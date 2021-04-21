Ровно два года назад, 21 апреля, президентом Украины стал Владимир Зеленский, человек, не имевший опыта в политике, но зато имевший весьма успешный опыт в шоу-бизнесе. Притом что у Украины на тот момент были совсем не смешные проблемы в экономике и политике. Удалось ли Владимиру Зеленскому, решая их, сформироваться как политику?

Очевидно, что для человека из шоу-бизнеса, без политического опыта, стать во главе большого государства, находящегося в перманентных политическом, экономическом и социальном кризисах, к тому же осложненных вооруженным конфликтом в одном из самых густонаселенных регионов, — то еще испытание.

Наверное, поэтому основной своей задачей на посту президента Зеленский называл завершение войны в Донбассе.

Поначалу президент Зеленский действительно проявил активность в вопросе достижения мира. По его инициативе состоялось несколько телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, многочисленные встречи с лидерами ряда европейских государств и чиновниками Евросоюза, причем с Эмманюэлем Макроном Зеленский виделся, будучи еще в статусе кандидата в президенты. Все авансом выражали начинающему политику поддержку и предлагали всестороннюю помощь. Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

Явным достижением Зеленского на пути к миру можно считать несколько обменов задержанными лицами и возвращение украинских моряков — участников «керченского инцидента», спровоцированного Петром Порошенко осенью 2018 года.

В декабре 2019 года удалось даже провести встречу в «нормандском формате» и подтвердить приверженность нового руководства Украины к выполнению пунктов Минских соглашений, правда подкорректированных «формулой Штайнмайера».

Сюда же можно причислить и договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года.

Но все эти достижения молодого украинского президента Владимира Зеленского меркнут на фоне обострения в последнее время ситуации в Донбассе, роста воинственной риторики официального Киева, активной милитаризации Юго-Востока Украины и, как результат, смертей нескольких десятков украинских граждан (в том числе и детей) в зоне конфликта начиная с января 2021 года.

Да и в деле обмена пленными уже целый год нет никаких сдвигов.

Регулярные срывы работы, а по сути — фактическая безрезультативность деятельности Трехсторонней контактной группы.

В общем, сейчас можно было бы сказать, что в деле обеспечения мира Владимир Зеленский образца 2021 года находится на позициях апреля 2019 года. Но по факту ситуация на данный момент еще хуже:

1. Отказ Кремля от прямых контактов с Киевом на высшем уровне, даже в формате телефонного разговора.

2. Переговоры участников «нормандского формата» без участия президента Украины, что было продемонстрировано онлайн-конференцией Путина, Меркель и Макрона 30 марта сего года.

3. Абсолютно унизительный по форме и содержанию визит Зеленского в Париж, когда не была даже проведена итоговая пресс-конференция с участием двух президентов. Лесев: Зеленский всего лишь играет роль президента © president.gov.ua

Все это говорит об одном: «кредит доверия» для новичка в политике исчерпан, форы в виде пустых по содержанию встреч ради совместных селфи больше не будет. Сегодня лидеры России, Германии и Франции ждут от Зеленского реальных политических решений сугубо украинских проблем, ключевой из которых является вооруженный конфликт в Донбассе.

В остальном же предвыборные обещания Зеленский старается выполнять. Правда, зачастую в изрядно купированном и довольно своеобразном виде.

Например, борьба с прежней властью и обещания «Весна придет — сажать будем» обернулись только внеочередными выборами Верховной Рады. Причем Петр Порошенко, которого, по уверениям Зеленского, перед выборами ожидал «приговор», сегодня только укрепил свои политические позиции. А фигуранты многих коррупционных скандалов периода президентства Порошенко стали частыми гостями телевизионных шоу.

Обещанный командой Зе прозрачный рынок земли — да, вроде появился в виде соответствующего закона, принятого большинством голосов в Верховной Раде еще год назад. Жаль только, без всенародного референдума это решение было принято.

