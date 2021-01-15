В Вооруженных силах Украины разгорелся очередной скандал на сексуальной почве: главнокомандующий Руслан Хомчак дал задание Военной службе правопорядка провести проверку касательно заявления одной из женщин, которая пожаловалась на домогательства со стороны вышестоящего начальства

Инцидент в Черниговской области

Инцидент произошел в Черниговской области: 43-летняя сотрудница отдела финансового обеспечения в Черниговском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ольга Деркач написала заявление в отношении руководителя учреждения — 53-летнего Александра Криворучко, указав, что страдает от принуждения к вступлению в интимную связь с его стороны.

«Пока он был замом комиссара, я с ним почти не сталкивалась, а когда занял высшую руководящую должность в октябре 2015 года, то примерно с 2016-го с его стороны я начала получать внимание, которое неприемлемо в отношениях руководитель—подчиненный», — рассказала женщина местным журналистам. Хомчак отреагировал на секс-скандал в ВСУ © Скриншот ICTV

Данные по этому факту 1 января 2021 года были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украины. Следствие ведется по части 1 ст. 154 Уголовного кодекса Украины («Принуждение к вступлению в половую связь без добровольного согласия»). В ВСУ создана рабочая группа для изучения изложенной ей информации, которую возглавила советник главнокомандующего по гендерным вопросам.

Похотливый полковник Иванив из Хмельницкой области

Отметим, что два года назад уже происходила похожая история. 24-летняя лейтенант ВСУ Валерия Сикал обвинила начальника военной части А-1358 в поселке Цвитоха Хмельницкой области полковника Виктора Иванива в сексуальных домогательствах.

«Он приказывал, что «ты должна вступить со мной в сексуальную связь, и тогда у тебя в службе все хорошо, все классно, без проблем. Если этого не сделаешь, то я тебе покажу все «прелести» армии», — рассказала она. Всё, как у людей. Украинские политики в 2020-м грешили, женились и попадали в секс-скандалы © CC0, Pixabay

После того как девушка, которая, к слову, была замужем за бывшим атошником, отказалась выполнить требования мужчины, он превратил ее службу в кошмар.

Однажды во время ночного дежурства полковник приказал ей прийти в отель для прикомандированных. Валерия боялась не выполнить приказ, но пошла с соседкой по комнате. Там их ждал командир с проверяющим и накрытый стол. Полковник прямо сказал, что их нужно развлечь. Налил водки, приказал выпить и расслабиться, но она убежала. Однако и позже начальник, по ее словам, «не давал ей прохода», несмотря на попытки его избегать.

Он однажды сам пришел к ней в комнату — не один, еще с одним офицером, заявив, что ей нужно раздеться, «чтобы обслужить богатырей». Вследствие несговорчивости Валерии пришлось переносить тяжелые боеприпасы с места на место, из-за чего она сорвала спину — пришлось проводить операцию на позвоночнике. После операции командир не захотел отпускать военнослужащую в отпуск по состоянию здоровья, велел из госпиталя возвращаться в часть, а мужа не пускал на территорию. После этого она и решилась предать историю публичной огласке.

Главное управление Нацполиции в Винницкой области возбудило уголовное дело по заявлению лейтенанта по принуждению к вступлению в половую связь. Но по месту расположения части правоохранители ей отказали. До того как пойти в полицию, Валерия узнала, что на полковника точит зуб не одна она. На него поступали жалобы от других женщин — замкомандира по морально-психологическому обеспечению данной воинской части Виктору Мищуку. На Украине бывшая работница сферы секс-услуг идет в депутаты © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Оказалось, командир части Виктор Иванив был самодуром и большим выдумщиком. В интернете гулял ролик, как в санчасти солдатам принудительно делают клизму. Так полковник наказывал военнослужащих, подозреваемых в распитии спиртного, а также нарушителей дисциплины. По словам экс-замкомандира Мищука, процесс в медчасти командир заставлял снимать на видео, чтобы потом шантажировать бойца — дескать, если он еще что-то учудит, этот ролик появится в интернете. А однажды полковник наказал сержанта за разбросанные на территории окурки, заставив неделю носить на плече огнетушитель, а нескольких офицеров принудил ходить по части в касках.

Почему виновные остаются безнаказанными

В процессе следствия Военной службе правопорядка слова лейтенанта Сикал подтвердили еще четыре женщины. Кроме того, свои показания правоохранителям дали две бывшие военнослужащие из военной части А-1896 (поселок Ушомир Житомирской области), которую ранее возглавлял полковник Иванив.

По словам одной из них, еще в 2007 году командир дал ей три дня для того, чтобы она решила: станет его любовницей или нет. А после того как с ним побеседовали ее родственники (по слухам, просто дали полковнику по морде), вынудил ее написать заявление об увольнении. Другая женщина утверждает, что в 2016 году полковник отправил ее в Киев отвезти документы и приказал оказать сексуальные услуги одному из генералов ВСУ. После отказа военнослужащей это выполнять начальник также заставил ее уволиться. Сделал смелее: COVID-19 пошел на пользу украинской секс-индустрии © Adam Sakuray / flickr

Несмотря на факты принуждения к насильственному вступлению в половую связь, история закончилась переводом девушки-заявительницы в другую воинскую часть. Полковник же остался безнаказанным и даже не был отстранен от исполнения служебных обязанностей, поскольку правоохранители «не нашли доказательств».

В целом проблема домогательств в украинской армии под прикрытием служебной необходимости имеет достаточно широкое распространение. По неофициальной статистике, насчитываются сотни случаев, но предают их огласке и идут с заявлениями к правоохранителям не более 5-10 пострадавших, так как опасаются потерять работу. Да и наказание за данное правонарушение настолько мягкое, что только поощряет подобную практику — штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов (850 гривен — около 2217 российских рублей) или арест на срок до шести месяцев. Не принято в Украине наказывать за подобное.