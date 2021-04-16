В пятницу, 16 апреля, в Минск прилетает с официальным визитом глава правительства России Михаил Мишустин. Этот визит не сюрприз и не сенсация. Его еще 30 марта анонсировал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. По его словам главной темой будут «дорожные карты» по углублению союзной интеграции

Михаил Владимирович встретится с Александром Григорьевичем, а затем, уже без него продолжит переговоры на уровне правительств двух стран со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

А в среду состоялся телефонный разговор между президентами стран-партнеров по Союзному государству. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги двухдневного визита белорусского президента в Азербайджан, где, в числе прочих вопросов, обсуждалась тема Карабаха и армяно-азербайджанского урегулирования. Это второй телефонный разговор двух президентов за последние две недели. Срочность, как предполагают наблюдатели, связана с тем, что Путин спешил узнать новости от Лукашенко. И это делает версию о том, что поездка президента РБ в Баку служила трехсторонней дипломатии, рабочей. Экс-президент Армении раскритиковал заявления Лукашенко о Карабахе © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Снова «дорожные карты»

Но сначала о предстоящем визите Мишустина в белорусскую столицу. Без задней мысли, новость о том, что союзная интеграция все-таки сдвинулась с мертвой точки, друзей Союзного государства бодрит. Все, кого интересует эта тема, срочно вспоминают, что на момент, когда «дорожные карты» были заморожены, было известно о том, что было согласовано 30 документов, но лишь один стал камнем преткновения, из-за которого все встало. Говорят, что злосчастная 31-я карта касается таможенной и налоговой политики. Опять-таки по слухам, российская сторона предлагает принять все документы пакетным принципом, подписав одно общее соглашение, но белорусы хотят обсуждать каждый пункт.

Потому что в РБ выше налоговая нагрузка на бизнес и налог на прибыль. В России немного выше НДС, но в целом система уплаты проще. Минск осторожничает потому, что бюджет дефицитный, а по долгам заплатить нужно около 4-х миллиардов долларов. В этих условиях ослаблять налоги рискованно. Тем более по стране в любой момент запад может ударить секторальными санкциями. Аналогична ситуация в таможенных делах. Минск опасается запрещать западные товары, которые подпали под санкции в России. Не говоря о том, что белорусской стороне удавалось получать с них неплохую маржу. Главное, чего хочет Минск, о чем не раз на дискуссионных площадках ЕАЭС говорил Лукашенко — это единые цены на энергоресурсы. Их обещают в 2025 году, но как это будет работать совсем непонятно. Слишком разные национальные законодательства. «Все — вранье»: Лукашенко открестился от «золотого дна» © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Белоруссия сейчас переживает посткризисный период, сказываются последствия попытки цветной революции, которую, к счастью, удалось отразить. Но экономика испытывает трудности, Минск нуждается поддержке. В ходе прошлогодних протестов, только жесткая модель государства позволила не допустить обвала белорусского рубля и вспышки цен. Но за все нужно платить. Госрегулирование привело к угрозе продовольственного кризиса в стране.

Крутые времена требуют крутых решений: введен временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 апреля 2021 года №221. В этих условиях Александр Лукашенко демонстрирует уступчивость союзникам настолько, насколько он на нее способен. Сильным жестом было перенаправление белорусских грузов из Прибалтики в российские порты. Премьер РФ Мишустин, оценивая этот стартап, назвал его созданием нового транспортного коридора. С запада маячит перспектива блокады белорусского калия. Скорее всего российский премьер предложит решение и по этой позиции.

Нефтяной узел

Единственно возможный шанс решить раз и навсегда вопрос «дорожных карт» — уступки с обеих сторон. Похоже, что Минск будет договороспособен, если Москва пойдет навстречу, предоставив существенные преференции в вопросе углеводородов. Это вопрос наиважнейший для Белоруссии. Именно с него начал серию зарубежных визитов Александр Лукашенко после длительного перерыва связанного с попыткой (чего греха таить) его свержения проверенным в постсоветском пространстве методом цветной революции.

Последние месяцы президент РБ ездил только в Россию, к Владимиру Путину, чтобы обсуждать с ним политические вопросы. В марте, когда стало ясно, что протестное движение потеряло поддержку, поездки возобновились. И начал Лукашенко с Азербайджана, который он считает близким партнером и верным союзником. Глава государства отправился в Баку не один, а с правительственной делегацией на целых два дня.

