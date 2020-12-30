В уходящем году террористы захватывали транспорт с заложниками и банки в центре Киева, оборотни в полицейских погонах силой выбивали показания, а известные люди оказались замешаны в педофилии

Экс-министр убил журналиста

«Насиловал малолетних моделей»: именитого украинского фотографа обвинили в секс-преступлениях © скриншот видео "15 Минут до Завтра" Леонида Кожары, экс-министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова, нашли мертвым Сергея Старицкого — бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством накануне вечером, выстрелив себе в голову из пистолета марки Jericho 941 PSL.

Позже друг погибшего, предприниматель Владимир Костерин написал в Facebook, что, согласно информации от экспертов, в Старицкого стреляли с расстояния 3-5 метров. Брат Старицкого Юрий Воловик также утверждал, что погибшему выстрелили в голову с расстояния 3 метров, ссылаясь на заключение патологоанатомов.

Полиция переквалифицировала дело о смерти Сергея Старицкого с самоубийства на умышленное убийство. По подозрению был задержан хозяин дома и оружия Леонид Кожара. Сейчас дело расследуется.

Консула Украины обвинили в изнасиловании

В феврале разразился сексуальный скандал с участием украинских дипломатов. Украинского консула в Бельцах обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Об изнасиловании заявила 17-летняя девушка. По ее описанию установили личность двух подозреваемых мужчин — 37 и 38 лет, один из которых и был консулом Украины в Бельцах — Александр Сторожук.

Пострадавшая девушка — из района Сангерей, а преступление произошло в районе Дачия. Мать девушки — на заработках за границей.

Александра Сторожука не задержали — из-за дипломатического иммунитета, но отстранили от исполнения обязанностей.

Полицейских подозревают в пытках

В мае в поселке Кагарлык Киевской области расформировали целое отделение полиции после заявления одной из жительниц района о том, что в кабинете следователей в отделении полицейские ее пытали, заставляли признаться в краже продуктов из магазина, а потом еще и изнасиловали.

Как оказалось, 26-летнюю Нелю вместе с двумя односельчанами задержали и доставили в отдел полиции по подозрению в краже из сельского магазина, а также похищении имущества у односельчанина в селе Ставы.

Украинским педофилам не страшна химическая кастрация и «черный» список © CC0, Pixabay Владимира Степанчука. У него украли газонокосилку, бензопилу и дрель.

Когда же полиция пришла в дом к Владимиру, то заметила, что весь стол заставлен продуктами и напитками из магазина. Во всяком случае ассортимент совпадал с украденным — до мелочей.

Когда у Владимира спросили, откуда такое изобилие, он рассказал, что ночью к нему в гости пришли братья Ткаченко, которые недавно вышли из тюрьмы. А вместе с ними были девушка Неля и ее младшая сестра-школьница Алла. Всю ночь компания гуляла, а потом хозяин уснул и только утром обнаружил пропажу. Его имущество, кстати, успели продать — техника потянула на 300-350 грн за единицу.

Расследуя преступление, Нелю и вызвали в райотдел полиции в качестве свидетеля. Местные уверены, что операцией руководили братья, а девушки были с ними за компанию.

Действительно ли были пытки и изнасилование, должно доказать следствие. Двух подозреваемых полицейских уволили, и они сейчас дают показания. А девушка Неля появлялась в телешоу, её взяли под охрану полиции как ценного свидетеля.

Загадочная гибель депутата Давиденко

В мае 2020 года народный депутат Украины Валерий Давиденко был найден застреленным в туалете собственного офиса в Киеве. Всё указывало на самоубийство. Но его политические соратники не поверили, что депутат-миллионер мог застрелиться сам.

«Он не мог совершить самоубийство. Это политический заказ. Потому что Валерий Давыденко был мощным политиком. Не только в 208-м округе, где его избирали. Бизнес он передал перед парламентом в корпорацию. Кто бы ни говорил, что он кому-то был должен или кто-то был должен ему», — уверяет нардеп Сергей Шахов.

В свои 47 лет Давыденко смог сколотить приличное состояние. Став нардепом, он переписал свое состояние на мать, а оно оценивалось в сотни миллионов долларов. Как считают следователи со стажем, поверить в самоубийство миллионера непросто. Но традиционно полиция списывает смерть на самоубийство.

Хозяин озера расстрелял рыболовов

Гибелью закончилась рыбалка для семерых киевлян. В ночь с 21 на 22 мая в селе Новоселица возле одного из прудов 58-летний арендатор водоема Анатолий Захаренко застрелил семерых гостей, приехавших порыбачить. Одному мужчине удалось убежать и вызвать полицию. Среди убитых были участники АТО, нацгвардийцы и волонтеры.

Конфликт произошел в компании старых друзей-киевлян, которые уже не раз собирались на этом пруду и снова приехали на рыбалку. Всего их было девять, включая арендатора пруда. После застолья со спиртным 6 гостей легли спать в сарайчике на берегу, а двое остались за столом с хозяином.

