Как Россия спасла Украину от конца света

В связи с резким похолоданием, в февраль еа Украине резко выросло потребление электроэнергии. На фоне дефицита мощностей на нее на внутреннем рынке, начался импорт электроэнергии из России. Это в свою очередь вызвало бурное обсуждение - от острой критики до сдержанного обоснования необходимости поставок электричества из «страны-агрессора»

Энергетический кризис

Импорт электроэнергии из РФ начался именно в первые дни февраля по объективным причинам. Основным поводом для него стала острая потребность энергосистемы Украины в дополнительных объемах электроэнергии извне.

Именно этой зимой совпали несколько негативных факторов. В частности, это исторически низкие запасы угля на складах теплоэлектростанций. По данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля запасы угля на тепло-электростанциях составляли 431,9 тыс. т, что в 2,3 раза меньше нормативного показателя и в 5,5 раза меньше прошлогоднего значения. Дефицит даже заставил «Центрэнерго» запустить в работу газомазутные блоки, работа которых, считают на рынке, убыточна. На пороге блэкаута. На Украину идут морозы © РИА Новости, Руслан Шамуков | Перейти в фотобанк

Из-за интенсивной нагрузки один за другим начали выходить из строя энергоблоки на украинских ТЭС. 3 февраля Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на одной из подстанций облэнерго. И на утро следующего дня работал только 1 из 6 энергоблоков этой станции, правда, к полудню следующего работало уже два блока.

Кроме этого, 6 энергоблоков на украинских ТЭС не работали на тот момент из-за отсутствия топлива.

Согласно оперативным данным «Укрэнерго», по состоянию на 13 часов 8 февраля 11 энергоблоков украинских ТЭС находятся на аварийном ремонте, на еще двух проводится в текущий ремонт, 5 энергоблоков остановлены из-за отсутствия топлива.

Также атомная генерация этой зимой работает не в полном составе. Именно сейчас 5 блоков атомных электростанций находятся на среднем и капитальном ремонтах. Обычно атомщики смещают свои ремонты на лето, а на зиму выводят в работу максимальный состав блоков. В этом году ремонтная кампания на АЭС сместилась, в результате в холодные месяцы года работают только 10 из 15 энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт.

Уменьшение возможности производства и резкое похолодание, а следовательно рост потребления, заставило «Укрэнерго» дважды обращаться за аварийной помощью к белорусам. С февраля же начался импорт электроэнергии из России.

История запретов

Напомним, Украина прекратила покупать электроэнергию у России в ноябре 2015 года. Однако через четыре года, в сентябре 2019-го, Рада разрешила возобновить закупку электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам.

Поставки были начаты в октябре, но уже в декабре украинский парламент принял поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривали запрет на импорт из России. В то же время правительство оставило за собой право отменить это ограничение для предотвращения чрезвычайных ситуаций в украинской энергосистеме.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 25 декабря 2019 года. Примечательно, что закон сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на "рынок на сутки вперед", а также полностью разрешает свободную поставку белорусской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.

В апреле 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продублировала эти меры, ограничив до нуля импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Комиссия поручила аннулировать итоги аукционов, на которых ранее была распределена пропускная способность на 2020 год между Украиной и странами, не входящими в Энергетическое сообщество.

У регулятора НКРЭКУ объяснили этот шаг пандемией коронавируса COVID-19. Якобы в условиях эпидемии исполнение договоров может быть сорвано из-за недостатка персонала. Однако с 1 января 2021 года данное постановление НКРЭКУ утратило силу, и ограничения для импорта электроэнергии на Украину были сняты.

Теперь оператор системы передачи электроэнергии на Украине должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных сечений. При этом, как отмечают в «Укрэнерго», графики импорта/экспорта всегда согласовываются только в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение операционной безопасности системы и, в частности, необходимого объема резервов для ее балансирования.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что Украине придется наращивать импорт электроэнергии из-за сокращения запасов угля на складах. И продлиться это может до весны.