Большая часть переговоров прошла за закрытыми дверями, но кое-что в прессу все же просочилось. Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество по поставкам углеводородов. Осенью 2020-го Белоруссия закупила у Азербайджана 160 тысяч тонн нефти. Сырье зашло на Мозырский НПЗ через Одессу по трубопроводу «Дружба». В целом белорусские мощности позволяют перерабатывать до 24 млн. тонн нефти в год. Большую часть этого сырья Минск закупает в России, на наиболее выгодных условиях. Однако до начала протестов Минск пошел на ряд невыгодных для себя шагов, общее название которых — «альтернативная нефть».

С января по май 2020 года было закуплено у Саудовской Аравии 80 000 тонн, в Норвегии 166 000 тонн, в Литве 320 000, у Украины 64 000, в Азербайджане 270 000 тонн. «Альтернативная нефть» составила 18% белорусского импорта, в то время, как российская сохранила позицию в 82% или 4 100 000 тонн. Переплата за «альтернативу» составила для Литвы — 16,8 млн. долларов, для Азербайджана 17,8, Норвегии 23,9, Саудовской Аравии 1 миллион. По Украине данных нет, но общая сумма — почти 60 миллионов долларов убытков.

Бакинские встречи

Можно только догадываться, что одной из целей двухдневного визита в столицу Азербайджана большой делегации из Белоруссии, во главе с президентом, были те экономические вопросы, которые сейчас больше всего волнуют Минск.

Скорее всего, с оглядкой на вышеприведенные цифры, речь об «альтернативной нефти» больше не идет. Обычно Лукашенко обращается к Алиеву в трудный момент. Как это было в 2010 году, когда президент Азербайджана помог Белоруссии во время политических турбулентностей: дал на короткий срок 200 миллионов долларов, когда нужно было срочно погасить долг «Газпрому».

В масштабах государств бывшего СССР — это совсем небольшая сумма. Да и вряд ли белорусы поехали просить кредиты. Азербайджан не блещет в этих делах. Тем более совсем недавно страна пережила войну. Несмотря на то, что она была победоносной, теперь отвоеванные земли потребуют вложения всех свободных средств. И вот тут, пожалуй, возможен вариант, при котором глава РБ мог предложить сотрудничество.

Лукашенко поздравил Алиева с окончанием войны. Он может это делать с намеком на то, что имеет полное право разделить триумф: азербайджанцы воевали в том числе купленными в Белоруссии средствами. У Алиева и Лукашенко давние и тесные дружеские отношения, оба никогда не подводили друг друга. Но если Ильхам Гейдарович был по-восточному закрыт и немногословен, Александр Григорьевич искрил традиционными для своего стиля рассказами и байками. Кое-что из того, о чем он говорил свидетельствует в пользу гипотезы о том, что Белоруссия предложила помощь в восстановлении Карабаха. А вот телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу по возвращении прямой намек на то, что новостей в Кремле ждали и значит президент РБ выполнял для своего российского коллеги какие-то дипломатические задачи. Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом — Алиев © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

Что же касается нефти, то ситуация в сравнении с 2020 годом изменилась, отношения с Россией стремительно теплеют, необходимость в «альтернативной нефти» отпала. Тем более, что азербайджанское сырье заходит через украинский порт в Одессе. А с Украиной сейчас у Минска как раз обострение. Ну а на переговорах и правда обсуждалась тема участия Белоруссии в восстановлении возвращенных Азербайджаном территорий. В ходе общения Ильхам Алиев сказал, что надеется на участие белорусских компаний в восстановительных работах в Нагорном Карабахе. А Александр Лукашенко рассказал дипломатическую байку о том, как несколько лет назад президент Азербайджана предлагал ему передать властям Армении предложение восстановить Карабах и даже «поднять Армению», если они согласятся на мирное урегулирование конфликта. Грубо говоря: территории в обмен на деньги. Эта история не просто похожа на правду: все, кто имел к ней отношение, подтвердили правдивость рассказанного Лукашенко.

Итоги и перспективы

Очевидно, что поездка в Азербайджан — это только начало серии международных турне президента Белоруссии. Справившись с протестами, самое время начать объезд друзей и партнеров. Сразу, после телефонных переговоров с Владимиром Путиным, состоялся разговор с экс-президентом Казахстана, а ныне членом Конституционного совета страны, Нурсултаном Назарбаевым. Очевидно, что поездка Лукашенко в Баку также заинтересовала казахскую сторону. Господин Назарбаев пригласил белорусского президента в Казахстан и получил ответное приглашение посетить Белоруссию. Так что следующая поездка главы белорусского государства в Нурсултан.

Ну а пока на повестке дня переговоры с Россией. К 1 января 2022 года должны успеть принять межправительственные соглашения, которые предусмотрены «дорожными картами». Их много, по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы после Нового года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и так далее.

К счастью ситуация объективно складывается так, что партнеры по Союзному государству обречены договориться.