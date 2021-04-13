Уже в середине апреля Верховная Рада планирует запустить «большую приватизацию», которую перед тем своим постановлением заблокировала одна из партий. Это нужно, чтобы Украина могла объявлять торги и наполнять бюджет. «Большая приватизация-2021» будет охватывать энергетическую, химическую промышленность, а также производство машин

Отложенный старт

Под лозунгом «государство — неэффективный собственник» украинская власть пытается распродать предприятия, которые еще остаются в государственной собственности.

В перечень объектов для приватизации включили и объекты стратегической инфраструктуры, что, по мнению экспертов, может угрожать национальной безопасности.

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку к масштабной приватизации еще в ноябре 2019 года. По оценкам правительства в ближайшие годы большая приватизация должна обеспечить в госбюджет Украины $1 млрд. Руслан Бизяев: Офис Зеленского начинает пересмотр итогов приватизации 90-х © Facebook, Руслан Бизяев

Масштабная приватизация на Украине должна была стартовать еще 2020 году. Государство запланировало продать около полутысячи государственных объектов. От распродажи собирались получить 12 млрд грн ($430 млн) — это в 22 раза больше, чем удалось заработать на продаже государственных объектов в 2019 году.

До этого несколько лет подряд чиновники также обещали большие распродажи. Впрочем, ни одного крупного объекта так и не продали. Но в этот раз даже эксперты прочили успех большой приватизации.

Однако пандемия коронавируса поставила крест на планах пополнить бюджет страны за счет распродажи: в марте 2020 Фонд государственного имущества приостановил большую приватизацию до восстановления ситуации на финансовых рынках.

Что продадут

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта 2021 приняла в целом законопроект, который открывает дорогу «большой распродаже».

И уже в июне этого года Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию Первый киевский машиностроительный завод («Большевик»). Это позволит провести аукцион по большой приватизации, который станет первым с 2005 года, когда продали «Криворожсталь», сообщили во ФГИ.

В свое время «Большевик» был одним из лидеров машиностроительной отрасли. Сейчас на территории завода площадью 36 га почти в центре Киева работает около 200 человек, включая охрану, 80% помещений находится в аварийном состоянии, а самому младшему станку —38 лет.

Долги завода составляют почти полмиллиарда гривен. Заказов практически нет, а львиная доля доходной части — это сдача помещений в аренду. Трудовой коллектив завода считает, что после приватизации новый собственник не станет бороться за восстановление промышленного производства, а пустит территорию в прицентральной части столицы под застройку. Томос и приватизация: зачем делегация Кабмина Украины летала в Турцию © kmu.gov.ua

Хотя восстановить завод вполне реально, сохранив уникальные станки и закупив новые.

Также в планы приватизации на этот год вошли шесть облэнерго, АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) и «Президент отель».

Разблокирование продажи больших объектов поможет выполнить план поступлений в госбюджет от приватизации, который на 2021 год установлен на уровне 12 млрд грн. В частности, большая приватизация обеспечит поступление 9 млрд грн ($320 млн).

Большая приватизация была одним из обещаний, данных Украиной МВФ. Держат руку на пульсе большой украинской приватизации и послы стран «Большой семерки». Они постоянно подчеркивают, что «приватизация — важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики».

В списке на большую приватизацию оказались настоящие гиганты. Например, имеющая обогатительный комбинат в Житомирской области и горно-металлургический завод на Днепропетровщине Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

Чистый доход ОГХК после перехода под управление Фонда госимущества и смены менеджмента вырос до 600 млн грн ($21 млн). Это рекордный показатель, который в 6 раз превышает показатели 2019 и 2018 г. ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире, в состав компании входят Иршанский ГМК и Вольногорский ГОК.

Госпредприятие много лет было лакомым куском для олигархических групп, которые получали доход от коррупционных схем. Во власти надеются, что с переходом предприятия в частную собственность олигархическое влияние и коррупционные схемы больше не вернутся, а государство продолжит получать доход в виде уплаченных налогов и рентных платежей.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, заинтересованность этим объектом уже выразили 13 потенциальных покупателей из разных стран, среди которых известные специализированные компании Австралии, Японии. Украина позвала Португалию на большую приватизацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Фонде госимущества ожидают, что стартовая цена ОГХК составит несколько миллиардов гривен.

