IT на Украине - это преимущественно экспортно-ориентированный аутсорсинг. Украинские компании выполняют работу для иностранных заказчиков, которые уже выпускают программный продукт под своим брендом

Объем украинского IT-экспорта, несмотря на кризисный 2020 год, впервые превысил $5 млрд и продемонстрировал рост на 20,44% по сравнению с 2019 годом. При этом за период с 2016 по 2020 год общая сумма экспорта IT-услуг преодолела отметку $16 млрд.

Экспорт IT-услуг в прошлом году впервые превысил экспорт транспортных услуг и минеральных продуктов, которые традиционно занимали высокие позиции, отмечают аналитики Офиса эффективного регулирования (BRDO). Хотя общий экспорт в прошлом году сократился на 4,6%, тем не менее экспорт ІТ-индустрии вырос на $853 млн, а доля ІТ-услуг в общем украинском экспорте достигла 8,3%.

Украинские программисты зарабатывают в два раза меньше коллег из Великобритании © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Украинская IT-отрасль в первом полугодии 2020 года отреагировала на глобальные экономические изменения замедлением роста с 30% до 24% — большинство клиентов пересмотрели свои бизнес-процессы и оптимизировали их согласно вызовам коронакризиса. Однако IТ-индустрия очень скоро отыграла свои позиции за счет восстановления спроса на глобальном рынке и конкурентной цены. Уже в июле 2020 года количество вакансий в IT-компаниях на Украине вернулось на докризисный уровень, достигнув показателя более пяти тысяч, и продолжает стремительно расти в 2021 году.

В целом с 2016 года отрасль выросла более чем в два раза. В рейтинге DOU — "Крупнейшие IТ компании Украины" лидируют EPAM — 8300 сотрудников, SoftServe — 7193 сотрудника, GlobalLogic — 4893 сотрудника, Luxoft — 3523 сотрудника, Ciklum — 2692 сотрудника.

Как устроен украинский IT-рынок

На сегодня на Украине в IТ-отрасли заняты более 200 тыс. человек, которые трудятся в более чем 4 тыс. компаний. Подавляющее большинство из них работают как раз на экспорт — предоставляют услуги по разработке программного обеспечения зарубежным компаниям.

Основная причина, по которой западные заказчики выбирают сотрудничество с Украиной, — это стоимость разработки. Выполнение таких услуг на Украине может обойтись заказчику вдвое дешевле, чем, например, в США. При этом качество будет на достойном уровне.

Добиться низкой стоимости позволяет более дешевая рабочая сила, а также оптимизация налогообложения через ФЛП.

Из всего количества IT-специалистов на Украине порядка 90% оформлены как ФЛП (физические лица — предприниматели). По большому счету, именно упрощенка, введенная еще в 1999 году, случайно стала единственной причиной, из-за которой мы сейчас говорим об IT-индустрии на Украине.

Десятки IT-компаний переехали на Украину из Белоруссии - Минцифры © CC0, Pixabay

Такая структура продиктована необходимостью налоговой оптимизации. Так называемые фасадные компании, зарегистрированные в ЕС или США, создают респектабельный имидж для бизнеса и являются основными контрагентами с заказчиком и исполнителем. Иными словами, компании регистрируются там, где находятся их основные заказчики. Это общепринятая в мире практика.

Материнская же компания, зарегистрированная в низконалоговой (не всегда офшорной) зоне, является получателем дивидендов, которые, как правило, облагаются налогами по минимальной ставке.

В штате украинских юрлиц обычно числится весь топ-менеджмент — генеральный директор, технический директор, директор по маркетингу, директор по персоналу, а также часть разработчиков. Остальные могут выполнять работу как ФЛП.

Айтишники уверены, что сотрудничество с ФЛП — это единственная бизнес-модель, которая подходит для креативных профессий на Украине. Ведь в стране действует КЗоТ, утвержденный еще в 1971 году, и он не соответствует условиям сотрудничества с людьми в XXI веке.

Средняя зарплата IT-разработчика на Украине составляет $2300 в месяц «чистыми». Налоги платят все: и украинское юрлицо IT-компании, и частные предприниматели, которые подписали с ним договоры.

Экспорт программного обеспечения освобождается от НДС — для айтишников сейчас действует льготный режим. Также до 2023 года временно освобождается от НДС продажа и перепродажа софта, но аутсорсинговому IТ-бизнесу такая льгота не нужна.

«Мина» от Кабмина

«Факторы, которые способствуют росту украинской IT-индустрии в течение последних лет, — отсутствие вмешательства государства и регуляции рынка, сохранение свободного выбора контрактной модели взаимодействия компаний и IT-специалистов и стабильно высокий профессиональный уровень украинских IT-специалистов», — отмечают в Ассоциации "IT Ukraine".

«Мелочная конкуренция»: премьер Белоруссии высказался о попытках переманить IT-специалистов © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Нельзя разрушать то, что обеспечило системный рост целой индустрии. Демонтаж ФЛП-модели — это шок для IT-рынка Украины, не принесет ничего хорошего ни специалистам, ни компаниям, ни их клиентам. Этот законопроект подрывает конкурентоспособность IT-индустрии, его принятие приведет к сложности с привлечением новых и содержанием старых клиентов и в результате может привести к сокращению отрасли в целом», — считает президент Ассоциации IT Ukraine, СЕО компании Intellias Виталий Седлер.

В Ассоциации IT Ukraine уверены, что IT-индустрия выросла до $5 млрд экспорта, именно работая с IT-специалистами по ФЛП-модели. И любые резкие нововведения приведут к снижению привлекательности Украины для иностранных заказчиков и разработчиков. Помимо Украины, дешевую разработку предлагают Индия, Беларусь, Румыния, Болгария, Польша, где действуют налоговые льготы для IT. Если запретить работу через ФЛП, украинским компаниям будет крайне сложно выигрывать контракты у стран-конкурентов.