На саммите глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, прошедшем 10-11 декабря, Венгрия и Польша не применили вето в отношении бюджета ЕС и «коронавирусного» фонда. Хотя грозили этим почти месяц

Давно саммит ЕС на высшем уровне не ожидали в Брюсселе и европейских столицах с такой тревогой. Всё дело в том, что 16 ноября 2020 года постоянные представители Польши и Венгрии при Европейском Союзе заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления на 2021-2027 годы, поскольку документы включали норму, ставящую доступ к деньгам в зависимость от соблюдения верховенства права в странах-получателях.

Напомним, что в ходе четырёхдневного саммита ЕС в июле этого года премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан уже грозили наложить вето на главные финансовые документы Евросоюза на ближайшие годы в связи с введением условия получения денег, но в результате предварительно согласовали их. Монтян рассказала о «хозяине» Закарпатья, который стоит за скандалом с гимном Венгрии © Facebook/Таня Монтян

При этом формально 16 ноября послы стран-членов ЕС поддержали связь между выделением денег и уважением верховенства права, потому что это голосование требовало только квалифицированного большинства, и позиция Варшавы и Будапешта не могла остановить его.

Но когда дело дошло до голосования по самому бюджету ЕС в почти 1,1 триллион евро и плану восстановления после пандемии в 750 миллиардов евро, что требовало единогласной поддержки, Польша и Венгрия воспользовались правом вето.

Эту позицию Моравецкий и Орбан подтвердили и в ходе саммите ЕС на высшем уровне, который прошёл в режиме видеоконференции 19 ноября.

На протяжении минувших недель шли напряжённые переговоры с целью выработки компромисса. Польша и Венгрия настаивали на отмене механизма взаимосвязи между выделением денег и соблюдением принципа верховенства права — отдельные польские политики даже делали заявления типа «вето или смерть».

Однако неформально Польшу и Венгрию поддержала только Словения, а все остальные страны ЕС настаивали на имплементации новых условий распределения фондов Евросоюза, поскольку верховенство права — базовый принцип блока. Евросоюз ввел санкции против Турции © Public Domain

Будапешту и Варшаве был выдвинут дедлайн: до 8 декабря определиться со своей позицией, и если это будет вето — то остальные 25 стран-членов ЕС создадут «антикоронавирусный фонд» без двух «нарушителей конвенции». Также в этом случае с 2021 года Евросоюз жил бы по временному бюджетному расписанию, вследствие чего Польша и Венгрия потеряли несколько десятков миллиардов евро.

Поиск компромисса с Моравецким и Орбаном был поручен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — как по той причине, что Германия ныне председательствует в ЕС, так и потому, что она является жёстким переговорщиком.

За несколько дней до 8 декабря появилась информация о том, что Меркель предложила некие формулировки в решение грядущего саммита ЕС, на которые согласились в Будапеште и Варшаве, и отказалась от вето.

В минувший вторник Виктор Орбан с незапланированным визитом прибыл в Варшаву, где встретился с Матеушем Моравецким, а также с вице-премьером Ярославом Качиньским, который реально руководит Польшей.

«Думаю, что у нас хорошие шансы решить это дело на этой неделе во время встречи в четверг на саммите. Нас от этого отделяет сантиметр. Мы выступаем совместно как единый польско-венгерский блок», — заявил Орбан после этой встречи.

Он добавил, что вопрос верховенства права не имеет ничего общего с финансовыми вопросами, просто Варшава и Будапешт не хотят, чтобы они были связаны с вопросами миграции или гендера. Корейба рассказал, как Польша поступит с Белоруссией © Facebook, Kuba Korejba

В результате достигнутых в треугольнике Берлин-Будапешт-Варшава договорённостей, уже в первый день саммита ЕС был единогласно утверждён исторический бюджетный пакет Европейского Союза. Исторический не только в связи с размером — 1,82 триллиона евро, а в связи с тем, что впервые в истории блока в эту сумму входит План спасения «Следующее поколение Европы» объёмом в 750 миллиардов евро.

Последняя сумма будет сформирована за счёт займов, гарантами которых выступит Европейский Союз и все входящие в него страны, и распределена между странами-членами ЕС частично как гранты, а частично в виде льготных кредитов.

Хотя механизм зависимости между выделением средств и соблюдением принципов верховенства прав формально оставлен без изменений, в решении саммита записано:

«Если будет подан иск об отмене соответствующего механизма, то руководящие принципы Европейской комиссии по применению механизма будут доработаны после решения Суда ЕС, чтобы включить любые соответствующие элементы, вытекающие из такого решения».

«Пока такие руководящие принципы не будут окончательно утверждены, Комиссия не будет предлагать меры согласно регламенту механизма», — говорится в тексте решения.

