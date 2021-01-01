Итак, Украина всё же нашла вакцину, которую можно закупить. Ей оказалась не анонсированная ранее продукция «Pfizer», а более дешёвая китайская вакцина фирмы «Sinovac Biotech». Её закупают также Индонезия, Турция и Бразилия. Ранее её закупка не обсуждалась, потому что вакцина… не зарегистрирована!

Помните, как пел Владимир Александрович? Дескать, вакцина должна быть абсолютно надёжная, проверенная и т.п. Ну и имеем то, что имеем — вакцина не прошла всего цикла обязательных испытаний и не зарегистрирована даже в самом Китае.

По словам Зеленского, «регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах». И только после этого можно ожидать её попадания на Украину.

Но она заранее объявлена лучшей, чем «Спутник». Почему?

Прежде всего, потому что «регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений». Т.е., регистрация в Китайской Народной Республике, руководимой Коммунистической партией, Зеленского не смущает — такая регистрация сомнений не вызывает. А вот вакцина, зарегистрированная в России — сомнительна.

Другой важный момент: «большой плюс этой (китайской) вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций».

Тут, пожалуй, надо отметить несколько важных моментов.

Во-первых, сложившаяся на настоящий момент ситуация в мире такова, что все без исключения вакцины используются для продвижения геополитических интересов стран-производителей. Это объективная реальность, которая существует независимо от того, что думает по этому поводу президент Украины.

Кстати говоря президент Украины об этом прекрасно знает, поскольку именно 31 декабря китайские акционеры «Мотор-Сичи» решили провести собрание компании, которую США не дают им продать. Продвигают свои геополитические интересы…

Во-вторых, что касается «политизированности» «Спутника», то она, в значительной степени, является продуктом западных (и украинских) СМИ, а также следствием сформированной ими картины мира.

Россия в этих СМИ представляется как агрессивная, недемократичная и экономически неразвитая страна. Ну в точности как СССР. И то, что Россия первой начала производство вакцины от коронавируса, было для сторонников такой точки зрения столь же неожиданно как то, что СССР первым запустил спутник и первым вывел человека в космос.

Есть и другая, чисто геополитическая составляющая. Наличие собственной, «национальной» вакцины показывает место страны в мире, меру её суверенитета.

Появление «Спутника» нанесло болезненный удар по точке зрения, что Россия — это просто такая Украина, только большая и с ядерным оружием. Оказывается, не совсем так, потому что Украина стоит в очереди за вакциной, а Россия её производит сама.

Продукция «Pfizer» подтверждает статус США как сверхдержавы.

А вот «AstraZeneca», которая должна была стать европейской вакциной, что называется «не выстрелила». И этот фальстарт обозначает неопределённое место ЕС в современном мире. С одной стороны, он как бы богат, но с другой — геополитически неполноценен.

Китайская вакцина оказалась в числе малораскрученных с пропагандисткой точки зрения потому что: а) не первая; б) не зарегистрированная. Это достоинство? В каком-то смысле возможно и да.

Объяснил Зеленский и то, почему Украина оказалась в самом хвосте очереди за продукцией «Pfizer»: «все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая действиями ту сладкую риторику о "совместном выполнении глобальных задач", которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире». Не будем искать в этих словах сомнение в правильности избранного Украиной геополитического курса…

Зеленский призывает «представителей власти на всех уровнях, а также лидеров общественного мнения задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной».

Задуматься-то можно, но…

В соответствии с планами Минздрава вакцинировано должно быть 20 млн. человек, в то время как китайской вакцины ожидается 1,9 млн. доз и ещё 8 млн. доз будет получено бесплатно в рамках механизма COVAX. Даже если увеличить количество вакцины в рамках этого механизма до 16 млн. доз, как обещает Зеленский, всё равно не хватает.

Самое главное — основную часть вакцины, которая должна быть поставлена в рамках программы COVAX должна была произвести «AstraZeneca», а её вакцина ещё не допущена к широкому применению…

В общем, не всё так радужно, как расписывает Зеленский.

Кстати, последнее слово в вопросах политизированности и геополитических амбиций всё равно принадлежит посольству США. Похоже, что заявления Зеленского именно туда адресованы — а то будет неудобно если окажется, что китайская вакцина Украине тоже не подходит…