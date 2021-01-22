В четверг 21 января украинский депутат Андрей Деркач рассказал в интервью украинским СМИ, что у него имеется еще много записей переговоров нового президента США Джо Байдена с Петром Порошенко

Против Деркача, депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского и экс-прокурора Константина Кулика недавно были введены санкции США с пометкой «за вмешательство в выборы». Санкции могут свидетельствовать о том, что оглашение записей было воспринято весьма болезненно американским руководством.

Сам Деркач говорит, что санкции являются еще и лишним подтверждением аутентичности пленок. И, как свидетельствует новое интервью Деркача, в этом скандале рано ставить точку.

Украинский «санкционный» депутат также отметил, что пленки к нему попали не от беглого депутата и бывшего соратника Порошенко Александра Онищенко, который тоже попал под санкции. По его словам, сам Порошенко записывал свои переговоры. Пока Деркач опубликовал лишь 45 минут имеющихся у него пленок, а всего их на 5-6 часов за период 2015-2017 годов, которые он, похоже, намерен дозировать.

В оставшихся неопубликованными записях речь идет о войне в Донбассе, взаимоотношениях с европейскими лидерами и вопросах суверенитета Украины.

Один из олигархов: Деркач намекнул, кто стоит за санкциями США против Дубинского © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Как же записи оказались у Деркача и всплыли на его пресс-конференциях, «угрожая» американским выборам? Учитывая патологическую скупость Петра Алексеевича, о которой рассказывают многие его личные знакомые, экс-президент Украины мог поручить кому-то из своего окружения делать записи, а потом просто не заплатил. В итоге их продали журналистам, которые уже перепродали Деркачу.

И это говорит о том, что могли быть и более компрометирующие записи, которые могли в принципе продать кому угодно. Где и когда они «выстрелят», никто не знает.

«Если мы посчитаем необходимым еще что-то опубликовать — опубликуем», — говорит Деркач, добавляя, что в правоохранительные органы уже переданы данные о деятельности Кристины Квин, исполняющей обязанности посла в Украине и, в частности, о ее визитах в правоохранительные органы с целью закрыть дела о реформе прокуратуры, отмывании денег американских налогоплательщиков и т.д.

Все эти данные, по словам Деркача, для новой администрации США крайне неприятные, поэтому об Украине стараются без нужды не вспоминать.

«Команда Байдена вообще хочет забыть слово "Украина" в информационном поле, потому что каждый раз при этом слове возникают: Хантер, "Burisma", коррупция, Китай, импичмент», — утверждает депутат.

Деркач рассказал, как Пинчук влияет на политику США на Украине © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Хотя сам экс-президент весьма воодушевлен приходом Байдена в Белый дом. В своем недавнем видеообращении Петр Порошенко не упустил возможности снова подольститься к хозяину Белого дома.

«Без всякого преувеличения, вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасности. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к "русскому миру" бесправия, автократии и политического рабства.

В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена — политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты… Истинного друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной», — заявил Порошенко, не преминув также назвать депутата Деркача «российским агентом».

Досталось и президенту Зеленскому, на которого Порошенко жалуется за возбужденные против него дела о госизмене. Очевидно, экс-президент снова лелеет мечты стать «любимой женой» Джо Байдена. Однако скандал с пленками показывает, что он не заслуживает доверия и, вполне возможно, при Байдене его будут списывать со счетов, «уходя» на пенсию.

Как же это скажется на политической карте Украины? На данный момент Порошенко сгруппировал вокруг себя националистические силы под лозунгом «армия, мова, вира», но без него «Евросолидарность» рассыплется. Партия западных кураторов «Голос» сходит с политической арены — в случае новых выборов у нее нет шансов. Сборную солянку «Слуг народа» сотрясают внутренние противоречия. Радикальные националисты, вроде «Свободы» или «Нацкорпуса», для западных партнеров тоже весьма токсичны и особой популярностью у украинцев не пользуются.

Однако это не значит, что Украину оставят в покое, так как повестка дня американских политических кругов (противодействие РФ в регионе) никуда не делась и не денется в обозримом будущем.

Деркач рассказал, сколько еще компромата у него есть на Байдена и Порошенко © Facebook, Андрей Деркач Святослава Вакарчука и сейчас делают из экс-премьер-министра Алексея Гончарука.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что с приходом Байдена «для грантоедской публики открывается окно возможностей». Вероятно, происходить это будет под ширмой активизации борьбы с коррупцией, которую анонсировали представители новой администрации США в качестве приоритетных задач по Украине.

В этом году при содействии посольства США и Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина на Украине должна состояться международная антикоррупционная конференция под названием Zero Corruption Conference, которая должна стать своеобразной смотровой площадкой для молодых украинских политиков прозападной ориентации.

К мероприятию подключили Виктораса Пранцкетиса, спикера парламента Литвы, Марию Охисало, министра внутренних дел Финляндии, иорданскую принцессу Дину Майред, Андрюса Кубилюса, бывшего премьер-министра Литвы, Питера Вагнера, руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии, Мирославу Гонгадзе, руководителя Украинской службы «Голоса Америки» и многих других.

Подобных мероприятий мы еще увидим предостаточно. Новая администрация США будет ковать украинскую политическую элиту, которая должна быть идеологически стопроцентно верна своим кураторам, не позволяя себе такие скользкие маневры и «подставы», как украинский экс-президент и его окружение. Однако, как показывает опыт аналогичных проектов, сделать это будет нелегко: активисты и антикоррупционеры, наладившие хорошие контакты с западными кураторами, сразу теряют способность адекватно общаться с обычными украинскими избирателями.