Вялая вакцинация на фоне взрывного роста заболеваемости ковидом беспокоит пока только экспертов в соцсетях. Власти же держат лицо и отчитываются о плановом ходе борьбы с короновирусом

На Украине стартовала вторая фаза вакцинации от коронавируса. Она фактически совпала с введением жесткого третьего локдауна в крупных городах, резким всплеском заболеваемости и смертности.

«С 22 марта в Украине стартует очередная фаза второго этапа вакцинации. К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования — семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта)», — рассказал во время брифинга в Киеве министр здравоохранения Максим Степанов. Украинский депутат предложил увольнять врачей, отказавшихся от вакцинации © CC0, Pixabay

По словам чиновника, по всей стране привились более 120 тысяч человек. Речь идет только о первой дозе. Вторую дозу вакцины на 22 марта получил только один человек. Всего же в процентном соотношении на Украине привито всего 0,29%.

А тем временем за последние сутки в стране выявлено почти 8 тысяч новых случаев заболеваемости ковидом. И стремительно растет число госпитализаций: за прошедшие сутки заполнили еще 1452 койко-места. Всего за 2 дня заполнили 3033 койки. Средняя скорость заполнения больниц в сутки поднялась до 922 коек в день. В реанимациях находятся около трех тысяч человек. Если в ближайшее время не удастся переломить ситуацию, то коллапса в системе оказания медицинской помощи не избежать.

«Впервые за год пандемии количество летальных исходов превысило 300 в сутки. В то время, когда в мире пандемия идет на спад, в Украине начинается самый тяжелый период. Классические S-образные кривые. Только в мире УЖЕ нисходящая часть, а в Украине ЕЩЕ восходящая. Почему? Да потому. Эпидемического расследования нет. Адресной защиты уязвимых нет. Вакцинации нет», — так тревожно описал ситуацию на Украине заведующий лабораторией иммунореабилитологии в ИМИ им. Мечникова Андрей Волянский.

«Ситуацию с пандемией коронавируса считаю катастрофической. Ковидный фонд разбазарили. Не сделано ничего. И не надо говорить: посмотрите, что было год назад и что сейчас. Я ответственно говорю: кроме мелочей, реально ничего. Люди лежат в коридорах без шансов помочь. Смертность нарастает. Вакцинация провалена, и нет никаких шансов на улучшение, кроме опытов на наших гражданах без ответственности со стороны производителя. Будем помогать, но это капля в море. Наплывом пациентов захлёбываются даже солидные платные клиники. Извините за негатив, но реальный кошмар», — в свою очередь, прокомментировал народный депутат Николай Скорик. Роспотребнадзор не советует повторно вакцинироваться «Спутником V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе прививали медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными. На сегодняшний день Украина прививает вакциной индийского производства.

Всего страна закупила 500 тыс. доз вакцины Covishield.