Прошедшие в субботу, 23 января, в России акции протеста были малочисленными, но ожесточёнными. При этом значительную долю протестующих составили несовершеннолетние. Часть обозревателей винят в этом TikTok и Китай. Но на самом деле китайским продуктом воспользовались те, кто ведёт информационную войну против России с 2014 года

В субботу, 23 января, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которыми воспользовались взрослые протестующие.

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — написала она в Facebook.

Акция во Владивостоке была одной из самых ожесточённых. При этом журналисты заметили на акциях даже 12-летних детей. Некоторые из них признавались, что пришли на акцию из любопытства.

Дети были замечены и на других несанкционированных акциях. Украинцы грозят Facebook новыми проблемами © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Меня зовут Кристина, я в десятом классе. Сказали, что будет классная тусовка. Увидела в TikTok и Instagram и просто пришла посмотреть. Обещали тусовку, но какой-то тухляк», — рассказывала одна из несовершеннолетних участниц акции в Красноярске.

И если вовлечение западных соцсетей в российскую политику и их деструктивная роль давно не секрет, то вот использование китайского сервиса TikTok стало для этих же целей для многих неприятным сюрпризом.

Что-то странное

Ещё накануне протеста многие наблюдатели заметили необычно высокую протестную активность в российском сегменте TikTok.

«Изучил тренды сегодняшнего ТикТока, там мрак. Детей зовут на революцию. ТикТок становится нашей Нехтой. В преддверии субботних митингов детской, по сути, соцсети понеслись и вбросы, что «колонна из 40 автомобилей Росгвардии едет в Москву, чтобы препятствовать революции», и что «отдан приказ на расстрел женщин и детей, которые выйдут на митинг». И еще «памятки братьев-белорусов», и «советы опытных украинцев»…» — указал 21 января в своём Telegram-канале журналист, бывший и.о. главреда «Комсомольской правды в Белоруссии» Александр Коц.

По его словам, вряд ли подобная активность могла возникнуть спонтанно.

«Телефон ставьте на пароль, берите молоко, чтобы промывать глаза от слезоточивого газа, возьмите аптечку, открывайте подъезды убегающим от ОМОНа»… Миллионы просмотров, тысяч комментариев, в которых «неизбежность революции» на полном серьезе обсуждается как данность. И я не верю в то, что вся эта Тик-Ток движуха возникла сама, вдруг, из ниоткуда», — отметил Коц.

В подтверждение своих слов журналист привёл своеобразную статистику.

«В моем аккаунте в ТикТок — 42-летнего отца двух детей — сообщения о Навальном занимают от силы 10% ленты. У моей совершенно аполитичной 19-летней дочери — все 90%! Расскажите мне, что это не технологии привлечения детей к протесту. Скажите, что так совпало», — отметил он.

Главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян призвала обратить на эту проблему пристальное внимание.

«Минвайл, тикток, который сейчас пытается устроить в России битву детей, принадлежит китайцам. И мне очень интересно, говорил ли кто-нибудь ответственный на эту тему с нашими вроде бы партнерами. У тиктока есть все механизмы прекратить этот треш за пару минут. Меня, к примеру, они блокировали не раз — естественно, непонятно, за что. И?» — отметила она в тот же день. Штрафы и трафик. Чему страны — члены НАТО могут научить Россию © CC0, Pixabay

Тогда же — 21 января — стало известно, что на проблему обратили внимание и регулирующие органы.

«На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора и уточнили, что представители сервисов вызваны на составление протоколов.

Как отмечалось, все эти шесть интернет-площадок планируется оштрафовать.

Однако штрафы — слишком небольшая цена за внесение смуты в российское общество. И хотя позже тот же TikTok начал блокировать политический контент в российском сегменте, проблему это не решает. Тем более этот сервис по-прежнему остаётся одним из популярнейших среди молодёжи.

Украинская «дочь офицера» в китайском сервисе и не только

Один из популярных российских блогеров в день протестов — 23 января — решил проверить, насколько TikTok может быть сильным оружием.

