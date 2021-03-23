Разжигание войны в Донбассе может быть выгодно не только властям Украины, но и Западу в целом – как инструмент давления на Россию и «выманивания» её, провокации на активные действия, говорят политические эксперты

Донбасс вновь оказался в шаге от большой войны. С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений режима тишины в Донбассе.

Руководитель российской делегации в Минской переговорной группе Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Украинские войска стягивают силы и средства к линии соприкосновения в Донбассе, риторика представителей Киева ужесточается. Ожидается возобновление боевых действий после Пасхи. Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе. Секретарь совета Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.

Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ФРГ и Франция предложили свой план урегулирования в Донбассе, а Украина его доработала и представила России. В Кремле заявили, что плана урегулирования не получали.

Что ждёт Донбасс в ближайшее время, изданию Украина.ру рассказали военные и политические эксперты.

«Эскалация нужна США и Западу в целом»

В дипломатическом плане переговорный процесс по Донбассу фактически заморожен. Это тревожные сигналы о том, что Украина готовится к агрессивно-наступательным действиям, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

По его мнению, речь идет о более масштабных целях, чем интересы Украины. Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант

«Мне кажется, что подобная эскалация нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции.

Понятно, что Украина не может победить военным путем. В любом случае Россия Донбасс не кинет. Но она может попробовать накрутить очередной виток санкций и вызвать в адрес России негативную реакцию со стороны Европы. На это Украина вполне сгодится в качестве хвороста», — заявил Дзермант.

А украинское руководство, отмечает политолог, попытается кинуть кость прозападной националистической части общества, поднять свой рейтинг и оттянуть внимание от внутренних проблем.

Украине поможет только блицкриг?

Военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков предложил свой вариант развития событий. При этом Сивков подчеркнул, что это лишь его предположения. Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

В сложившейся ситуации, говорит эксперт, единственный приемлемый вариант для Украины — это решение задачи методом блицкрига, не дав возможность среагировать России, не дав провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.

В то же время, поясняет аналитик, находящиеся сейчас в ВСУ бойцы не имеют масштабного боевого опыта — он есть у командного состава.

«Но этот опыт будет изменен, потому что они прошли подготовку у американских инструкторов. Американский опыт ограниченно применим на территории Украины.

Второе — это моральный дух. Он хоть и повыше, чем был в 2014-м, но не принципиально. Преимущество Украины в количестве современной боевой техники. У них есть ряд систем, позволяющих вести контрбатарейную борьбу», — рассказал Сивков.

Он также ответил на вопрос, возможно ли втягивание в конфликт сил НАТО. Эксперт считает, что Альянс не решился на конфликт с Россией, когда она была значительно слабее, а теперь не решится тем более. Война подсудного дня. Выпишут ли власти Украины себе привод в трибунал? © AP, Evgeniy Maloletka

«В республиках (ЛНР и ДНР. — Прим. ред.) создали полноценные армии. Причем по численности вооруженные силы ДНР и ЛНР и технической оснащенности сопоставимы с украинскими. Соотношение примерно 1 к 1,5 в пользу Украины, максимум 1 к 2. В таких условиях Украине наступать опасно, риск поражения очень велик», — сказал аналитик.

Зеленский и его мифическая победоносная война

Киев вполне готов к созданию «картинки войны», и, если при этом будут гибнуть люди и разрушаться дома, их это вполне устроит, но точно не устроит нас, заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Молчать уже никто не будет, добавил он.

Родион Мирошник: Зачем Зеленскому «маленькая победоносная война» в Донбассе? © Facebook, Родион Мирошник всё кажется, что «маленькая победоносная война» решила бы все его проблемы: вернула бы народное доверие вместе с рейтингами, которые он разменял на повышение тарифов и распродажу земли, обеспечила бы ему звонок Байдена, которого он так ждёт, позволила бы хоть на время отсрочить ответственность за ту внутреннюю «охоту на ведьм», которую он организовал против своих оппонентов, пользуясь сходками под названием «заседания СНБО».

Только кто ему сказал, что возможная эскалация конфликта будет для него маленькой и победоносной?» — задался вопросом представитель ЛНР.

Пока украинская армия, подчеркнул он, побеждает только в своих пропагандистских речах, а о котлах и поражениях предпочитает не вспоминать. А вспомнить придётся, если кто-то вдруг почувствует себя новеньким Наполеончиком.