Осенью в Германии — лидере ЕС, гаранте Минских соглашений, ключевом участнике проекта «Северный поток-2» — произойдёт смена власти. Для Украины большая разница, кто же в итоге станет следующим канцлером ФРГ: Армин Лашет или Анналена Бэрбок

Христианско-демократическая дилемма

Наконец-то разрешился главный политический спор в немецких политических кругах — христианские демократы определились со своим кандидатом в канцлеры. Ангела Меркель ещё несколько месяцев назад объявила, что не намерена баллотироваться на очередной срок, поэтому и встал вопрос, кто поведёт партию на парламентские выборы 26 сентября. Немецкий эксперт Рар сказал, почему политика Берлина вызывает у него приятное удивление © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Самым очевидным вариантом выглядит председатель ХДС, 22 января эту должность занял премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Однако выборы в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, прошедшие 14 марта, стали катастрофой для ХДС — он показал худший за всю историю результат. На фоне этого проигрыша, продолжающегося в стране локдауна и замешательства некоторых членов ХДС в коррупционных скандалах с закупкой медицинских масок рейтинг партии стремительно пошёл вниз. И тогда о своих амбициях заявил председатель ХСС (региональная партия, которая в Бундестаге образует единую фракцию с ХДС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

Никто из лидеров сестринских партий добровольно уступать не хотел, хотя оба подчёркивали, что примут любое решение, которое будет на благо фракции и стране. Среди христианских демократов наметился раскол — немало членов ХДС публично поддержали кандидатуру Зёдера, а не своего однопартийца Лашета. И это неудивительно, ведь премьер-министр Баварии — второй по популярности политик Германии, популярнее только Меркель.

Зёдер настаивал, чтобы кандидата в канцлеры выбрала фракция ХДС/ХСС в Бундестаге, где большинство предпочло бы видеть в этой роли его, а Лашет приложил все усилия, чтобы последнее слово осталось за правлением ХДС, что в конечном итоге и произошло.

Итак, на выборы в Бундестаг христианских демократов поведёт Армин Лашет — умеренный политик, главное преимущество которого — богатый управленческий опыт. Как ожидается, он продолжит реализацию курса Меркель. Мужская версия Меркель: чего ждать России и Украине от нового лидера ХДС © REUTERS, Odd Andersen/Pool

К России премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии относится достаточно тепло: он выступает за диалог между странами, критикует бездоказательные обвинения Москвы в «отравлении» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает помнить о подвиге советских солдат во Второй мировой войне и поддерживает строительство «Северного потока-2». Более того, Лашета называют одним из архитекторов концепции «От Лиссабона до Владивостока», которая подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов.

Сотрудничество с РФ председатель ХДС считает необходимым для решения многих мировых проблем. По его словам, Берлин может не отказываться от своей позиции по Крыму, но при этом стороны могут быть откровенными друг с другом и по-прежнему сотрудничать в других областях. В качестве наглядного примера, что такое реально возможно, Лашет приводил пример отношений между ФРГ и СССР в 1970-1980-е годы, когда «в напряжённой ситуации строились каналы общения с тоталитарной коммунистической системой».

Свою позицию по украинскому вопросу Лашет обозначил на встрече с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником в 2019 году. Он заявил, что Северный Рейн — Вестфалия, Германия и Европейский союз очень заинтересованы в стабильной, демократической и экономически процветающей Украине, поэтому рады, что новое украинское правительство взяло на себя приверженность европейским ценностям. Лашет высоко оценил проведение первого за 3 года саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 года и подчеркнул важность дальнейшего процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

Анналена Бэрбок — «зелёный» антипод Лашета

Пока христианские демократы ещё определялись, кто же поведёт их на парламентские выборы, «Союз-90»/«Зелёные» всего за неделю повысил свой рейтинг на 7% (до 21%) и, воспользовавшись замешательством ХДС/ХСС, выдвинул своего кандидата в канцлеры, ею станет сопредседатель партии 40-летняя Анналена Бэрбок. Официально её выдвижение утвердят на федеральном съезде «зелёных» 11-13 июня, но очевидно, что это решение окончательное. Как фашистская Германия: Бундестаг изменил своё мнение об Украине © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

За право стать преемником вместе с Бэрбок сражался второй лидер партии — бывший министр экологии федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 51-летний Роберт Хабек, на протяжении долгого периода времени его рейтинг был выше, чем у соратницы, не имеющей опыта работы в органах власти. Оба они относятся к крылу партии «реалос», которое выступает за умеренную, реальную экологическую политику внутри действующей системы, — противовес крылу «фундис» — экологических фундаменталистов и противников участия в правительстве.

