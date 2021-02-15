МВФ денег не дал. Не заслужили
Виртуальная миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by закончила работу на Украине без результата, отметив, что для получения очередного транша необходим больший прогресс. По словам постпреда МВФ на Украине Йоста Люнгмана, подводившего итоги работы миссии, обсуждение было продуктивным, хоть и безрезультатным, а дискуссии будут продолжаться.
Среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу антикоррупционных органов. Для позитивного результата необходимо также принять уже внесенные в парламент новые поправки в закон о Нацбанке и банках. Украине также придется отказаться от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке. Еще МВФ хочет большей ясности по поводу бюджетных планов на 2022 год. Кроме того, стоит вопрос об аудите COVID-фонда.
Действующая программа stand-by была утверждена в июне 2020 года на 18 месяцев. На момент утверждения программы на Украине говорили, что получить кредит от МВФ в рамках программы stand-by легче, чем в рамках EFF: это не требует титанических усилий по продвижению реформ. На сегодня из $5 млрд кредита Украина получила лишь один транш в $2,1 млрд. Дальнейшие займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. До завершения программы остается 11 месяцев, но до сих пор не ясно, когда финансирование возобновится. МВФ выдвигает все новые и новые условия: тарифы для населения следует повысить, антикоррупционные органы необходимо оставить под контролем Запада, суды тоже нужно передать под контроль Запада и неуклонно сокращать дефицит государственного бюджета.
Чего хочет МВФ
1. Цена на энергоресурсы
Самым сложным остается «тарифный» вопрос. МВФ считает, что это шаг назад в выполнении ранее взятых обязательств, и переубедить экспертов Фонда не удалось. Рыночные цены на газ — одна из ключевых позиций июньского меморандума с МВФ и условие для получения первого пересмотра программы. Нарушение этого пункта лишь осложнило и без того непростые переговоры Украины с Фондом. Кроме того, еще один вопрос — это продление Кабмином действия регулируемых цен на электроэнергию для населения до 1 апреля 2021 года. Повышение цен на электричество активно лоббируют инвесторы в зеленую энергетику, среди которых немало западных компаний.
У экспертов нет сомнений, что украинские власти выполнят это требование МВФ. А значит, к следующему отопительному сезону цена газа для украинцев вновь будет расти вслед за котировками на европейских биржах. Власть же, следуя требованиям МВФ, не собирается отказываться от импортного паритета и делает вид, что Украина не добывает собственный газ, цена которого значительно ниже.
2. Закон о Нацбанке и банках
К пересмотру программы МВФ в декабре 2020-го Украина должна была улучшить регулирование банковского сектора (требования к капиталу, набсоветам, собственникам и т.п.). Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Рады.
Важными «банковскими» условиями также были начало работы госбанков с проблемными кредитами и решение вопроса Фонда о гарантировании вкладов (оба пункта выполнены), третье — вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ (пока на эту тему в Раде нет даже законопроекта).
Не исключено, что МВФ намерен вернуть полномочия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. После смены руководителя Нацбанка Рожкова, которую называют близкой к МВФ, свою должность сохранила. Поэтому глава НБУ пошел на беспрецедентный шаг и большинством голосов правления перераспределил полномочия так, что Рожкова лишилась всех ключевых департаментов. Именно после этого шага требования обеспечить независимость НБУ стали звучать от международных кредиторов Украины все громче.
3. Реформа Высшего совета правосудия
Согласно прошлогоднему меморандуму, реформа ВСП должна была предусматривать усиление требований к членам Совета, а также создание на его базе комиссии для расследований против судей, которых подозревают в нечестных решениях. Это должно было произойти к третьему пересмотру программы в декабре 2020-го. Соответствующий законопроект с июня находится в Верховной Раде с пометкой «неотложный» от президента Владимира Зеленского. В начале 2021 года депутаты профильного комитета обновили текст документа (роль международных экспертов в новой редакции снизилась), однако это не устроило украинских антикоррупционеров и международных наблюдателей.
