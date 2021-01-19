Борцы за мову с нетерпением ожидают отмены жесткого карантина и открытия ресторанов, кафе и магазинов, чтобы вволю насладиться возможностью заставлять всех и вся говорить только на украинском языке

На Украине вступила в силу статья «языкового закона», которая вводит тотальную украинизацию сферы обслуживания. Всего за три дня, начиная с 16 января 2021, когда языком обслуживания потребителей стал украинский, в адрес Офиса уполномоченного по защите государственного языка поступило около сотни жалоб.

«По части из них мы, очевидно, будем принимать меры государственного контроля.

Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, во время общения в общественном транспорте с пассажирами. Ну, и кроме всего прочего, это жалобы, связанные с наружной рекламой», — сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии «Радио Свобода».

В то же время, по уверениям чиновника, грубых нарушений языкового закона пока не было зафиксировано. Креминь предполагает, что количество жалоб значительно возрастет после окончания локдауна, когда откроют заведения общественного питания. Кричите, пишите доносы: на Украине «патриоты» готовятся ловить русскоязычных © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка выражают надежду, что эффективно проведенная информационная кампания и разъяснения от СМИ, как должна работать статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», дадут результат.

Охота началась

«Мовные активисты» уже 16 января ринулись по окрестным супермаркетам и аптекам в надежде найти и приструнить нарушителей закона. И с охотой хвастались своим «уловом» в специальной группе в Facebook.

«Заходил сегодня в «Варус» и АТБ — персонал вежливо говорил по-украински. Однако некоторые «покупатели» при этом косоротились, на лице было написано все! Упоротых мАскаворотых узнать было нетрудно», — написал топовый поклонник группы Ник Алмиенко из Никополя.

«В моем родном городе Желтые Воды, что на Днепропетровщине, вообще проблема с мовой. Приведу пример: Магазин «Українські ковбаси» присутствует украинский колорит, продавщицы в вышитых нарядах, а вот музыка орет шансон и обслуживание по-русски», — пожаловалась Оля Петриченко.

«Аптека "Мед-сервис" в Николаеве, Космонавтовв 142. Продавщица обратилоась по-русски, я — по-украински. На замечание отреагировала молчанием и круглыми глазами, которыми долго презрительно смотрела. Думаю, руководство должно обучать персонал», — возмутилась Ирина Бабич. «Появился легальный способ прессовать миллионы русскоязычных украинцев»: соцсети про новые нормы языкового закона © politeka.net

«Думаю, пока локдаун, надо учить тех, что сейчас открыт, придерживаться языкового закона, чтобы потом было меньше работы», — считает Марьян Левитский из Киева.

Особо рьяные требовали от кассира в киевском супермаркете произносить числительные по-украински, а за отказ требовали позвать администратора.

А некоторые, вытирая слезу умиления, сочиняют трогательные истории о том, как русскоязычные продавцы изо всех сил стараются перейти на украинский.

При этом размещенное в сети видео, где продавщица говорит о том, что чувствует себя «принужденной говорить по-украински», вызвало бурю злорадства и ожидаемых комментариев в стиле «Чемодан — вокзал — Россия».

Магазину еврейской кухни в Одессе угрожают националисты. Им не понравился язык поста с рекламой заведения. Они сочли рекламу "издевательством над украинским языком", сообщает портал Страна.ua.

В минувшую субботу кулинария под названием "Артель "у Машковичей" опубликовала в Facebook рекламу с доставкой хинкали. Она была написана на суржике — точнее русскими буквами, но на украинском языке: с "ы" вместо "и" и так далее. Националисты пообещали, что после локдауна общепит может не открыться.

Одним из первых рекламу «Артели» прокомментировал Сергей Стерненко, националист, который зарезал человека в ночной стычке несколько лет назад.

«Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», — написал он в комментарии под постом ресторана. Украинизация нипочем: киевлян продолжают обслуживать на русском языке — видео

После этого владельцы кулинарии заявили, что на них посыпались и другие угрозы. Также владельцы заведения опубликовали скриншоты с угрозами. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет "учебный пожар", постят фото нацистов с подписью "Мовный патруль" и "А мы к вам". И так далее.

Среди учредителей заведения есть гражданин Израиля. Кулинария уже обратилась за помощью в консульство этой страны, которое открыто в Одессе.

При этом в украинском сегменте социальных сетей начался флешмоб "Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!", а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение на негосударственном языке.

Не говоришь по-украински — уволю

В то же время находятся и те, кто за несоблюдение языкового закона готов уволить своих сотрудников, хотя закон этого и не требует.

Предприниматель из Киева Алексей Давиденко после вступления в силу новых норм языкового закона объявил в своей компании о "мягкой украинизации". Как сообщает издание Страна.ua, речь идет о розничной сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника".

Бизнесмен опубликовал сообщение, которое он отправил в корпоративный чат для всех сотрудников сети.

"Сразу хочу четко сказать. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями — это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и написать "по собственному желанию", — написал предприниматель.

При этом Давиденко добавил, что сам он в быту общается на русском языке, однако на работе использует только украинский.