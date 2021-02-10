Украинцам на этой неделе начали приходить счета за коммунальные услуги по новым тарифам, повысившимся с января. Многих откровенно шокировали цифры, так как суммы в платежках превышают их пенсии и зарплаты

С начала года по всей стране происходят социальные протесты против новых тарифов, поднятых по требованию МВФ. Президент Зеленский, как и год назад, дал указание разобраться с тарифами, но слова президента обычно расходятся с делами. Счета на газ и отопление в прошлом году просто разделили на несколько составляющих — вместо двух украинцы стали получать по 8 счетов.

Обещанное и в этом году снижение в итоге проявилось ростом суммы на 30–40%. Самое интересное, что аналогичный трюк президент Зеленский разыграл с украинцами год назад, отчитавшись в снижении цены на газ и отопление, когда она в реальности повысилась. Тарифы не смущают? Борца с «москальскими» вывесками заклевали в сети © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

Не отстают от него и другие «мастера слова». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что вновь вводится госрегулирование цены и она составит 6,99 грн за кубометр (но только до конца марта), хотя облгазы с января продают его по 10 грн. С учетом доставки газ для населения в январе обойдется в сумму до 12 грн за кубометр. В Киеве мэр Виталий Кличко тоже заверял киевлян, что повышения тарифов на отопление и горячую воду не будет. У украинцев в очередной раз возникает когнитивный диссонанс.

Как отмечает telegram-канал «Резидент», полученные платежки — приговор рейтингу власти. «Шмыгаль продолжает издеваться над украинцами и делает заявления, которые расходятся с его действиями. Перед Новым годом премьер-министр поднимает тарифы на 70%, а теперь говорит о необходимости защищать украинцев. Может, стоит перестать врать людям из каждого экрана ТВ, что вы переживаете за украинцев, а реально продемонстрировать результат? Полученные платежки — приговор рейтингу власти», — утверждает «Резидент».

Работать за свет и отопление

Например, в Киеве, где за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров за декабрь платили 1800 гривен (4832 рубля), за январь придется заплатить 2600 гривен (6980 рублей). В Херсоне, как пишут местные жители в соцсетях, за однокомнатную квартиру в 30 метров за отопление придется заплатить более 2000 гривен (5369 рублей), то есть почти на 500 гривен (1342 рубля) больше, чем в декабре. «Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

К тому же выросла стоимость на транспортировку газа, добавив к платежке 200 гривен (537 рублей).

Кроме того, в среднем на 10-30% (на 40-50 гривен) повысился тариф на холодную воду в сравнении с декабрем. За электроэнергию тоже придется платить больше, так как с 1 января был отменен льготный тариф за 100 киловатт. В целом же это означает увеличение платежки на 100 гривен (268 рублей) для среднестатистической семьи.

Домохозяйствам, использующим электричество для отопления, обещают компенсации из бюджета, но их еще надо будет выбить. Естественно, рост цены на газ поднял и цены на горячую воду — в среднем на 200-250 гривен (537-700 рублей) для домохозяйства.

В сумме цены на коммунальные услуги для среднестатистической семьи, проживающей в двухкомнатной квартире, возросли в январе на 1000-1200 гривен (с 2800 до 3800-4000 гривен), или на 2680–3400 рублей, в зависимости от населенного пункта.

Хуже всего придется тем, у кого электрическое отопление. Например, семья, которая использовала электроэнергию для отопления большого дома и тратила 3000 кВт·ч, раньше платила 2700 гривен (7250 рублей), а сейчас заплатит уже 5040 (суммы в платежках вырастут на 2340 гривен), то есть 15 тысяч рублей.

После второго этапа планируемого подорожания электроэнергии при потреблении 1000 кВт·ч придется заплатить уже 2898 гривен (7780 рублей), а при потреблении 3000 кВт·ч — 9,7 тысяч гривен (26 000 рублей). На Украине дома электричеством обогревают около 400 тыс. семей.

Следует также учитывать, что в этом же месяце на 20–30% были подняты цены на проезд в общественном транспорте. Таким образом, даже рост с января минимальной заработной платы до 6000 гривен (16 тысяч 100 рублей) с лихвой съедается ростом цен на услуги ЖКХ, транспорт и продукты питания. Работающему «на минималке» одинокому украинцу в собственной однокомнатной квартире только за коммуналку придется отдать более половины своей зарплаты. Однако пенсионеры, которым массово отказывают или сокращают субсидии на оплату услуг ЖКХ, вообще «уходят в минус» — при пенсии в 1800 гривен (4832 рубля) невозможно оплатить счета на 3-4 тысячи гривен (8-10 тысяч рублей), даже если пенсионер научится питаться одним святым духом.

Кризис неплатежей

Как следствие, растет задолженность украинцев за услуги ЖКХ. В декабре 2020 года общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 7,5 млрд гривен — до 73,6 млрд гривен, тогда как по итогам ноября была на уровне на 66,1 млрд гривен. Уже в январе 2021 года задолженность возросла до 83,1 млрд гривен. В январе 2020 года задолженность составляла 23 млрд, то есть мы видим рост задолженности почти в четыре раза за год.

Кризис неплатежей традиционно решают за счет дальнейшего повышения цен, то есть перекладыванием груза на добросовестных плательщиков. Западные кредиторы требуют сбалансированного бюджета, а получать средства власти Украины хорошо научились пока только с рядовых граждан. Тарифы и убытки. Главное в экономике Украины 16–22 января © Украина.ру/Стрингер

Кредиты надо выплачивать

Сейчас МВФ требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом для получения следующего транша. Кроме судебной и пенсионной реформы, правительство должно согласовать с МВФ план нового поднятия тарифов на газ и электроэнергию для населения. Стоимость газа для населения в 2021 году вырастет еще на 20%, в 2022 году — на 10%. В 2023-2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16-18%, в 2022-м — 6-9%, а в 2023-2024 годах — от 3 до 5%. Больше всего вырастут цены на электроэнергию в 2021 году — на 43%, в 2022 — 19%, а 2023 — 15%. Цифры каждый год должны дополнительно корректироваться с учетом инфляции.

Скорее всего, новые этапы повышения цен лишь увеличат кризис неплатежей, который будут компенсировать новым повышением цен. В итоге сотни тысяч украинцев социально незащищенных категорий населения (граждан преклонного возраста, одиноких матерей и многодетных семей) накопят неподъемные суммы долгов. На этом этапе западные партнеры и украинские компании потребуют от властей существенно облегчить практику лишения жилья и выселения за долги. В конце концов, в «цивилизованном мире» это широко распространенная практика.