Существует точка зрения, что итоговое решение в пользу Бэрбок было принято, потому что остальные партии выбрали своими кандидатами мужчин, а «зелёные» решили сыграть на контрасте, кроме того, борьба за права женщин и гендерное равенство — одна из центральных тем партийной повестки, а кто как не женщина лучше представит эту тему?

Анналена Бэрбок, как и Лашет, родилась в Западной Германии — в пригороде Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). В детстве вместе с родителями участвовала в акциях против гонки вооружений и антиядерных демонстрациях. В юношеские годы профессионально занималась прыжками на батуте, трижды становившись бронзовым призёром национальных соревнований. Немецкий политик хорошо знакома с англосаксонской системой образования: в 16 лет по программе школьного обмена год жила в США, а в 2005-м получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Однако основное университетское обучение Бэрбок прошла всё-таки в Германии, политологию и публичное право она изучала в Гамбургском университете в 2000-2004 годах.

По партийной лестнице Бэрбок продвинулась достаточно быстро: в 2005 году вступила в «Союз-90»/«Зелёные»; в 2012-м вошла в состав партийного совета (включает всего 16 человек), который служит связующим звеном между федеральной ассоциацией, ассоциациями регионов и членами партии; а на следующий год избрана депутатом Бундестага, став не только членом комитета по экономике и энергетике и комитета по европейским делам, но и спикером парламентской группы по климатической политике. Сопредседателем партии Бэрбок избрали в январе 2018 года, а в 2019-м переизбрали с рекордно высоким результатом (97,1%).

В послужном списке кандидата в канцлеры есть период работы в офисе депутата Европарламента от «Альянса '90 / Зелёные» Элизабет Шредтер, которая занималась развитием отношений с Украиной, Белоруссией и Молдавией.

Сама Бэрбок выступает с жёсткой критикой России из-за событий на Украине и известна как одна из самых ярых противниц «Северного потока-2».

«Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он чётко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект», — говорила она в интервью телеканалу ARD в феврале 2021 года. После провала голосования по «Северному потоку — 2» в польском Сенате в узком кругу поддержали Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Годом ранее в интервью Deutsche Welle Бэрбок назвала 3 основания своей критики «Северного потока-2»:

1. «Мы должны прийти к возобновляемой энергии. То есть политика ЕС не направлена на трубопроводы для ископаемых видов топлива, которые строятся на будущие десятилетия».

2. После перехода Крыма в состав РФ и на фоне событий в Донбассе «этот трубопровод активно использовался для дестабилизации Украины, а именно — в качестве альтернативы нынешнему газопроводу через Украину».

3. Некоторые страны ЕС, в частности Польша, выставляют «Северный поток-2» как как посягательство на свою безопасность.

Впрочем, они не соответствуют действительности прежде всего потому, что идея проекта «Северный поток-2» возникла раньше событий на Украине, которые теперь используют в качестве оправдания любых действий, направленных против России. Как уточняется на сайте «Газпрома», предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвёртой ниток газопровода (которые впоследствии получили название «Северный поток — 2») акционеры «Северного потока» рассмотрели в октябре 2012 года и приняли решение, что их строительство экономически целесообразно и технически осуществимо. Кроме того, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не собирается отказываться от транзита через территорию Украины после запуска этого газопровода: чем больше маршрутов поставок энергоресурсов, тем лучше. «Северный поток-2» реализуется исключительно из-за коммерческой выгоды и с целью обеспечения европейских стран топливом, потребность в котором будет только увеличиваться, а вовсе не используется как политический инструмент против каких-либо государств. «Северный поток – 2»: Газопровод могут запустить уже летом, Меркель в ПАСЕ поддержала проект, а для Байдена санкции против СП-2 «ещё в игре» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Что касается позиции Бэрбок по Украине, то она убеждена, что для урегулирования конфликта в этой стране необходимо продолжать переговоры в «нормандском формате». Санкции против РФ, по её словам, — это не самоцель, это была «чёткая реакция» на аннексию Крыма, что было нарушением международного права, на вторжение в Восточную Украину» (присоединение к РФ было решением жителей полуострова, которые воспользовались закреплённым в Уставе ООН правом народа на самоопределение, а вооружённый конфликт в Донбассе стал реакцией населения Донецкой и Луганской областей на госпереворот в Киеве), и сохраняться они будут до достижения сдвигов в мирном процессе. При этом Бэрбок подчёркивает важность диалога с Москвой.

