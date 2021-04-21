Украина следует в фарватере внешней политики США. На этом пути нет никаких табу, даже если речь идет о благополучии собственных граждан. Поэтому Киев умудрился рассориться не только с Китаем, но и с ближайшим соседом — Белоруссией

Украинское руководство не признало президентские выборы в РБ 2020 года, присоединилось к западным санкциям против Белоруссии, требует перенести важный мирный диалог по Донбассу из Минска, поскольку белорусская сторона, по словам экс-президента и участника украинской делегации в трехстороннем диалоге Леонида Кравчука, «холуй России». Оскорбления тоже в ассортименте. Но на этом киевские политики не остановились. На днях прозвучал призыв разорвать дипломатические отношения с Россией и Белоруссией. Никакой логикой это безумие объяснить невозможно. Только марионеточным статусом. Отношения, по словам украинской стороны, «поставлены на паузу».

Черная неблагодарность

Любят и ценят. Зачем депутат от «Слуги народа» срочно направился к Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк Владимира Путина и Александра Лукашенко относительно Украины: братский народ. И это не просто слова. Многим было досадно, что президент РБ не признал официально крымский референдум о возвращении в Россию. А вот официальный Киев за это должен был испытывать как минимум благодарность и уважение к Минску. Но нет! Посмотрим правде в глаза: Украина ведет себя в отношении Белоруссии по-свински.

Тайные извинения

На этом совершенно хамском фоне настоящей сенсацией прозвучал визит в столицу Белоруссии украинского депутата Евгения Шевченко. Не просто депутата, а члена фракции «Слуга народа». Визит был максимально демонстративным и гласным. Политик не мог не понимать, как именно отнесется к поездке и публичному общению с президентом Лукашенко его фракция, партийные лидеры и лично Владимир Зеленский.

Но он совершил этот визит, причем еще и написал в своем Facebook следующее: «Александр Лукашенко направился с визитом в Баку. А мне нужно в Минск, сгладить зашквары Кравчука!»

Важно понимать то, что официальный Киев не признал результаты президентских выборов 2020 года в РБ и официально не именует Лукашенко президентом Белоруссии. Большинство украинских СМИ называет его «самопровозглашенным», и много политиков, в том числе первый президент Леонид Кравчук, не стесняются прямых оскорблений. Такую политику депутат «Слуги народа» Евгений Шевченко справедливо назвал «зашкварами», и это еще очень мягко. Уже известна реакция «слуг». Глава партии Александр Корниенко сказал, что поездка Шевченко является личной инициативой, а власть не делегировала его представлять Украину и вести переговоры «с официальными лицами Беларуси». Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидает, что фракция будет требовать от депутата объяснений после его возвращения. В декабре прошлого года Шевченко уже бывал в Минске, на Всебелорусском народном собрании.

Депутат Верховной Рады Шевченко рассказал Лукашенко о любви украинцев к белорусам © Facebook, Евгений Шевченко

Это стратегия: отправлять отдельных, якобы частных лиц в страны, с которыми не велит дружить Вашингтонский обком. Это успокаивает пророссийский, просоветский, адекватный электорат, который заярлычили «ватниками». Те, кто спит и видит, чтобы Америка убиралась прочь, а бывшие республики СССР вернулись к братским отношениям как минимум. Этих людей в сегодняшней Украине максимально не учитывают. А те, кого сделали «высшей расой», должны понимать, что у правящей клики должен быть неформальный канал для коммуникации. Западу же вешают лапшу о том, что это была инициатива отдельного взятого «городского сумасшедшего».

«В целом с точки зрения политтехнологий весьма грамотно», — пишет по мотивам визита украинская пресса.

Та ее часть, которая к фамилии «Лукашенко» добавляет слово «самопровозглашенный». Она же публикует только им известные «инсайды»: якобы Шевченко тайно договаривался о поставках дизельного топлива. Украинская железная дорога буквально позавчера сообщила, что солярки нет и поезда могут остановиться. И не только поезда. Дизеля осталось на пару дней. На фоне посевной это катастрофа. История умалчивает, так это или нет. «36% украинцев хотели бы видеть своим президентом Лукашенко», — сказал Евгений Шевченко на камеры. Слукавил. Согласно всем рейтингам, Александр Григорьевич на Украине популярнее Зеленского.

Цена холодной войны

К сожалению, это все хорошие новости. Перейдем к плохим. Совокупный объем белорусского экспорта на Украину — 100 миллионов долларов США в год. В случае продолжения Киевом проамериканской политики дискриминационных мер в отношении Белоруссии и соответствующей реакции официального Минска могут пострадать в первую очередь украинские компании, стабильно зарабатывающие на белорусском рынке. То, что мэр Львова демонстративно дезавуировал результаты тендера Еврокомиссии на закупки автобусов для его города, в котором победил белорусский МАЗ, — это чепуха и цветочки. Самодурство отдельно взятого, одиозного городского сумасшедшего.

А вот ягодки. Ассоциация «Укравтопром» обратилась в Минэкономики Украины с жалобой на якобы дискриминационные действия Белоруссии в отношении производимой рядом членов ассоциации автомобильной техники — грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. Инициаторами жалобы стали известные на Украине производители ЧАО «Запорожский автомобилестроительный завод», дочернее предприятие «Автосборочный завод №1» корпорации «Богдан», ЧАО «АвтоКрАЗ», АО «Черкасский автобус», ЧАО «Бориспольский автозавод». Это те, кого используют с целью раздувания холодной войны с Белоруссией, оправдания гибельных для Киева прозападных санкций и окончательного разрыва с РБ. Заявители требуют введения специальной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости, что означает фактически непреодолимый барьер для поставок белорусской техники.

Глава партии Зеленского прокомментировал встречу Шевченко с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хребты безумия

Зеленский и Лукашенко в последний раз встречались в октябре 2019-го, а говорили по телефону до президентских выборов в РБ в 2020-м. Затем Вашингтон приказал ломать отношения. Ко всему вышеупомянутому добавилось «дело вагнеровцев», которое Киев неожиданно для всех полностью взял на себя. Был и инцидент с досмотром автомобиля украинского посла на пункте Новые Яриловичи-Новая Гута. В октябре 2020-го Владимир Зеленский демонстративно отказался от участия в Третьем форуме регионов Украины и Белоруссии, который планировали провести в Гродно. В декабре Александр Лукашенко рассказал о «тоннах оружия», которое из Украины везла в Беларусь террористическая группа Николая Автуховича. И обвинил Украину во вмешательстве в дела Белоруссии, поведав, что в Киеве создан центр, в котором работают «мощнейшие спецслужбы мира, чтобы смять Беларусь». Автуховича, задержанного несколько месяцев назад, обвинили в терроризме. По этому делу уже арестовано 14 человек, скорее всего будет большой политический процесс, в котором в качестве террористической базы может фигурировать Украина. Если Киев будет продолжать поднимать ставки в этой холодной войне, то у Минска есть еще очень много козырей. Самый малый из которых, зато крайне эффектный, — признание российского статуса Крыма.