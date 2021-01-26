Впервые в истории США процедура импичмента запущена против бывшего, а не действующего президента. Пострадать в результате такого уникального судебного процесса может не только Дональд Трамп, но и его преемник Джо Байден

Вечером 25 января представители Палаты представителей передали в Сенат статьи импичмента в отношении бывшего главы государства, которого обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Дональда Трампа после его выступления на митинге ворвались в здание Капитолия в момент утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. Эксперт рассказал о будущем трампизма после ухода Трампа © REUTERS, Carlos Barria

Как будут судить Трампа

Слушания по существу в верхней палате Конгресса начнутся с 8 февраля. Эта дата стала компромиссным решением двух партий: демократы хотели, не откладывая дело в долгий ящик, запустить слушания уже с этой недели (начинающейся с 25 января), а республиканцы — не ранее 13 февраля (Палата представителей, по их предложению, передала бы статьи обвинения в Сенат 28 января, к 4 февраля Трамп ответил бы на обвинения, а Палата представителей предоставила бы свои заявления по делу, к 11 февраля юристы обвиняемого направили бы в Сенат своё письменное заявление).

Понятое в итоге решение выгодно как той, так и иной партии. В течение 2 недель до начала слушаний Трамп получит возможность выбрать адвокатов, а они, в свою очередь, успеют ознакомиться с материалами дела и подготовиться к судебному процессу в Сенате. По информации телеканала CNN, бывший президент пока окончательно не определился с полным составом команды своих защитников, пока известно лишь, что своё согласие дал адвокат Бутч Бауэрс из Южной Каролины, которого Трампу посоветовал сенатор-республиканец от этого штата Линдси Грэм, и в последние дни Трамп и Бауэрс ведут консультации о выстраивании линии защиты. Не исключено, что бывший президент прибегнет к помощи почётного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, входившего в команду адвокатов на первом процессе по импичменту, а вот возглавлявший её тогда личный адвокат Трасса Рудольф Джулиани при всём желании не сможет ему помочь, поскольку формально проходит по делу о мятеже 6 января в качестве свидетеля.

Байден же благодаря 2-недельной отсрочке сможет спокойно сформировать состав своей администрации. Согласно регламенту, в процессе по импичменту должны участвовать абсолютно все 100 сенаторов, заседания проходят ежедневно, кроме воскресенья, и посвящены только этому вопросу, соответственно, ни о каких решениях по назначениям на министерские должности речи быть не может, но оставлять страну без полноценного правительства на столь длительный срок в столь сложной обстановке просто опасно.

А что дальше?

«По существующим "Правилам импичмента", после того как статьи внесены Палатой представителей, Сенат должен собраться в 13:00 на следующий день, но это не означает, что начнётся процесс. В соответствии с правилом импичмента № 8, сначала подвергаемому импичменту человеку должны выдать требование явиться на суд, предписывая ему дать ответ и "уведомляя его предстать перед Сенатом в день и месте, которое определит Сенат". Так что, кажется, у Сената есть довольно большая свобода действий в решении о том, когда там должен появиться Трамп. Нет требования, чтобы Сенат немедленно бросил всё и начал процесс импичмента», — пояснил профессор Университета Рутгерса Рональд Чен в комментарии РИА Новости. Трампизм при либеральной диктатуре © AP, Lynne Sladky

На заседании 26 сентября сенаторы будут приведены к присяге как участники судебного процесса, на котором им отводится роль коллегии присяжных, в качестве обвинителей (управляющих импичментом) выступают члены Палаты представителей. Председателем на втором процессе по импичменту Трампу станет сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи — временный председатель Сената. Впервые в истории эта роль отведена законодателю, а не председателю Верховного суда США, как и предусмотрено регламентом процедуры, но так происходит, когда судят действующего президента.

Чтобы признать Трампа виновным по статье обвинения, на итоговом голосовании «за» должны проголосовать не менее 2/3 от общего состава Сената, то есть как минимум 67 человек.

Юридические коллизии

Дональд Трамп станет первым в истории США президентом, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Поскольку этот случай станет прецедентом, есть немало вопросов.