Позиция России

5 февраля «Интер РАО» (российский оператор импорта-экспорта электроэнергии) увеличило поставки электроэнергии на Украину в дневные часы с 200 МВт до 500–700 МВт. Экспорт увеличен по просьбе Украины, заявили у российского оператора. Там также отметили, что Киев попросил заключить договор об аварийной взаимопомощи. Сейчас договоров аварийной помощи между Россией и Украиной не заключено, и за аварийной помощью Украина к России в последнее время не обращалась. Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

Договор на поставку электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи заключается по фиксированной цене вне зависимости от даты и графика поставки, согласованной вперёд на продолжительный период. Как правило, цена поставки по такому контракту выше рыночной стоимости на российском рынке. При этом цены для обеих сторон на импорт и экспорт, как правило, одинаковы.

Согласно данным сайта АТС, в январе цена поставки электроэнергии в рамках взаимопомощи по сечению UKBL (объединяет поставки в энергосистемы стран Балтии, Белоруссии и Украины) составляла 7,8 руб. за 1 кВт*ч.

Поставки электроэнергии на Украину необременительны для России. Как следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России, объём экспорта электроэнергии из России по итогам 2020 года снизился на 39,6% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 12 млрд 116,2 млн кВт*ч, Доходы от экспорта за отчётный период сократились в годовом выражении на 46,4%, до $488,7 млн.

Однако уже в январе 2021 г. рост экспортных поставок электроэнергии составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки в Финляндию увеличились на 26%, в страны Балтии — на 64%, благодаря благоприятной конъюнктуре рынка Nord Pool. На увеличение объемов экспорта оказали влияние возросшие цены, а также снижение выработки ветрогенерации и температурные факторы. Секрет успеха. Как Ахметов выкручивает руки власти и наживается на Украине © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Еще в 2019 году, комментируя запрет российского импорта, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в России электроэнергия в избытке, поэтому страна готова поставлять ее в необходимых объемах на Украину.

"Мне кажется, это нерациональное решение, на самом деле. Мы не так много поставляем, в основном у нас перетоки, они составляют небольшие объемы, поскольку украинская энергосистема тоже достаточно сильная, мощная… Такие решения не очень конструктивны, так как они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о населении, коммерческих организациях, которым важнее всего, чтобы у них был свет дома и тепло, это решение не добавляет оптимизма", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Связанные одной цепью

«Укрэнерго» планирует и в дальнейшем импортировать электроэнергию в торговую зону Объединенной энергосистемы в объеме от 300 мВт до 3000 мВт в часы наибольшей нагрузки на отечественную систему ежедневно, в течение всего февраля 2021 года. В то же время максимальные уровни импорта запланированы на период 8-12 февраля, вероятно, в связи с наступлением морозов.

Украинские специалисты и чиновники в таком импорте не видят ничего зазорного: обычный рынок в условиях кризиса. Без импорта электроэнергии из Беларуси и РФ Украина не сможет без ограничений в поставках электроэнергии внутренним потребителям пройти критический период. К тому же вряд ли импорт в объеме до 4-5% от производства существенно влияет на энергетическую безопасность Украины, считают эксперты.

Сложившаяся ситуация, например, поможет заработать некоторым трейдерам, которые будут покупать дешевую электроэнергию в России, а затем продавать ее на Украине. Ведь в пиковые часы этот товар на украинской бирже в несколько раз дороже купленной в РФ. Определенную выгоду получат также предприятия, которые будут потреблять импортируемую электроэнергию.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ.

"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", – заявил Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

Поэтому, подчеркнул глава МИДа, поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, и никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег.

Также Кулеба напомнил, что стратегия Украины заключается в полном отсоединении от российской системы, чтобы до 2023 года стать частью электросети Европейского Союза.

Действительно, потенциально возможности для экспорта российской электроэнергии на Украину имеются, пока украинская энергосистема работает в «связке» с системами стран бывшего Союза – БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В то же время Украина планирует в 2023 году завершить процесс интеграции в Европейскую энергетическую систему. Тем более что интеграция ОЭС Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ну, а пока этого не произошло, Украина продолжает, особенно не афишируя это для потребителей, поукупать электроэнергию у России и Белоруссии. В конечном счете для украинской власти это выгодно и с экономической (относительно дешевле) и с внутриполитической точек зрения (надо обеспечивать население электроэнергией, чтобы не наступил "блэкаут"), а Россия зарабатывает деньги. Что же касается моральных издержек — торговых отношений со "страной-агрессором", то в критической ситуации в украинском руководстве на время об этом привычно забывают.