Кроме того планируется продать Одесский припортовый завод (ОПЗ), а также столичный Президент Отель и харьковский завод Электротяжмаш, который выпускает электро- и турбогенераторы для тепловых и электростанций. Пятый объект в этом топ-списке — угольная компания «Краснолиманская». Каждый из этих объектов оценивается в свыше 250 млн гривен ($9 млн).

Стратегические объекты на продажу

Еще в январе 2020 года на заседании правительства был одобрен обновленный перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий.

В то же время Кабмин разрешил частичную продажу акций ряда компаний, оставив за государством контрольный пакет (50% + 1 акция).

В перечень компаний, часть которых государство готово продать, вошли, в частности, Нафтогаз, Магистральные газопроводы Украины, Укртрансгаз, Укрнафта, Укртранснафта, Черноморнефтегаз, Укрпочта, Укрзализныця. К слову, нынешнее плачевное положение Укрзализныци, по мнению юриста Ростислава Кравца, — это преднамеренный план по приватизации национальной железной дороги или передачи ее иностранцам.

В феврале 2020 года Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий. Список пополнили НАЭК Энергоатом, ЧАО Укргидроэнерго, ЧАО НЭК Укрэнерго, ГП Оператор рынка и ГП Гарантированный покупатель.

Распродажа тюрем: первую приватизацию перенесли © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

Как объяснил изданию «Вести» советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, решение, которое принял парламент — это скорее решение для глобального движения на приватизацию.

«Каждая государственная компания, особенно когда речь идет о крупных, таких как «Укрзализныця», «Укрпочта» и «Нафтогаз», на протяжении последних десятилетий с завидной регулярностью сталкивается с различного рода проблемами.

Это и поезда, которые сходят с рельс, и, что не менее важно, не совсем прозрачные финансовые отчетности, которые наблюдаются во всех перечисленных выше компаниях», — отметил Устенко.

Второй вопрос связан с тем, что практически каждая из этих компаний требует технической модернизации. При этом, по словам советника президента, если речь идет о монопольных компаниях, то замена их частниками всегда сопряжена с большим количеством рисков. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как будут выписаны инвестиционные договора.

Что мешает большой приватизации

По оценке экономистов, приватизация украинских активов будет срываться до тех пор, пока в стране не улучшится ситуация с прозрачностью собственности и деловым климатом, либо не будут проведены реальные институциональные реформы.

На официальном уровне власти продолжают декларировать крупные приватизационные амбиции. Но не стоит забывать, что собственность на Украине защищается лишь условно. Украина занимает 105-е место среди 129 стран в международном рейтинге защиты прав собственности.

По этому показателю страна опережает Молдавию, но существенно отстает от всех стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Сейчас активы 100 крупнейших государственных предприятий Украины составляют 92,5% от общей стоимости активов всех работающих госпредприятий. Всего в украинском госсекторе насчитывается чуть более 3360 предприятия, а реально работает половина из них. При этом рейтинг крупнейших налогоплательщиков на Украине возглавляют именно государственные компании.

Найти простой ответ на вопрос, почему продают прибыльные предприятия, сложно. Адепты масштабной приватизации утверждают, что приватизация должна быть не средством пополнения госбюджета, а средством сбрасывания ответственности за содержание госпредприятий и их трудовых коллективов с государства на частного собственника.

Но весь опыт приватизации на Украине свидетельствует об обратном. В условиях коррупционной олигархической экономики переход право собственности на производственные активы от государства к частнику не означает взятие последним на себя полной ответственности за решение всех технологических, финансовых и социальных проблем предприятия. Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица? © opz.odessa.net | opz.odessa.net | Перейти в фотобанк

Чаще всего наоборот. Новые хозяева сразу же начинают добиваться от власти преференций и льгот для приватизированных ими госпредприятий.

Спорен и тезис, что приватизация на Украине принесёт инвестиции на госпредприятия, которые необходимы для модернизации их основных фондов. На Украине новые собственники, купив госпредприятия, предпочитают эксплуатировать имеющиеся основные фонды, вкладывая в лучшем случае деньги только в необходимый текущий и капитальный ремонт.

Утверждение же о том, что государственные предприятия — источник коррупции, так же выглядит малоубедительным. Вопрос эффективности-неэффективности деятельности госпредприятий и воровства на них наёмного менеджмента зависит от качества работы правоохранительных и налоговых органов, которые обязаны обеспечить необходимый контроль за использованием госсобственности.