Закон этот должен поставить отбор членов ВСП под контроль «международных экспертов», делегируемых западными структурами. Учитывая, что ВСП — это ключевой орган по регулированию судебной системы, подобная схема означает перевод ее под фактическое управление иностранных структур.
Во фракции «Слуги народа» уже анонсировали, что Верховная Рада Украины на пятой сессии сосредоточится на выполнении требований Международного валютного фонда. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время внесет в парламент три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны.
4. Снятие опасений в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура с августа 2020 года остается без постоянного руководителя. С заменой Назару Холодницкому, как и с окончательным форматом ее отбора, власти пока не определились, хотя еще осенью прошлого года была сформирована специальная конкурсная комиссия. В рекомендациях Украине к реформам от послов G7 говорилось, что нового главу САП нужно избрать до конца февраля 2021-го. МВФ интересует «прозрачная процедура избрания». Западные структуры хотели бы, чтоб его возглавил человек, который был бы им полностью лояльным и работал бы в связке с Сытником.
Еще более сложная ситуация с Национальным антикоррупционным бюро: в прошлом году Конституционный суд признал незаконным назначение директором Бюро Артема Сытника. Он пока остается на должности, однако проблема, созданная КСУ, так и не решена. Для этого нужно внести изменения в законодательство или даже в Конституцию. На Западе хотят, чтоб Рада приняла уже согласованный Кабмином законопроект о том, что Сытник остается при своих полномочиях до истечения их срока.
5. Бюджетные планы на 2022 год
Международный валютный фонд предлагал украинской стороне установить цель дефицита государственного бюджета 2022 года на уровне 3,5% ВВП. Министерство финансов настаивало на 4–4,5% ВВП дефицита госбюджета.
Доходы бюджета можно повысить исключительно за счет увеличения сборов налогов. А при нынешнем состоянии украинской экономики это можно сделать за счет их повышения, а также ужесточения администрирования и контроля за движением денежных средств украинцев. Сокращение расходной части бюджета, как уже не раз было продемонстрировано украинской властью, происходит за счет освобождения от балласта социальных обязательств.
6. Аудит COVID-фонда
Аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19, как указано в меморандуме Украины с МВФ, должен быть проведен в конце марта 2021 года. Этот фонд Кабмин учредил в апреле, в разгар жесткого карантина. Его объем — 66 млрд грн, что по меркам украинского госбюджета — увесистый «кусок пирога», сравнимый с бюджетом на оборону или образование.
Изначально речь шла о противоэпидемических мерах, выплатах врачам, оснащении больниц. Однако в июне в закон внесли изменения, позволив использовать средства фонда на «улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения». Вокруг строительства дорог на деньги фонда возникло немало коррупционных скандалов.
Чем хуже — тем лучше
По мнению экспертов, при решении этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand-by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае. Однако с их решением могут возникнуть проблемы.
«Министр финансов недавно проболтался, что у власти в принципе нет варианта действий на случай, если МВФ таки не даст денег. Типа сценарий насколько катастрофический, что его даже не стали просчитывать. А тем временем миссия Фонда укатила и денег не дала. Теперь власть спешно выносит кандидатуру Витренко на третий заход и пакет законов по "судебной реформе". И это, конечно, здорово. Вот только вовсе не факт, что в Раде проголосуют. В стране практически нет заинтересованных в том, чтобы подставить Зеленскому плечо. Наоборот, все заинтересованы в том, чтобы поставить подножку. Провал голосования за требуемые Западом законопроекты = нет денег МВФ = бюджетный кризис = падение рейтинга власти = досрочные выборы. Это куда более интересный сценарий для всех, кроме Офиса президента и группы верных ему депутатов "Слуги народа"», — считает главный редактор украинского издания «Капитал» Вячеслав Чечило.