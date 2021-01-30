На Западной Украине опять начались выступления местных советов против карантинных ограничений. На этот раз Ивано-Франковский и Тернопольский горсоветы потребовали разрешить стоячие места в транспорте

Непогода нынче в моде

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила о значительной лавиноопасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях 29-31 января. Такая же опасность в связи со снегопадами и метелями ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской области, а 31 января — на высокогорье Ивано-Франковской области.

При этом об опасности лавин в этих областях ГСЧС и сервис «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» предупреждали, начиная с 25 января, и настоятельно рекомендовали туристам воздержаться от походов. Непогода уничтожила в Луцке 200-летний ясень, под которым любила отдыхать Леся Украинка © 24smi.org | Перейти в фотобанк

Мощные снегопады донимают всю Западную Украину с начала уходящей недели. Так, ещё 26 января несколько сотен фур попали в снежную ловушку на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Как отметил начальник Службы автомобильных дорог Ровенской области Алексей Востриков, такой непогоды в регионе не видели на протяжении последних 5-7 лет. По его словам, на трассу Киев-Чоп из других областей были переброшены три комбинированных дорожных машины с солеразбрасывающим оборудованием — так называемый мобильный отряд Укравтодора, который привлекают на самые сложные участки.

Сотрудники ГСЧС 26-27 января выручили немало попавших в беду транспортных средств, в частности, две «скорых помощи» и школьный автобус в Ровенской области, школьный автобус и маршрутку «Броды-Луцк» на Волыни. А вот на Закарпатье водитель грузовика, который из-за снежных заносов съехал в кювет, около полутора суток ждал помощи в машине на перевале между селами Верхняя Грабовница и Уклин Мукачевского района, поскольку в том месте отсутствует мобильная связь.

В борьбе со снежной стихией не обошлось и без курьёзов. 26 января техника для уборки снега застряла в сугробе вблизи села Верба на Волыни и не смогла выбраться. Снегоуборочный трактор удалось вытащить только при помощи прибывшей на место пожарной машины. «Это Львов, детка»: полиция займется миньоном, который включал русскую попсу © Вера Олеш/Facebook

В тот же день машина спецтехники, которая расчищала и посыпала солью дорогу Львов-Ужгород, съехала в кювет возле села Верхнее (между Туркой и Сянками). При этом снегопады, метели и гололёд наблюдаются ныне в большинстве областей Западной Украины. Кроме того, на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях ожидается подъём уровня воды на 0,1-0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова.

После окончания локдауна местные власти опять критикуют Киев

На Западной Украине продолжают подводить итоги локдауна, закончившегося 25 января. Если его последствия в разрезе заболеваемости COVID-19 или экономической активности будут ясны несколько позже, то полиция и контрольные органы уже отчитались в результатах своей деятельности.

Так, полицейские Львовской области в период с 8 по 25 января составили 444 протокола на субъекты предпринимательства, которые нарушили карантинные ограничения. Ещё около 1900 протоколов составлено в отношении людей, которые находились в общественных местах без масок. В Ровенской области на предпринимателей полицейскими составлено 44 протокола, в Волынской — 16. В свою очередь, управление Государственной службы защиты потребителей в Черновицкой области отчиталось, что оштрафовало 77 субъектов торговли и общественного питания, а в Ивано-Франковской — 60. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Примечательно, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который в минувшем году резко выступал против карантинных ограничений, никаких протестов против этого локдауна не высказывал. Однако как только он закончился, Марцинкив на сессии горсовета 28 января заявил, что центральная власть «не любит Ивано-Франковск» — правда, это было сказано по поводу сокращения образовательной субвенции. Но вопрос карантинных ограничений депутаты Ивано-Франковского горсовета по инициативе мэра всё же рассмотрели, и обратились к Кабинету министров Украины с требованием отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте, и вернуть его работу в обычном режиме.

Кроме этого, 28 января горсовет Ивано-Франковска проголосовал за обращение к правительству с требованием снизить стоимость газа для населения и теплогенерирующих компаний до 4,49 гривны за кубометр (ныне она составляет 6,99 гривны, но только до конца отопительного сезона). В тот же день Марцинкив собрал несколько сотен людей на митинг под зданием Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) с требованием снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мэр призвал готовиться к системным акциям протеста против «тарифного геноцида».

