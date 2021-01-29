Ракетный крейсер, который должен был стать гордостью страны, порежут на куски и продадут. Его братья-близнецы, флагманы Черноморского и Тихоокеанского флотов, верно служат России. Москва хотела купить и "Украину", но Киев воспротивился такому символизму. И вот теперь бывшую гордость страны решено утилизировать

Вице-премьер Олег Уруский, иронизируя над тотальным воровством и разгильдяйством, пошутил, что-де «корабль является «знаменем», которое переходит от одного Кабмина к другому. А потом сказал уже всерьез, что крейсер находится на Николаевской военной верфи и занимает место в доках, «мешая заводу».

В общем, печальный итог ждет "Украину" в Украине. А как хорошо начиналось!

Проект 1164

Ракетные крейсера типа «Атлант» или по реестру НАТО «Slava class» задумывались, чтобы удовлетворить потребность Советского Союза в многоцелевых ракетных крейсерах для дальних, океанских походов. Такой класс судов называли «убийцами авианосцев». В хорошо заметных ракетных стволах, которые делают внешность корабля неповторимой, должны были находиться на боевом дежурстве сверхзвуковые крылатые ракеты «Базальт». Прикольный металлолом. Крейсер "Украина" хотели продать Китаю, но он 30 лет простоял на приколе в порту © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Сейчас, в России, достроенные «Варяг», «Москва» и «Маршал Устинов» вооружены ракетами «Вулкан». Грозные боевые средства, в том числе с ядерными боеголовками, в случае соответствующего приказа, должны были нанести сокрушающий удар по вероятному противнику, в том числе на суше. Суда этого проекта являются одними из самых мощных кораблей в своем классе, именно благодаря этим ракетам, имеющим могучую боевую часть и дальность стрельбы 550 км. Они могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец. Всего предполагалось построить 10 крейсеров проекта 1164. Затем программу сократили до 6 единиц. А заложено было 4 крейсера этого типа. Из них достроили три, лишь один украинский ждет, когда его сдадут, как металлолом. И последнее, что касается проекта. Все шесть единиц водоизмещением 10 000 тонн были заложены на Николаевском заводе имени 61 коммунара. Таким был потенциал судостроения СССР, который подчеркивает то, до какого ничтожного состояния довела отрасль независимая Украина.

Злоключения Украины

Сначала ракетный крейсер назывался «Комсомолец». С 23 марта 1985 года по 20 марта 1993 года «Адмирал Флота Лобов». Проект был разработан Северным конструкторским бюро в Ленинграде. Летом 1984-го строительство началось в Николаеве, 11 августа 1990-го крейсер был спущен на воду. 1 октября 1993 года при 75 % готовности крейсер был выведен из состава ВМФ России и перешёл в собственность Украины. В 1994 для корабля был сформирован экипаж, хотя из-за отсутствия финансирования достройка была прекращена. Но достраивать все же собирались. 17 февраля 1998 года, президент Кучма, принял решение о достройке крейсера, и команда была сформирована во второй раз. И снова распущена.

Потом команду снова наберут и снова распустят. Но были и хорошие новости: крейсер достроили на 95 %. Если бы судно удалось завершить, он бы мог стать настоящим флагманом, мирового уровня. А не играть ту опереточную роль, которую играет корвет «Гетман Сагайдачный». Но крейсер «Украина» категорически не желал достраиваться. Было придумано множество причин, почему Киев не может этого сделать. В том числе фантастическая, что-мол Украина связана какими-то обязательствами перед западными партнерами. Время шло, президенты менялись, а ракетный крейсер, почти готовый, ржавел на верфи. Последнее «прости» недострою отправил все тот же Леонид Кучма, разрешив в августе 2004-го водить на корабль экскурсии.

Потом наступила «Оранжевая революция», которая открыла целую эпоху пустозвонства. Число заявлений по поводу крейсера «Украина» перечислять не стоит, потому что каденция Ющенко от начала и до конца была пузырем. Но вот во власть вернулись красные директора, управленцы и хозяйственники. Они по-хозяйски стали искать на судно покупателя, надеясь хоть заработать на этом, как на продаже авианесущего крейсера «Варяг». Логично, что подобные покупки старой, советской техники в мире делает только Китай. Но содержание и участники переговоров — военная тайна. А ведь, была и альтернативная история! 17 мая 2010-го, в Киеве, Януковичу удалось договориться с Владимиром Путиным о достройке крейсера на российские деньги. А 26 июня того же года командование Военно-морского флота России заявило о возможности покупки крейсера для ВМФ РФ. В июле постановление Верховной Рады Украины о присвоении названия «Украина» ракетному крейсеру утратило действие, за это проголосовало 247 депутатов Верховной Рады из 428. Минобороны планирует демилитаризировать недостроенный крейсер «Украина» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Вопрос продажи крейсера Москве оставался на рассмотрении. Но что-то пошло не так и уже через год, в марте 2011-го, тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что ракетный крейсер российская сторона возьмет только даром. И только после этого будут рассматриваться различные варианты участия украинских компаний в достройке корабля. Это было важным показателем переговорного процесса и серьезности намерений сторон. К 2013 году наконец-то договорились, вопрос продажи был решен, а Украина получала долю от частичного ремонта в Николаеве. За судно Москва платила Киеву миллиард рублей. Но тут грянул государственный переворот, война, и выгодная Украине сделка была сорвана.