Чёрно-зелёное правительство ФРГ решает всё

Преемником Меркель, само собой, станет только один, но важно знать взгляды кандидатов в канцлеры и от ХДС/ХСС, и от «Союза-90»/«Зелёных», поскольку, судя по всему, этим партиям придётся по итогам осенних выборов сформировать коалиционное правительство. Однако есть и другие варианты, как отмечает газета Die Welt: «зелёные» + Социал-демократическая партия Германии + Свободная демократическая партия Германии либо «зелёные» + Социал-демократическая партия Германии + Левая партия.

Согласно опросу, проведённому Институтом по изучению общественного мнения Forsa по заказу телекомпании RTL и информационного агентства n-tv, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то победили бы «зелёные» с 28%, а ХДС/ХСС занял бы второе место с 21%. По законодательству, президент ФРГ должен поручить формирование правительства лидеру партии, набравшей большинство голосов, то есть в таком случае «зелёным», а если Бэрбок не сможет этого сделать, тогда это право перейдёт христианским демократам.

В Германии такой сценарий не исключают, поскольку при создании коалиции на федеральном уровне, в отличие от земельного, Бэрбок может столкнуться с трудностями. Например, как пишет журнал Focus, у «зелёных» есть серьёзные разногласия по внешней политике с Левой партией. Депутат Бундестага от левых Севим Дагделен назвала «красные линии» для сотрудничества: «агрессия НАТО против России и Китая» («зелёные» считают невозможной политику разрядки по отношению к Москве) и использование Бундесвера в зарубежных операциях (по словам Дагделен, «зелёные» уверены, что для сохранения влияния Германии необходимы войны с участием НАТО). А вот по какому пункту позиции партий совпадают, так это отказ от экспорта немецкого оружия за рубеж. Информационное агентство n-tv отмечает, что Бэрбок может допустить ошибки в переговорах с политическими оппонентами в силу отсутствия административного опыта, то есть об управлении государством она знает только в теории. «Фишки» и факты. Почему послу Германии в Украине пришлось поправлять команду Зеленского © president.gov.ua

Если рассматривать вариант, что формировать правительство будет ХДС/ХСС, то Бэрбок прочат пост министра иностранных дел. Это не станет прецедентом в немецкой политике: с 1998 по 2005 год в правительстве социал-демократа Герхарда Шрёдера внешнеполитическое ведомство возглавлял член «зелёных» Йошка Фишер. Если Бэрбок станет главным дипломатом Германии, то приложит все усилия, чтобы помешать запуску «Северного потока-2». На сегодняшний день осталось построить всего 5% газопровода, и уже даже у ярых критиков проекта нет сомнений, что строительство завершится, однако без обеспечения всех процедур для его запуска и эксплуатации это не более чем проложенные трубы.

«Дело в том, что, к сожалению, на европейском уровне были созданы условия для старта этого проекта. В то же время центральный правовой аспект, что касается выхода на сушу, в газовой директиве не создан (не определён). Поэтому мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы, если он не будет соответствовать европейским законам, этот проект в таком виде не был реализован», — говорила Бэрбок в феврале 2020 года в интервью Deutsche Welle.

Эта позиция прямо противоположна позиции Лашета, который при таком раскладе станет канцлером, и тогда возникает риск противостояния в правящих кругах Германии по судьбе «Северного потока-2». Впрочем, пока он не столь велик — в сентябре 2020 года после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным «зелёные» внесли в Бундестаг резолюцию об отказе от проекта, но остальные фракции идею не поддержали.

Тем не менее, любое упоминание «Северного потока-2» в любом контексте неразрывно связано с упоминанием Украины, и для Киева очень важно, кто займёт место Меркель: сторонник запуска газопровода в обход Украины или его противница.