Обещал Зеленский внести законопроекты «О народовластии», «Об импичменте президента» — и сделал. Правда, процедура подготовки что всеукраинского референдума, что импичмента весьма путаная и непростая, но ведь законы обещанные приняты. Причем президент лично присутствовал в парламенте в момент голосования.

Зеленский обещал вести Украину в НАТО, сегодня он обеспокоен этим вопросом больше, чем прекращением войны в Донбассе. И прямо говорит, что безопасность Украины — это не независимая политика суверенного государства, а исключительно членство в НАТО.

Обещал Зеленский, что в статусе президента он будет уделять большое внимание медицине, а именно профилактике заболеваний. Но тут явный форс-мажор в виде пандемии COVID-19, поэтому ожидать каких-либо скорых сдвигов в этой сфере не следует объективно. Хотя это не помешало использовать средства из так называемого «ковидного» фонда для строительства дорог.

Но это позволило Зеленскому и его команде активно приступить к выполнению еще одного одиозного обещания — начать строить на Украине дороги по европейским стандартам. С 2020 года в стране широким фронтом развернулась автодорожная кампания «Большое строительство». Неизвестно, как с европейским качеством, но деньги очень большие, как и скандалы вокруг использования этих денег Зе-командой, на это уходят. Зеленский прокатился в Париж. Непонятно зачем © пресс-служба президента Украины

Кстати, о команде… Своим успехам, а чаще провалам двух лет президентства Владимир Зеленский обязан именно этим людям. А такая команда, пусть и косвенно, но тоже предвыборное обещание Зеленского, только в обличии Василия Голобородько из сериала «Слуга народа» — там основу команды кинопрезидента составляли близкие ему люди: друзья, одноклассники и пр.

Поэтому своей победе на выборах Зеленский во многом обязан именно этому киношному образу, в который поверили миллионы украинцев, отдав за него свои голоса. И тут, следует отдать ему должное, Владимир Александрович не подвел своих избирателей. Основу Зе-команды составляют люди, которые прежде работали в «Студии Квартал 95» и в аффилированных с нею организациях либо сотрудничали с Зеленским, были его друзьями, родственниками или знакомыми. По оценкам экспертов, таких счастливчиков в Зе-команде более 30 человек.

Так что за кумовство к действующему президенту претензий быть не должно, он заранее всех предупредил, пусть и в сериале. Все по-честному.

О профессиональных качествах Зе-команды лучше всего говорят макроэкономические показатели Украины по итогам 2020 года: в целом украинская экономика сократилась на 4%, падение промышленного производства составило 5,2%, реальный ВВП Украины сократился на 4%. То есть ситуация, как говорится, совсем не смешная, а даже наоборот.

Зато наблюдается очевидный рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ, которая в феврале перевалила за 82 миллиарда грн.

На этом фоне происходит сокращение рабочих мест, уезжает из страны трудоспособное население. Растут тарифы ЖКХ и цены на продукты питания, падает уровень благосостояния среднестатистического украинца — а это все сфера ответственности людей из команды Зеленского.

В итоге непопулярные решения и некомпетентность команды Кабмина, регулярные провалы и ошибки в работе Офиса президента сказываются на репутации и, как результат, на рейтинге президента Зеленского, что не делает его той политической фигурой, с которой связывали свои надежды более 70 процентов избирателей два года назад. Сегодня таких почти в три с половиной раза меньше.

Возможно, попыткой так-то исправить эти провалы продиктована передача функции принятия принципиальных и знаковых решений Совету национальной безопасности и обороны. Но это, скорее, указывает на то, что для Зеленского характерны административно-командные методы руководства и авторитарный стиль управления, что свойственно продюсеру, режиссеру, но никак не стыкуется с образом политика-демократа, сторонника либеральных ценностей, человека не только по образованию, но и по убеждениям юриста.

Исходя из результатов, которых достигла Украина за эти два года, можно с уверенностью утверждать одно: для шоумена Зеленского это слишком много, а для политика Зеленского — слишком мало.