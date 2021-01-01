Помните, как пел Владимир Александрович? Дескать, вакцина должна быть абсолютно надёжная, проверенная и т.п. Ну и имеем то, что имеем — вакцина не прошла всего цикла обязательных испытаний и не зарегистрирована даже в самом Китае.

По словам Зеленского, «регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах». И только после этого можно ожидать её попадания на Украину.

Кирилл Молчанов: Российская вакцина поставила Зеленского в неудобное положение
Кирилл Молчанов: Российская вакцина поставила Зеленского в неудобное положение
© Facebook, Денис Жарких

Но она заранее объявлена лучшей, чем «Спутник». Почему?

Прежде всего, потому что «регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений». Т.е., регистрация в Китайской Народной Республике, руководимой Коммунистической партией, Зеленского не смущает — такая регистрация сомнений не вызывает. А вот вакцина, зарегистрированная в России — сомнительна.

Другой важный момент: «большой плюс этой (китайской) вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций».

Тут, пожалуй, надо отметить несколько важных моментов.

Во-первых, сложившаяся на настоящий момент ситуация в мире такова, что все без исключения вакцины используются для продвижения геополитических интересов стран-производителей. Это объективная реальность, которая существует независимо от того, что думает по этому поводу президент Украины.

Кстати говоря президент Украины об этом прекрасно знает, поскольку именно 31 декабря китайские акционеры «Мотор-Сичи» решили провести собрание компании, которую США не дают им продать. Продвигают свои геополитические интересы…

Во-вторых, что касается «политизированности» «Спутника», то она, в значительной степени, является продуктом западных (и украинских) СМИ, а также следствием сформированной ими картины мира.

Россия в этих СМИ представляется как агрессивная, недемократичная и экономически неразвитая страна. Ну в точности как СССР. И то, что Россия первой начала производство вакцины от коронавируса, было для сторонников такой точки зрения столь же неожиданно как то, что СССР первым запустил спутник и первым вывел человека в космос.

Есть и другая, чисто геополитическая составляющая. Наличие собственной, «национальной» вакцины показывает место страны в мире, меру её суверенитета.

Появление «Спутника» нанесло болезненный удар по точке зрения, что Россия — это просто такая Украина, только большая и с ядерным оружием. Оказывается, не совсем так, потому что Украина стоит в очереди за вакциной, а Россия её производит сама.

Продукция «Pfizer» подтверждает статус США как сверхдержавы.

А вот «AstraZeneca», которая должна была стать европейской вакциной, что называется «не выстрелила». И этот фальстарт обозначает неопределённое место ЕС в современном мире. С одной стороны, он как бы богат, но с другой — геополитически неполноценен.

Китайская вакцина оказалась в числе малораскрученных с пропагандисткой точки зрения потому что: а) не первая; б) не зарегистрированная. Это достоинство? В каком-то смысле возможно и да.

Объяснил Зеленский и то, почему Украина оказалась в самом хвосте очереди за продукцией «Pfizer»: «все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая действиями ту сладкую риторику о "совместном выполнении глобальных задач", которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире». Не будем искать в этих словах сомнение в правильности избранного Украиной геополитического курса…

Зеленский призывает «представителей власти на всех уровнях, а также лидеров общественного мнения задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной».

Задуматься-то можно, но…

В соответствии с планами Минздрава вакцинировано должно быть 20 млн. человек, в то время как китайской вакцины ожидается 1,9 млн. доз и ещё 8 млн. доз будет получено бесплатно в рамках механизма COVAX. Даже если увеличить количество вакцины в рамках этого механизма до 16 млн. доз, как обещает Зеленский, всё равно не хватает.

Вакцинация и цена суверенитета Украины
Вакцинация и цена суверенитета Украины
© CC0, Pixabay

Самое главное — основную часть вакцины, которая должна быть поставлена в рамках программы COVAX должна была произвести «AstraZeneca», а её вакцина ещё не допущена к широкому применению…

В общем, не всё так радужно, как расписывает Зеленский.

Кстати, последнее слово в вопросах политизированности и геополитических амбиций всё равно принадлежит посольству США. Похоже, что заявления Зеленского именно туда адресованы — а то будет неудобно если окажется, что китайская вакцина Украине тоже не подходит…

 