Товарищ Марцинкива по партии «Свобода», мэр Тернополя Сергей Надал, также провёл через горсовет аналогичные обращения к киевским властям. Депутаты Тернопольского городского совета на сессии 29 января потребовали от Кабмина снизить тарифы и разрешить возить пассажиров на стоячих местах. Отдельные депутаты предлагали включить в документ также «рекомендацию» правительству и президенту Украины уйти в отставку, но этот пункт не получил поддержки. Стоит отметить, что в целом по региону «тарифные» протесты практически сошли на нет, хотя на протяжении минувшей недели перекрывали дороги в отдельных сёлах Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Маруся Зверобой рвётся в Раду от Прикарпатья

В пятницу, 29 января, съезд партии «Европейская Солидарность» (ЕС) официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области скандально известную Марусю Зверобой. Настоящее имя кандидата — Елена Самбул, она уроженка Киева. До 2013 года Елена-Маруся была участницей клуба исторической реконструкции, неоднократно участвовала в различных мероприятиях в красноармейской форме. Участие в «евромайдане» приняла после событий 18 февраля 2014 года, потом была волонтёром и числилась старшим солдатом учебного центра десантных войск под Житомиром.

Известность к ней пришла после того, как в ноябре 2019 года Маруся Зверобой вместе с депутатом Верховной Рады от ЕС Софией Федыной записала видео с крайне оскорбительными высказываниями и прямыми угрозами в адрес Владимира Зеленского. Генпрокуратура открыла по этому поводу уголовное производство, Маруся получила подозрение по статьям «насильственное изменение конституционного строя» и «посягательство на жизнь государственного деятеля», и даже несколько месяцев носила «электронный браслет». Ныне на Зверобой не распространяется никакая мера пресечения, которая могла бы помешать её избирательной кампании. Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На съезде ЕС лидер этой партии, экс-президент Пётр Порошенко, призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Зверобой, чтобы «противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине».

«Эпоха людей, которые провозгласили свою стратегию «какая разница», Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался вставать на коленях и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине», — заявил Порошенко.

Как ожидается, главным конкурентом Зверобой на выборах будет выдвиженец партии Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее», директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко.

На Закарпатье снова угрожают венграм

26 января, накануне приезда в Киев главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения. По данному факту в полиции начали расследование по ст.161 УК, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сразу же опубликовал текст угроз в своём Twitter. В нём неизвестные требуют, чтобы венгерский дипломат не приезжал, иначе они начнут «действовать крайне жестко», потому что «устали смотреть, как Венгрия отбирает наши земли», и угрожают в случае приезда венгерского министра «готовиться к большой крови». По словам Кулебы, письмо является «дешевой провокацией» накануне визита Сийярто, потому что угрозы от «патриоті Украині» написаны с кучей грамматических ошибок.

Как бы там ни было, в ходе встречи Сийярто с Кулебой Будапешт фактически капитулировал перед Киевом в вопросах обеспечения языковых и образовательных прав венгров Закарпатья. В подписанном по итогам переговоров документе сказано, что Венгрия согласна на создание совместного органа для учёта интересов венгерского меньшинства в ходе выполнения украинских законов о языке и образовании — тогда как раньше в Будапеште справедливо называли эти законы дискриминационными и требовали их изменения. Венгерскому посольству пригрозили перед приездом Сийярто на Украину © Валерий Мельников | Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Более того, киевские и закарпатские провластные СМИ позиционировали визит главы МИД Венгрии как знак «примирения» и чуть ли не покаяния со стороны Будапешта. И это неудивительно: ведь Сийярто заявил, что Венгрия не отказывается от реализации инвестиционных проектов на Закарпатье, приостановленных в последние годы. В частности, речь идёт о создании нового пограничного перехода Большая Паладь — Нодгодош, постройке моста через Тису и финансировании ремонта дорог в регионе — при этом Венгрия готова продлить свои автострады М3 и М31 до границы с Украиной.

Единственный же «утешительный приз», который Сийярто получил в Киеве, — дипломату представили «правильного венгра», который на днях занял пост вице-губернатора Закарпатья. Это бывший многолетний глава Береговской районной государственной администрации Иштван Петрушка, которого привёз на встречу Кулебы и Сийярто глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Сам же губернатор в интервью местным СМИ после приезда из Киева фактически озвучил ультиматум Венгрии: осуществляемая за деньги этой страны реконструкция больницы в городе Берегово будет завершена в 2021 году только в том случае, если на открытие объекта приедет лично премьер-министр Виктор Орбан. Интересы же венгров, которые составляют большинство населения Берегово, киевские власти и их наместников явно не волнуют.