Кроме того, механизм верховенства права будет применяться только к новому бюджету и фонду ЕС на 2021-2027 годы, и не будет влиять на выплаты, связанные с проектами текущего бюджетного периода (а они традиционно продолжаются ещё на протяжении нескольких лет). Кулеба рассказал, когда ЕС откроет границы для украинцев © Facebook Dmytro Kuleba

Премьеры Венгрии и Польши на пресс-конференции в Брюсселе после принятия этого решения назвали его своей победой, и пообещали обязательно обратиться в Суд ЕС относительно механизма между деньгами и верховенством права. Орбан заявил, что за 30 лет в политике не припомнить столь трудных переговоров, и поздравил своего польского коллегу, назвав его «бедным Матеушем».

Теперь для окончательного принятия бюджета ЕС на 2021-2027 годы (формальное название — MFF, Multiannual Financial Framework, или Многолентние финансовые рамки) его должны утвердить парламенты всех 27 стран-членов блока. Однако согласно приятой практике, выплаты из бюджета ЕС начнутся уже в январе следующего года.

А вот с «антикоронавирусным» фондом, или как его называют в Брюсееле, ORD (Own Resources Decision, или Решение о собственных средствах), ситуация несколько иная, поскольку он формируется из заёмных средств. Потому выделение грантов и кредитов начнётся только после того, как все национальные парламенты примут солидарную ответственность за новые займы.

Польша из бюджета ЕС получит больше других — почти 107 миллиардов евро, из которых 75 миллиардов — дотации выравнивания, а около 31 миллиарда — дотации для сельского хозяйства. Из фонда оздоровления экономики Варшава рассчитывает на 23,1 миллиарда евро грантов и 34,2 миллиарда кредитов.

Также для Польши зарезервированы 3 миллиарда евро компенсаций затрат на борьбу с коронавирусом и 3,5 миллиарда — из фонда энергетической трансформации (для отказа от ископаемых энергоносителей). Посольство Украины направило ноту МИД Польши из-за Крыма © CC0, Pixabay

Венгрия получит ощутимо меньше, но главная выгода для Виктора Орбана состоит в другом.

Дело в том, что механизм связи выделения денег с соблюдением верховенства права должен «включаться» лишь тогда, когда в стране-получателе зафиксированы нарушения при использовании уже полученных денег. В Венгрии, в отличие от Польши, такие случаи зафиксированы.

Однако приостановка запуска этого механизма на период рассмотрения иска Венгрии и Польши в Суде ЕС — а обычно такое рассмотрение длится не менее двух лет — позволит Орбану получать средства из Брюсселя до следующих парламентских выборов в Венгрии.

С другой стороны, достигнутый 10 декабря компромисс считают победой в Брюсселе и Берлине — ведь впервые в официальных документах ЕС появится механизм, способный наказать страну, не придерживается ценностей Евросоюза.

Европейские лидеры поблагодарили за это Германию и Ангелу Меркель. В частности, Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, написала: «Замечательные новости!» — и поздравила председательства Германии в Совете ЕС.

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Эмманюэль Макрон написал: «Мы только что приняли надёжное соглашение о механизме, который будет введен в действие, для соблюдения верховенства права. Европа идет вперед, объединенная, и несёт свои ценности».

Сама же Ангела Меркель заявила, что рада достижению компромисса по бюджету Евросоюза, отметив, что была проделана огромная работа.

«Я очень рада — гора свалилась с плеч, — что мы совместным напряженным усилием сделали возможным передать бюджет, а также фонд восстановления, на утверждение парламентам, с учетом механизма обусловленности бюджетных ассигнований соблюдением принципа верховенства права. Это была огромная работа», — сказала канцлер ФРГ по итогам саммита ЕС.

Немецкая деловая газета Hadelsblatt в публикации 11 декабря назвала решение саммита ЕС «исторической вехой».

«Меркель и её дипломатическая команда выложили на стол умное предложение, позволившее прекратить блокаду», — пишет издание.

Для достижения компромисса Германии и 24 другим странам ЕС пришлось «проглотить обиды», так как Польша и Венгрия могут пересмотреть механизм верховенства права в Европейском суде, отложив его введение на год или два. Однако важный для защиты демократии принцип всё же претворяется в жизнь.

Один в поле Орбан. Премьер Венгрии против «экономического преступника» Сороса © РИА Новости, Сергей Гунеев, Илья Матусихис Джордж Сорос. В своей колонке на портале Project Syndicate американский миллиардер назвал достигнутый компромисс «наихудшим из всех возможных», а поведение Германии — «капитуляцией».

По словам Сороса, правительства в Варшаве и Будапеште «нагло ставят под сомнение ценности, на которых был построен Европейский Союз», поэтому компромисс «в значительной степени увеличивает риск существования реальной угрозы» для ЕС.

При этом он издевательски пытается объяснить позицию Ангелы Меркель, для которой важна стабилизация ЕС «перед выходом на политическую пенсию в следующем году».

Напомним, европейская штаб-квартира Фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса в мае 2018 года после многолетнего противостояния с Виктором Орбаном вынуждена были покинуть Будапешт и переехать в Берлин.