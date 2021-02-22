В Одессе стремительно разрушаются исторические здания. При этом подчас речь идет не только об их обветшании, но и о сознательном уничтожении застройщиками

В четверг, 11 февраля, в Одессе обрушилось старинное здание бывшего завода мороженого «Полярная звезда». До революции 1917 там располагалась женская гимназия. После — строительная профшкола, в которой с 1922 по 1924 год учился будущий отец советской космической программы Сергей Королёв.

Построенное в 1892-1893 годах по проекту Семёна Ландесмана в стиле неоренессанс здание было памятником архитектуры и градостроительства местного значения. «Три грека в Одессу везут контрабанду». Взлет и падение греческого бизнеса в Одессе XIX века © Public domain

Несмотря на это, сберечь его не удалось. Некоторое время оно стояло заброшенным, пока в ночь на 11 февраля одна из его стен и крыша не рухнули.

Это не первый подобный случай в Одессе. Февраль в этом отношении стал чёрным месяцем для одного из красивейших городов Украины. 2-3 февраля в исторической части Одессы от обрушения пострадало три здания.

Дома продолжают разрушаться. И причиной этому не всегда является ветхость зданий.

Благословение и проклятие

Во вторник, 2 февраля, обрушилась лестничная клетка в двухэтажном историческом жилом доме по улице Польский спуск, 5. На следующий день на другом спуске — Деволановском — обрушилась стена старинного дома. Это обрушение повредило лестницу, ведущую к недавно отреставрированному мосту Коцебу.

В то же день в историческом двухэтажном здании по адресу Нежинская улица, 40, обрушился лестничный марш запасного выхода. А чуть поодаль — во дворе дома на Нежинской, 8 — образовался провал.

Одной из причин, по которой в Одессе так страдают исторические здания, — материал, из которого они построены.

Ракушечник — довольно неплохой материал, если речь идёт о постройке не таких уж и долговечных зданий. Он недорогой, пористый, а значит, хорошо сохраняет тепло (впрочем, в то же время впитывает влагу). Добывать ракушечник легко — при помощи пил. Вассерман рассказал, чем закончится попытка России выкупить Одессу у украинских олигархов © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

В первой половине XIX века, когда Одесса бурно строилась, этот материал стал довольно востребованным. Его месторождения находились здесь же. Благодаря активной добыче ракушечника в Одессе появилось не только много красивых зданий, но и разветвлённая сеть катакомб под городом.

Во время Великой Отечественной войны в этих катакомбах прятались подпольщики.

Но при всех своих положительных сторонах ракушечник всё же недолговечный материал. Вряд ли в одном из самых бурно развивающихся городов Российской империи задумывались о далёком будущем.

При СССР исторические здания в Одессе старались поддерживать в относительном порядке. Но всё изменилось при независимости.

У коммунальных служб подчас не хватало средств, чтобы поддерживать дома в надлежащем виде. Случалось, что здание выкупал частный собственник, который за ним не следил.

Собственно, это произошло и с бывшей профшколой, где учился Королёв.

«Собственник — Иоаннис Драгис. Представители собственника прибыли на место где-то в 9 часов утра. Мы перед ними поставили задачу за сегодняшний день разобрать ту часть стены, которая может обвалиться и в дальнейшем», — сообщил в комментарии местному «7 каналу» замдиректора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталий Цуркан.

Как сообщил «7 канал», Драгису принадлежало и обрушевшееся в начале февраля здание на Деволановском спуске.

Земля в историческом центре Одессы — весьма лакомый кусок. А вот дореволюционные здания на ней лишь мешают: за ними нужно следить.

Поэтому подчас здания пытаются разрушить сознательно. Вот один из таких случаев.

Маразли и его «друзья»

Одессит назовёт две дачи Григория Маразли — филантропа, возглавлявшего Одессу с 1878 по 1895 год. Одна из них настоящая — находилась на Французском бульваре. Другая — особняк Павла Кича, — который перешёл его супруге Марии, вторым браком вышедшей за Маразли, находится на бульваре Лидерсовском. Одесский градоначальник бывал в этом доме, но никогда там не жил.