«Возникает некая юридическая серая зона, потому что пока ещё никого задним числом не судили, всё же сенатский федеральный суд — для действующих федеральных высокопоставленных служащих», — отметил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Из 46 американских президентов вопрос об импичменте поднимался в отношении восьми: 10-го президента Джона Тайлера, 17-го президента Эндрю Джонсона, 31-го президента Герберта Гувера, 33-го президента Гарри Трумэна, 37-го президента Ричарда Никсона, 40-го президента Рональда Рейгана, 42-го президента Билла Клинтона и 45-го президента Дональда Трампа — однако все они на тот момент были действующими главами государства. А нынешний судебный процесс будет проходить в отношении Трампа как бывшего президента. С таким Сенат ещё никогда не сталкивался и, более того, ни одного из этих 8 подсудимых не отстранял от власти посредством импичмента: Никсон по собственному желанию подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по этой процедуре, инициированной из-за Уотергейтского скандала, а все остальные в итоге были оправданы. Единого мнения насчёт легитимности вынесения решения по импичменту уже после того, как глава государства сложил полномочия, нет даже среди специалистов по конституционному праву в США. Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout

Кроме того, есть весомые аргументы полагать, что вынести Трампу импичмент не получится и на этот раз. По итогам выборов в Конгресс, прошедшим в тот же день, что и президентские выборы (3 ноября 2020 года), распределение мандатов между партиями в Сенате, который и решит судьбу бывшего американского лидера, изменилось по сравнению со временем первого импичмента: если раньше 53 места занимали республиканцы, 45 — демократы, 2 — беспартийные, состоящие в коалиции с демократами, то теперь у республиканцев и демократов по 50 мест, а решающий голос принадлежит вице-президенту страны Камале Харрис. Как мы помним, для признания Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу «за» должны высказаться хотя бы 67 сенаторов, то есть, например, все 50 демократов + 17 республиканцев. На сегодняшний день, по информации источников, поддержать инициативу среди однопартийцев бывшего президента готовы всего 6.

Сомневается в том, что наберётся нужное количество голосов, и Байден, о чём он заявил в интервью CNN, фрагмент которого вышел на сайте телеканала 25 января, хотя саму идею импичмента своего предшественника полностью поддерживает. Кроме того, президент не стал отрицать, что проведение судебного процесса негативно скажется на утверждении состава правительства и реализации повестки администрации Белого дома.

Политические последствия для Трампа и не только

Вообще суть импичмента заключается в досрочном отстранении президента от власти. Полномочия Трампа истекли в полдень 20 января, поэтому отстранять-то его не от чего. Чего же тогда добиваются демократы? Третий раздел 14-й поправки к Конституции США запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США. Соответственно, если Трампа всё же признают виновным, то он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года, а такие планы у него были. Для того чтобы закрепить эту норму законодательно, сенаторам нужно провести отдельное голосование и поддержать её простым большинством голосов. Однако запущенный процесс может поставить крест на политической карьере не только Трампа.

«В случае импичмента не только Трамп лишится возможности дальше заниматься политикой (что и нужно демократам), но и сами республиканцы. Во-первых, республиканский электорат не простит им такого голосования. Кроме того, согласно поправке к Конституции, те сенаторы, которые участвуют в попытке госпереворота, больше не имеют права заниматься политикой. Голосуя за импичмент Трампу, они подписываются под этим обвинением, признают факт попытки госпереворота. Соответственно, их уберут из Конгресса. А дальше демократы могут фактически каждого республиканского конгрессмена или сенатора, который так или иначе поддерживал Трампа, обвинить в поддержке госпереворота, поэтому это очень опасно для всей Республиканской партии», — заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik. СМИ: Трамп искал имена однопартийцев, поддержавших импичмент © REUTERS, Carlos Barria

Да и демократы тоже могут пострадать от собственного навязчивого желания избавиться от Трампа.

«Если это хорошая идея — объявить импичмент и судить бывших президентов, то как насчёт бывших президентов-демократов, когда республиканцы получат большинство (в Сенате. — Ред.) в 2022 году? Подумайте об этом и давайте делать то, что лучше для страны», — написал сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин в Twitter.

Таким образом, шансы объявить импичмент Трампу и во второй раз близки к нулю, а значит, теоретически он сможет выдвинуть свою кандидатуру для участия в партийных праймериз в 2024 году, а получит ли возможность вновь побороться за президентский пост и взять реванш, решат избиратели-республиканцы. Ранее источники сообщали, что он собирается создать собственную партию, но накануне стало известно, что Трамп передумал и поставил перед собой задачу вернуть республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса. А если говорить о долгосрочной перспективе, то процедура импичмента рискует превратиться из крайней меры в рядовую, которую будут затевать противники президента под любым предлогом, и тогда ни о какой внутриполитической стабильности в США не будет и речи.