По данным следствия, около часа ночи арендатор, который был профессиональным охотником, из-за ссоры с гостями начал расстреливать посетителей из своего гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

Финансовая пирамида, которая рухнула

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тыс. граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 млн долларов. К организации финансовой аферы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Финансовая пирамида B2B Jewelry появилась летом 2018 года. Осенью 2019 года началось агрессивное расширение пирамиды с открытием многочисленных магазинов во многих регионах Украины.

Пирамида работала подобно «схеме Понци» (названной в честь афериста Чарльза Понци). В заведениях B2B Jewelry за покупку ювелирных изделий обещали постепенно вернуть больше их полной стоимости. Кроме ювелирных изделий схема также предлагала приобрести сертификат, «обеспеченный» золотом или серебром, который имеет более высокую доходность — 260-416% в год. Покупки сертификатов официально оформляют как благотворительные взносы, в частности, в пользу благотворительного фонда «Зимородок».

Основатель пирамиды — Николай Гонта, владелец ювелирного завода «Шарм» — и его 20 друзей за год стали миллионерами. А 13 апреля 2020 года Николай Гонта пошел по следам Сергея Мавроди — основателя МММ — и сообщил об учреждении партии «Живите в изобилии».

Террорист-писатель и защитник природы

Утром 21 июля в центре Луцка на площади остановился рейсовый автобус, захваченный террористом Максимом Плохим (Максимом Кривошем). Захватчик позвонил в полицию и сказал, что выдвинул требования, после исполнения которых он отпустит заложников. Требования были изложены в микроблоге Twitter, где Максим Плохой поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что «государство — это первый террорист».

Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они — террористы в законе. А президент Зеленский должен был обратиться к украинцам со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Мужчина утверждал, что заминировал автобус и заложил бомбу еще где-то в городе.

Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. А президент Зеленский не только порекомендовал фильм, но и поговорил с террористом. Около 21:40 злоумышленник вышел из салона и сдался, 13 заложников не пострадали.

Террористом оказался житель Дубно, ранее судимый — в 1994 году за разбой, мошенничество и вымогательство, в 2005 году за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В общей сложности он провел за решеткой 10 лет. В заключении от написал книгу «Философия преступника».

Одно время Кривош лечился в психоневрологическим диспансере. Сейчас мужчина проходит судебно-медицинскую экспертизу, так как нужно точно знать — способен ли он предстать перед судом или его нужно принудительно лечить — этого он не хочет. Но террорист добился главного — его книга, которая до этого никого не интересовала, разлетелась как горячие пирожки. Также Кривош продал права на эксклюзивное издание произведения.

Беглец с заложником-полковником

Буквально следом за луцким террористом в Полтаве ранее судимый, наркозависимый Роман Скрипник во время задержания оказал сопротивление полицейским и под угрозой взорвать гранату взял в заложники оперативника. После недолгих переговоров он обменял опера на его начальника и автомобиль, в котором они колесили по округе.

Отъехав подальше от областного центра, Скрипник сбежал. Он почти неделю прятался по селам. 1 августа на окраине села Опошня Зеньковского района Полтавской области в заброшенном доме полиция его обнаружила. Скрипник не хотел сдаваться, снова угрожал гранатой. Было принято решение его ликвидировать, чтобы не подвергать жизнь полицейских опасности.

Террорист из Узбекистана в центре Киева

3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения, зашел в отделение банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева и сообщил, что в рюкзаке у него взрывчатка и что он захватывает банк. Но разрешил посетителям и части сотрудников покинуть помещение, с ним осталась только главный менеджер.

Гражданин Узбекистана потребовал вызвать к нему прессу, которой долго рассказывал о несправедливости в этом мире, о продажности чиновников о коррупции. Под видом журналистов к нему пришли полицейские, которые его скрутили и вывели. Взрыва не произошло. Впрочем, как оказалось, никакой взрывчатки в рюкзаке у мужчины не было.

Фотограф десятки лет насиловал малолетних моделей

«Настоящий подполковник», фальшивый волонтер и другие альфонсы Украины © Pexels/Anastasia Shuraeva лександра Ктиторчука, у которого заказывали фотосеты немало звезд отечественного шоубизнеса, который любил делать снимки в стиле «ню», подозревают в педофилии. По данным следствия, 56-летний мужчина уже не один год развращает девочек. В последний раз его жертвой стала 15-летняя киевлянка. Он забрасывал подростка комплиментами, пригласил на фотосессию, а потом склонил к сексу.

Следователи утверждают, по схожему сценарию человек действовал и с другими несовершеннолетними.

«Подозреваемый использовал арендованные квартиры и «Мерседес Вито», который принадлежит его сожительнице. Именно его он использовал для развратных действий. Некоторые половые акты он снимал на видео и хранил на компьютере», — рассказывают в полиции.

Ученик убил музыканта за квартиру

29 ноября в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко. Он работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Спустя почти неделю после исчезновения тело Деревянко нашли в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов.

Как удалось выяснить, один из учеников мужчины надумал завладеть квартирами одинокого музыканта, вместе с двумя друзьями продумал план. Во время одного из занятий злоумышленник задушил грифом от гитары хозяина, а потом, обмотав тело в полиэтилен, картон и одеяло вынес из квартиры. Друзья по криминалу планировали похоронить музыканта в арендованном гараже в подвале, залив бетоном.