Обе дачи — прекрасная иллюстрация происходящего с Одессой. От первой — подлинной — дачи Маразли из капитальных строений осталась лишь оранжерея — это лишённое стеклянной кровли здание давно бы разрушилось, если бы не неравнодушные одесситы.

А вот вторая дача Маразли может пострадать от застройщиков.

В начале февраля одесситы вышли на акции протеста. Причина, по которой они были встревожены, проста: вокруг зданий начали спиливать деревья, а в сети появилась информация о том, что рядом с историческим особняком появятся семи- и одиннадцатиэтажки. При этом для того, чтобы обойти запрет на строительство в этой зоне, высотки оформлены как оздоровительный комплекс.

В итоге могут пострадать и дача Маразли — особняк Кича, и расположенные поблизости другие памятники архитектуры — особняки Андриевского и Фабрицкого. Последние, кстати, вывели из реестра памятников несколько лет тому назад, что усиливает беспокойство одесситов. В Одессе упала «Полярная звезда», связанная с Королевым © vesti.ua

Компания-застройщик — «Бульвар 1906» — купила территорию с особняками за полмиллиона долларов в 2018 году. Одесские СМИ связывают компанию с народным депутатом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко и депутатом областного совета от этой же политсилы Михаилом Шмушковичем.

Ещё одним депутатом Одесского горсовета является директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Он учредил «клуб Маразли» — общественную организацию, членом которой может стать любой, заплатив членский взнос, который направят на развитие музея. Организация названа так потому, что Одесский художественный музей появился в 1899 году благодаря вышедшему в отставку Маразли, который передал в дар музею (тогда — Музею утончённых искусств) здание.

Ирония судьбы — членом «клуба Маразли» является нардеп Гончаренко. Тот самый, которого подозревают в намерении если не разрушить, то нанести серьёзный урон даче Маразли — особняку жены одесского градоначальника Марии Кич.

В 2019 году Высший антикоррупционный суд наложил арест на дачу Маразли. Это помешало Гончаренко и Шмуковичу продать участок земли с особняками за $1,2 млн. Однако в сентябре 2019 года Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета проигнорировало арест и выдало разрешение фирме «Бульвар 1906» на строительство «строений для публичных выступлений, заведений образовательного, медицинского и оздоровительного предназначения».

В декабре 2020 года территорию около особняка начали обносить забором и пилить деревья.

После широкого общественного резонанса компания-застройщик заверила: исторические здания сохранят.

«Проектом будущего строительства снос памятников архитектуры или каких-либо историко-архитектурных значимых объектов не предусмотрен. Мы планируем снос небольших ветхих зданий советской постройки», — указывалось в официальном заявлении компании.

В этом же заявлении утверждалось, что на территории дачи построят лишь три шестиэтажных здания.

Но одесситы этому не верят. «Хочется с ними выпить»: Виторган рассказал о «генетическом зове» Одессы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

А тем временем их город продолжают застраивать безликими бетонными коробками. Подчас доходит до парадоксальных случаев.

«Дом на Пишоновской 22, 24, 26. Называется вся эта радость «ЖК Акварель-3». А строит его ООО «Одесский ремонтно-монтажный комбинат». Несмотря на то, что документов на стройку нет, компания уже построила 10 этажей из запланированных 18. Здесь будет 790 квартир, а парковочных мест в три раза меньше. Очень сочувствую жителям улицы Ковалевского, которая в скором будущем превратится в паркинг. Но страшнее другое, в доме-нахалстрое, которого нет по документам, будут жить люди. И, если с ними что-то случится, кто будет отвечать?» — сообщил в среду 17 февраля Telegram-канал «Профессор Мориарти».

Одесское издание «Таймер» указывает на то, что этот канал близок к мэрии Одессы. В общем, найти управу на застройщиков не могут и в горсовете.

Такими темпами уже наши дети не увидят той Одессы, которую воспевали Бунин, Куприн, Катаев, Бабель и другие классики русской литературы. Вместо этого будет безликий город с многоэтажками, построенными на местах памятников архитектуры.

Впрочем, учитывая дерусификаторскую политику украинских властей, наверняка этот город будет называться уже не Одесса, а Кочубеевка, Хаджибей или на худой конец Одэса. Ведь и нынешний Днепр (бывший Днепропетровск) от русских Украины требуют называть Днипро. Но это уже совсем другая история.