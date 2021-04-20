Российская вакцина «Спутник V» стала эффективным инструментом создания позитивного образа России в мире. Почему наша разработка должна быть общедоступной и что это принесет государству, разбиралось издание Украина.ру

Прививочный туризм: Почему жители Украины мчатся в Крым за уколом © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Актуализировалась тема вакцинных туров для иностранцев в Россию. Она уже была обозначена, но пока только в рамках обращений в соцсетях, ток-шоу и иных медиаформатах. 29 марта к президенту России Владимиру Путину обратились президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Они предложили открыть безвизовый въезд для иностранцев для вакцинации от коронавируса — аналогично тому, как это уже делалось в период чемпионата мира по футболу в 2018 году.

А 14 апреля 2021 года движение Захара Прилепина "За правду" отправило обращение в Администрацию президента РФ с инициативой организации вакцинного туризма для иностранных граждан.

Вакцина от антироссийской пропаганды

Вакцинный туризм в Россию набирает обороты © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Николай Стариков в интервью интернет-изданию Украина.ру заявил, что отечественная вакцина — это эффективный инструмент «мягкой силы», который необходимо использовать.

«Человек из Европы приехал в Россию в рамках вакцинного тура, посмотрел и увидел, что у них там в Европе ковидный концлагерь по сравнению с нами. К примеру, в Германии с 19:00 всё уже закрыто. Даже в Донбассе такого нет. В Донбассе ряд ограничений вызваны военными действиями, а не эпидемией», — заявил Стариков.

В отношении финансового аспекта Стариков считает, что вакцинирование должно быть платным, но цена должна формироваться не на основе прибыли, а исходя из покрытия расходов на произоводство препарата. Таким образом, это расширит доступ к «Спутнику V», соответственно, увеличится количество людей, которые познакомятся с Россией и увидят реальную русскую щедрость, а не негативный образ, формируемый в западных СМИ.

Что касается республик бывшего СССР, Стариков уверен: для них вакцина должна быть бесплатной: «Политика должна быть направлена на воссоединение граждан Белоруссии, Казахстана, Украины. У вас временно паспорт другого цвета (о гражданах Украины. — Прим. ред.), и это наша недоработка. Мы вас приглашаем для бесплатной вакцинации. Я уверен, что подобный шаг разрушит всю негативную пропаганду о России».

По мнению писателя и политика, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина, по аналогии с Западом это будет мощным ударом по антироссийской риторике.

«Нам нужно организовать вакцинный туризм на государственном уровне. В этой связи наша команда подготовила ряд обращений в соответствующие инстанции — Ростуризм, Оперштаб по предупреждению коронавируса и т. п.

Первым, естественно, отправили в Администрацию Президента РФ, прекрасно понимая, что старт таким значимым гуманитарным мероприятиям мирового масштаба должен быть дан из Кремля. Далее дело техники — дорожные карты и предметные расчеты сделают ведомственные профильные специалисты», — заявил Прилепин в комментарии Украине.ру.

Не всё так просто, но решаемо

Однако не всё так просто. В вопросе вакцинации иностранцев есть ряд сложностей, в первую очередь связанных с закрытием границ во время пандемии.

Профессор Президентской академии и Российского государственного университета туризма и сервиса, член Экспертного совета при Правительстве РФ Николай Новичков считает, что выходом может стать использование опыта электронных виз во время ЧМ по футболу.

«У нас достаточно вакцины, и мы в силах вакцинировать не только граждан РФ, но и иностранцев. Это факт. Вопрос только в пересечении границы и в визовом режиме. Как вариант — использовать опыт Евро-2018, когда мы внедрили так называемую электронную визу», — считает профессор Новичков.

В свою очередь, эксперт видит вакцинные туры как один из способов заработка и продвижения России как экономической системы. Правда, необходимо предусмотреть возможность дисконтирования для определённых категорий иностранных граждан с целью сохранения доступности препарата (на чёрном рынке в Украине стоимость вакцины доходит до 500 долл. — Прим. ред.).

В свою очередь его коллега, профессор РАНХиГС и РГГУ, эксперт по туризму Галина Дехтярь назвала инициативу по реализации вакцинного туризма на государственном уровне своевременной и обратила внимание, что первые туристические группы уже прибывают в Россию.

«Первые 50 немецких туристов в рамках вакцинного тура уже в России. В данном случае деньги получают медицинские центры. Средний чек в таком случае составляет 1200-1300 евро при условии, что туристы находятся в нашей стране три недели.

Первыми такие туры придумали в Чехии, используя нашу же вакцину», — заявила эксперт Дехтярь.



Уже очевидно, что вакцинный туризм — горячая тема. Завоевать сердца людей и наполнить кошельки сограждан получится у тех, кто займётся этой темой первым.

Если Россия оперативно не сделает доступной вакцинацию для иностранцев, другие государства забронируют всех вакцинных туристов. При этом многих из них будут предлагать вакцинироваться гостям российским же «Спутником V», произведённым на их мощностях или купленным в России.