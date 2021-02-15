Международный валютный фонд завершил свою миссию на Украине без результата. По словам представителей МВФ, Украине нужно еще многое сделать, чтобы получить очередные транши. В основном условия связаны с усилением внешнего влияния. Отдельным пунктом значится отказ от ограничения цен на газ

МВФ денег не дал. Не заслужили

Украина осталась без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Йоста Люнгмана, подводившего итоги работы миссии, обсуждение было продуктивным, хоть и безрезультатным, а дискуссии будут продолжаться.

Среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу антикоррупционных органов. Для позитивного результата необходимо также принять уже внесенные в парламент новые поправки в закон о Нацбанке и банках. Украине также придется отказаться от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке. Еще МВФ хочет большей ясности по поводу бюджетных планов на 2022 год. Кроме того, стоит вопрос об аудите COVID-фонда.

Действующая программа stand-by была утверждена в июне 2020 года на 18 месяцев. На момент утверждения программы на Украине говорили, что получить кредит от МВФ в рамках программы stand-by легче, чем в рамках EFF: это не требует титанических усилий по продвижению реформ. На сегодня из $5 млрд кредита Украина получила лишь один транш в $2,1 млрд. Дальнейшие займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. До завершения программы остается 11 месяцев, но до сих пор не ясно, когда финансирование возобновится. МВФ выдвигает все новые и новые условия: тарифы для населения следует повысить, антикоррупционные органы необходимо оставить под контролем Запада, суды тоже нужно передать под контроль Запада и неуклонно сокращать дефицит государственного бюджета.

Чего хочет МВФ

1. Цена на энергоресурсы

Украина отдает остатки независимости в обмен на деньги МВФ © Facebook, Офіс Президента України

У экспертов нет сомнений, что украинские власти выполнят это требование МВФ. А значит, к следующему отопительному сезону цена газа для украинцев вновь будет расти вслед за котировками на европейских биржах. Власть же, следуя требованиям МВФ, не собирается отказываться от импортного паритета и делает вид, что Украина не добывает собственный газ, цена которого значительно ниже.

2. Закон о Нацбанке и банках

К пересмотру программы МВФ в декабре 2020-го Украина должна была улучшить регулирование банковского сектора (требования к капиталу, набсоветам, собственникам и т.п.). Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Рады.

Без результата: миссия МВФ прекратила работу на Украине © скриншот из видео с Youtube

Не исключено, что МВФ намерен вернуть полномочия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. После смены руководителя Нацбанка Рожкова, которую называют близкой к МВФ, свою должность сохранила. Поэтому глава НБУ пошел на беспрецедентный шаг и большинством голосов правления перераспределил полномочия так, что Рожкова лишилась всех ключевых департаментов. Именно после этого шага требования обеспечить независимость НБУ стали звучать от международных кредиторов Украины все громче.

3. Реформа Высшего совета правосудия

Согласно прошлогоднему меморандуму, реформа ВСП должна была предусматривать усиление требований к членам Совета, а также создание на его базе комиссии для расследований против судей, которых подозревают в нечестных решениях. Это должно было произойти к третьему пересмотру программы в декабре 2020-го. Соответствующий законопроект с июня находится в Верховной Раде с пометкой «неотложный» от президента Владимира Зеленского. В начале 2021 года депутаты профильного комитета обновили текст документа (роль международных экспертов в новой редакции снизилась), однако это не устроило украинских антикоррупционеров и международных наблюдателей.

Закон этот должен поставить отбор членов ВСП под контроль «международных экспертов», делегируемых западными структурами. Учитывая, что ВСП — это ключевой орган по регулированию судебной системы, подобная схема означает перевод ее под фактическое управление иностранных структур.

Во фракции «Слуги народа» уже анонсировали, что Верховная Рада Украины на пятой сессии сосредоточится на выполнении требований Международного валютного фонда. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время внесет в парламент три проекта законов, которые касаются реформы в системе правосудия страны.

4. Снятие опасений в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура с августа 2020 года остается без постоянного руководителя. С заменой Назару Холодницкому, как и с окончательным форматом ее отбора, власти пока не определились, хотя еще осенью прошлого года была сформирована специальная конкурсная комиссия. В рекомендациях Украине к реформам от послов G7 говорилось, что нового главу САП нужно избрать до конца февраля 2021-го. МВФ интересует «прозрачная процедура избрания». Западные структуры хотели бы, чтоб его возглавил человек, который был бы им полностью лояльным и работал бы в связке с Сытником.

Еще более сложная ситуация с Национальным антикоррупционным бюро: в прошлом году Конституционный суд признал незаконным назначение директором Бюро Артема Сытника. Он пока остается на должности, однако проблема, созданная КСУ, так и не решена. Для этого нужно внести изменения в законодательство или даже в Конституцию. На Западе хотят, чтоб Рада приняла уже согласованный Кабмином законопроект о том, что Сытник остается при своих полномочиях до истечения их срока.

5. Бюджетные планы на 2022 год

Международный валютный фонд предлагал украинской стороне установить цель дефицита государственного бюджета 2022 года на уровне 3,5% ВВП. Министерство финансов настаивало на 4–4,5% ВВП дефицита госбюджета.

Доходы бюджета можно повысить исключительно за счет увеличения сборов налогов. А при нынешнем состоянии украинской экономики это можно сделать за счет их повышения, а также ужесточения администрирования и контроля за движением денежных средств украинцев. Сокращение расходной части бюджета, как уже не раз было продемонстрировано украинской властью, происходит за счет освобождения от балласта социальных обязательств.

6. Аудит COVID-фонда

МВФ выдвинул Украине новые требования — СМИ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Изначально речь шла о противоэпидемических мерах, выплатах врачам, оснащении больниц. Однако в июне в закон внесли изменения, позволив использовать средства фонда на «улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения». Вокруг строительства дорог на деньги фонда возникло немало коррупционных скандалов.

Чем хуже — тем лучше

По мнению экспертов, при решении этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand-by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае. Однако с их решением могут возникнуть проблемы.

«Министр финансов недавно проболтался, что у власти в принципе нет варианта действий на случай, если МВФ таки не даст денег. Типа сценарий насколько катастрофический, что его даже не стали просчитывать. А тем временем миссия Фонда укатила и денег не дала. Теперь власть спешно выносит кандидатуру Витренко на третий заход и пакет законов по "судебной реформе". И это, конечно, здорово. Вот только вовсе не факт, что в Раде проголосуют. В стране практически нет заинтересованных в том, чтобы подставить Зеленскому плечо. Наоборот, все заинтересованы в том, чтобы поставить подножку. Провал голосования за требуемые Западом законопроекты = нет денег МВФ = бюджетный кризис = падение рейтинга власти = досрочные выборы. Это куда более интересный сценарий для всех, кроме Офиса президента и группы верных ему депутатов "Слуги народа"», — считает главный редактор украинского издания «Капитал» Вячеслав Чечило.