По морям, по волнам

На продажу крейсер «Украина» должны были выставить еще в 2015 году. Но с тех пор, уже шесть лет длится странный «маринад» этого вопроса. Даже продать недострой Киеву оказалось не под силу. 5 декабря 2017 года Министерство обороны Украины письмом № 220/8483 сообщило, что отказывается от ракетного крейсера. На этот раз официальной причиной стало «устаревшее вооружение». Получалась смешная ситуация, когда ведомства стали играть «Украиной» в волейбол, перепасовывая ее друг другу. Минобороны — Укроборонпрому, Укроборонпром — Правительству, Правительство — Президенту. Но никто пальцем о палец не ударил. Ситуация становилась скандальной, в ней стали появляться коррупционные очертания. Укоборонпром где работает застрельщик Евромайдана, Мустафа Найем, его устами заявил, что ведомство может даже достроить крейсер — только дайте бюджет.

Де-факто денег нет даже на содержание судна у причальной стенки. Но что там содержать непонятно: в 2017-м Порошенко снял с судна все, что можно было снять и продал в неизвестном направлении. А остов обещал продать на лом. Наврал. Так что «переходящее знамя» досталось Владимиру Зеленскому, который абсолютно аналогично с предшественниками не обращает на него никакого внимания и заниматься вопросом не желает. Как уже было сказано, чиновники в 101-й раз обещают судно утилизировать. Что противоречит тому, что заявил их президент 21 июля 2019 года. Зеленский во время рабочего визита в Николаев сказал: «Мы распиливать не дадим. Это невозможно». Как это все понимать никому не ведомо.

Судьба "Варяга"

Для того, чтобы понять, стоит что-то за всем этим водопадом слов и полным бездействием или нет, нужно обратиться к истории тяжелого авианесущего крейсера «Варяг». Потому что «Украину» возможно постигнет аналогичная судьба. К моменту приостановки работ в конце 1991 года «Варяг» был доведен до общей готовности 67,7%, а готовность авиационного комплекса составляла порядка 80%. Работали авиаподъемники, лифты боезапаса, аэрофинишеры, система авиационного топлива, система транспортировки самолетов и вертолетов в ангаре. На корабле был окончен монтаж машинно-котельных отделений, а состояние энергоотсеков позволяло принимать электропитание и начинать проворачивать механизмы. Посетивший завод в сентябре 1991 года, во время первой предвыборной президентской кампании Леонид Кравчук на вопрос рабочих на митинге о перспективах строительства на Черноморском заводе авианосцев ответил: «Эти корабли мы будем делать». Когда он сошел на берег после осмотра «Варяга», его окружили маляры цеха № 41. Украина заочно арестовала крымский паром «Варяг». На очереди — крейсер «Аврора» © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

На вопрос женщин о дальнейшей судьбе этого корабля он уверенно ответил: «Судно нужно Украине, и мы его достроим». Кравчук назвал завод «жемчужиной судостроения» и заверил коллектив, что строительство авианосцев будет продолжено. Тогда на верфи работало 25 000 корабелов. Они единодушно выдвинули Кравчука кандидатом в президенты, и в этой кампании он победил. Во время второй президентской кампании Кравчук на завод уже не приезжал. И проиграл выборы. При Кучме «Варяг» в 1997-м выставили на продажу. В марте 1998-го его купала туристическая фирма «Agencia Turistica e Diversoes Chong Lot Limitada» из португальской колонии Макао. Она заявляла, что превратит авианосец в плавучий отель и центр развлечений. И Фонд госимущества Украины продал его за $20 млн. Это меньше стоимости одного самолета Су-33, которые должны были базироваться на его порту. Что было дальше — хорошо известно.

Вместо эпилога

Но это не конец «ужаса без конца». Сам «Николаевский судостроительный завод» скоро пойдет в утиль в полном составе. Предприятие начало процедуру банкротства. Есть долги перед кредиторами (829 678 251 гривен), которые НСЗ отдать не может. Теперь большая часть территории и имущества этой старинной русской верфи будет продана. Правда процедура банкротства может затянуться на годы. Например, у Николаевского судостроительного завода «Океан» она шла с момента подачи иска о банкротстве в 2011-м по 2018-й, когда верфь была продана с аукциона.

Так или иначе завод, который в СССР давал работу десяткам тысяч человек, строил могучие корабли, уйдет прошлое и станет частью истории государства, которое, как и недостроенный крейсер именуется Украина. Логичный итог 30 лет незалежности.