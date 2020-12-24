Принято считать, что в настоящий момент на фронте в Донбассе не осталось вооруженных и действующих добровольческих соединений. Но это не так

Стоит напомнить, что разоружение добровольцев растянулось на очень долгий этап.

Первый — июль 2018 года, когда спецназ СБУ при поддержке БТРов взял штурмом, пусть и без стрельбы, базу 5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии (УДА). В ходе этой спецоперации было снято видео, размещенное затем в интернете, уже гораздо позже стало известно, о какой именно добровольческой части идет речь.

Золотарёв: Байден может оказаться фактором, который принудит Украину к выполнению «Минска» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" сдали оружие и боеприпасы, по весу потянувшие суммарно на 10 тонн, 8-й отдельный батальон УДА, чеченский батальон имени шейха Мансура и батальон ОУН.

Но, оказывается, это еще не все! Неразоруженной и действующей на фронте, судя по всему, осталась еще одна добровольческая часть, пусть и достаточно немногочисленная (судя по свежим коллективным фотографиям, в ней не более двух десятков человек), — 1-я отдельная штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС). Эта рота — осколок 5-го батальона ДУК ПС, в отличие от большинства бойцов «Правого сектора» не ушедший в январе 2016-го вместе с Дмитрием Ярошем и затем образовавших УДА, а оставшийся в составе «Правого сектора».

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В декабре командир роты Дмитрий Коцюбайло опубликовал в Facebook целую серий фотографий, на которых он и его сослуживцы запечатлены не только с автоматами и в защитном оснащении, включая шлемы со специальными рельсовыми креплениями для навесного оборудования (которые в принципе можно приобрести легально и на гражданке, только вместо автомата Калашникова будет какой-то его гражданский аналог типа «Сайги» или «Вепря»), но и на оборудованных позициях с установленным там тяжелым вооружением, которое иначе как на фронте и не может находиться.

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Другой пример — фотография 13 декабря, где Коцюбайло и еще один боец в камуфляже запечатлены рядом с минометом (судя по размерам — калибра 120 мм), размещенным на оборудованной позиции, скрытой от наблюдения с воздуха маскировочной сетью.

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Позже, 24 декабря, Коцюбайло опубликовал еще одну фотографию с позиций (видна не только траншея, но и мешки с песком), где рядом с ним выложены в несколько рядов артиллерийские мины, опять же, судя по размеру, как раз калибра 120 мм.

Повторюсь, очевидно, что на гражданке такого оружия не купить, даже в выхолощенном виде, а на какие-то войсковые учения посторонних лиц не пускают.

Зачем публикует эти фотографии Коцюбайло? Его рота небольшая, журналисты о ней практически не пишут, а внимание к части привлекать необходимо хотя бы для того, чтобы волонтеры могли собирать пожертвования для закупки тепловизоров, прицелов, обмундирования, обуви, теплых вещей, продуктов и прочего.

Для них война продолжается.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.