«Дай, думаю, посмотрю, чё будет, запилил несколько видосов. Результат, конечно, дивный. В масштабах тик-тока, с одной стороны, это х…я (ерунда. — Ред.), там люди по ляму (миллиону. — Ред.) просмотров набирают, кто-то скажет. А теперь давайте посмотрим в абсолютных числах. Ролик про то, что Россия — великая страна, увидело 30 тыс. человек. Ролик про то, что мусульманам запрещено ходить на митинги, увидело 50 тыс. человек. Ролик про то, что Путин лично приказал опускать в тюрьмах каждого подростка начал набирать просмотры, но был удален администрацией (даже удивился, что он столько прожил, тезис так-то п……й (дурацкий. — Ред.). Оба оставшихся ролика продолжают собирать комментарии, лайки и просмотры. На создание всех этих роликов, начиная с момента задумки, заканчивая контентом и монтажом, я потратил минут, не с…..ть (соврать. — Ред.), двадцать. Увидели это почти сто тысяч людей», — указал блогер в своём Telegram-канале.

Он назвал полученный результат невероятным по соотношению трудозатрат к конечному итогу.

«ТикТок не зло во плоти сам по себе. Вы же видели, как сервис быстренько начал чистить пропаганду среди п…..в (несовершеннолетних. — Ред.), стоило подняться резонансу. ТикТок — просто продукт с самым о……м (замечательным. — Ред.) рекомендательным алгоритмом, который я видел», — подытожил он.

Неудивительно, что таким инструментом решили воспользоваться люди, мягко говоря, недружественно настроенные по отношению к России.

«ЦИПсО работают, как я смотрю, не покладая рук, клавиатур и «мышек»…» — прокомментировал активность в соцсетях накануне протестов военный обозреватель Андрей Союстов.

ЦИПсО — это 72-й центр информационно-психологических операций — воинская часть Сил специальных операций Украины, занимающаяся информационными войнами.

Telegram-канал «Рокот» занялся темой вплотную. Авторы канала провели расследование, кто активнее всего в чатах их канала призывал к насилию в отношении силовиков. И им удалось выяснить не только имя провокатора, а и того, кто за ним стоит.

Оказалось, что подстрекал против силовиков неоднократно судимый житель Киева Алексей Сорокин. При этом человеком, с которым он чаще всего общался по мобильному телефону был офицер Службы безопасности Украины Виталий Ермолюк.

Чтобы добыть эти данные, авторам канала, по их утверждению, пришлось подкупить одного из сотрудников мобильного оператора.

Самое поразительное, что после этой публикации сам канал в Telegram оперативно забанили.

Что же касается TikTok, то там ситуация ещё хуже.

Авторы популярного Telegram-канала «Русское будущее» решили обратить внимание на рекомендации, которые им выдаёт соцсеть. Для примера они взяли три случайных аккаунта, которые им рекомендовала соцсеть. Соцсети как новый «властелин мира» © CC0, Pixabay

«1 — профиль заведен 7-го января. На 99% состоит из детских лайфхаков: «советы для девочек», «туториал по прическе», «как эффектно похудеть», «как набрать аудиторию». И вдруг внезапно — сразу после советов по маникюру — «советы идущим на митинг» и «шикарный дворец Путина». Хм. Идем дальше. 2 — профиль, заведен пару дней назад. С ходу начинается советами «берите перцовку, когда идете на митинг», «как скрываться от полиции», etc. Комментарии под постами выглядят так (см. скриншот): на 90% написаны украинцам. То есть, судя по таргетингу ролика, его автор сам живет на Украине. Интересно. 3 — профиль, заведен вчера. Единственный ролик — в поддержку Навального», — указали они.

Авторы подчеркнули, что ничего специально не выбирали. Эти аккаунты всплыли у них в рекомендациях за те десять минут, что ведущие «Русского будущего» решили потратить на своей эксперимент.

«Можете проверить сами: подозрительных фейковых и украинских аккаунтов, притворяющихся российскими, там дофига», — гласил вывод Telegram-канала.

Украина умело использует в информационной войне с Россией популярное приложение. А вот российские госорганы, по мнению многих наблюдателей, битву за TikTok пока проигрывают. И это не может радовать.