд ли. Скорее их цель — и дальше делить страну, делить людей, в том числе и по религиозному вопросу. Ведь вопрос этот для них нисколько не религиозный, а политический. Варфоломей собрался на Украину — названа дата © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Посмотреть в глаза верующим»

Итак, патриарха Варфоломея ожидают теперь на празднование 30-летия независимости Украины. Почему, например, не на празднование Крещения Руси? На то есть веская причина. В День независимости всегда наблюдается большое стечение народа на улицах Киева. Кто станет разбираться, идут ли люди главу Фанара повидать или просто гуляют в праздник — главное, впечатляющая картинка будет обеспечена, она позволит СМИ и политикам манипулировать информацией.

Нынешнее приглашение патриарха Варфоломея ничего хорошего для православных верующих не сулит. Запланированный на сентябрь 2021 года визит может лишь спровоцировать новый виток гонений на каноническую православную церковь — УПЦ. Не исключена новая волна насилия, рейдерские захваты храмов — все то, чего было в избытке в годы правления Петра Порошенко. Даже простой визит Зеленского на Фанар и формальный обмен любезностями может быть воспринят украинскими чиновниками на местах как сигнал к смене курса от нейтралитета к открытой поддержке так называемой ПЦУ и гонений на каноническую УПЦ.

Управделами канонической УПЦ митрополит Антоний выразил мнение, что главу Фанара будет ожидать на Украине «насыщенная программа, густо приправленная политическими и идеологическими моментами». По его мнению, было бы хорошо, если бы патриарх Варфоломей «вместо официальных приемов или участия в организованных специально под него массовых мероприятиях смог хотя бы на несколько минут последовательно оказаться в нескольких населенных пунктах Украины».

«Сумел бы или нет патриарх прямо посмотреть в глаза верующим, которых жестоко избили при захвате храма в селе Катериновка Тернопольской области? Или смог бы он уверенно говорить о том, что принес своим томосом мир в церковную жизнь Украины, перед семьей почившего протоиерея Леонида Деликатного из села Задубровка Черновицкой области, здоровье которого было безвозвратно подорвано бесконечными нападками на него и его общину со стороны сторонников "ПЦУ"?.. Смог бы греческий первоиерарх утверждать, что он представляет Церковь-Мать для детей и маленьких внуков священника Степана Корольчука из села Полесское Ровенской области, которых совместно с их большой семьей раскольники изгнали из их жилого дома на улицу?», — заметил иерарх, слова которого приводятся на сайте УПЦ.

Как подчеркнул митрополит Антоний, подобных вопросов сотни, «поскольку существуют сотни таких случаев и инцидентов, сопряженных с человеческим горем, болью и страданиями». «И как ни крути, но львиную долю ответственности за них несет именно патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления, а также гонений на верующих Украинской православной церкви. Более того, приезд главы Фанара в Украину может придать новый импульс упомянутым процессам», — считает Антоний.



В историю трудно войти, но легко вляпаться

Новый визит патриарха Варфоломея на Украину с новой силой поставит перед неканонической ПЦУ и руководством страны те вопросы, которые фигурировали во время переговоров о томосе. Речь идет о церковных интересах Варфоломея на территории Украины. Пока это только Андреевская церковь в Киеве. И можно не сомневаться, что к визиту патриарха Варфоломея в Киев осенью 2021 года фанариоты получат еще несколько храмов из того, обещанного перечня храмов и монастырей, который озвучил еще Порошенко.

Когда Порошенко не прошел на второй срок, православные Украины отчасти с облегчением выдохнули: казалось, будут новые лица, новая политика, здравые веяния. Однако теперь очевидно, что Зеленский стремительно меняет взгляды по многим позициям, они становятся близкими к порошенковским.

Выходит, православные решили, что с этим главой государства все будет иначе. Так, Юраш смог вскарабкаться ещё выше, чем при Порошенко, и полон решимости с новыми силами продвигать раскольников, попирая законы и здравый смысл. Отношения с Фанаром выстраиваются уже на государственном уровне, явно с пониманием того, что Госдеп США назвал Фанар стратегическим партнером. А уж с какой готовностью Киев выполняет все пожелания заокоеанского «старшего брата», всем известно.

Такие решения и действия нынешнего главы государства не повышают его авторитета в глазах православных верующих Украины. Вера не должна быть разменной монетой в политических играх, тем более что она явно не по зубам никаким интриганам от геополитики. «Варфоломей — иуда»: верующие украинцы вышли против лжецеркви © кадр из видео Украина.ру

Примером того, что верующих лучше оставить вне политики и насилия со стороны светских властей и подконтрольных им структур стала Черногория. В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение «Не отдадим святыни» объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. В конце 2020 года парламент Черногории принял поправки к спорному закону, которые устранили несправедливость и сделали все религиозные общины равными перед законом.

Украинским политикам, послушно выполняющим волю западных кураторов, стоит изучить подобные примеры из новейшей истории.