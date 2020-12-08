В сложной эпидемиологической ситуации перед руководством Украины встал выбор: либо приобрести российский «Спутник V», чтобы как можно быстрее сделать прививки населению, либо ждать несколько месяцев, пока западные страны разработают свои вакцины от коронавируса

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил на селекторном совещании, что правительству нужно разработать алгоритм проведения вакцинации населения от коронавируса, которая, как он подчеркнул, впервые будет такой массовой.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов уточнил, что первыми бесплатные прививки получат около 20 млн человек из групп риска: медики, сотрудники сферы образования, граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями — но не раньше конца первого — начала второго квартала 2021 года.

Министр уточнил, что механизм COVAX Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), нацеленный на обеспечение быстрого, справедливого и равноправного доступа к вакцине от COVID-19, к которому присоединилась Украина, предлагает препараты компаний AstraZeneca (Англия-Швеция), Moderna (США) и Novavax (США), но министерство ведёт переговоры и с другими производителями вакцин. Убрать пружины: Комаровский дал лайфхак в борьбе с COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

В телефонном разговоре 7 декабря с временным поверенным США на Украине Кристиной Квин Степанов попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение американских вакцин в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В ответ дипломат заверила, что она и её команда сделают всё возможное, чтобы Украина получила вакцины в кратчайшие сроки, а также пообещала оказать помощь в разработке алгоритма и плана действий по логистике ампул и вакцинации.

«Мы поддерживаем официальную позицию Министерства здравоохранения Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведём совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки», — заявила Квин.

Но получит ли Киев обещанную панацею от Вашингтона — большой вопрос.

Начнём с того, что в самих США, которые по-прежнему находятся на первом месте в мире по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, есть проблемы с вакциной.

В июле сообщалось, что власти страны заключили с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech соглашение на приобретение до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины от COVID-19: планировалось поставить первую партию из 100 млн доз, а затем дополнительно ещё до 500 млн. Американский лидер Дональд Трамп очень хотел, чтобы у страны появилось своё лекарство от коронавируса до президентских выборов 3 ноября, но не получилось.

Теперь, как рассказали источники газеты Washington Post, знакомые с ситуацией, Pfizer проинформировала Белый дом, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, потому что большую часть запасов скупили другие государства. Следовательно, власти США рискуют лишиться возможности нарастить поставки этой вакцины, которая, к слову, показала эффективность на уровне 95%, так быстро, как ожидалось, более того, под угрозой окажется всеобщая вакцинация населения Штатов в запланированные сроки — к концу весны или началу лета 2021 года.

Администрация Трампа заверила журналистов издания, что никаких проблем не возникнет, поскольку ведётся разработка ещё нескольких вакцин, однако несколько чиновников, знакомых с контрактами, заявили, что поставок вакцин других компаний может быть недостаточно, чтобы восполнить пробел. Суздальцев предположил, чем закончится история с российской вакциной для Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

8 декабря Трамп может осложнить выполнение обещания Квин о предоставлении американской вакцины Украине — президент, согласно сообщению источников телеканала Fox News, намерен подписать исполнительный указ, о том, что экспорт препаратов за рубеж начнётся только после того, как прививки сделают все желающие граждане США, то есть, предположительно, не раньше конца весны — начала лета.

Кроме того, он планирует одобрить рамочные правила доступа к американским вакцинам по линии Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства здравоохранения, Экспортно-импортного банка США и Международной корпорации США по развитию. Всё это должно произойти на саммите в Белом доме, посвящённом вакцинам, приглашение на него получили генеральные директора Pfizer и Moderna — Альберт Бурла и Стефан Бансель, — но оба отклонили его.

Некоторые представители фармацевтической промышленности расценили это мероприятие как пиар-ход, ведь Трамп обвинял корпорации в намеренном затягивании с разработкой вакцины, чтобы помешать ему переизбраться на второй срок, а теперь приглашает их в свою администрацию, к тому же 10 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) обсудит возможность экстренного лицензирования вакцины производства Pfizer и BioNTech, на 17-е запланировано обсуждение вакцины от Moderna.

Применять для вакцинации украинцев глава комиссии по биологической безопасности при СНБО Сергей Комиссаренко рекомендует препарат Moderna, потому что он не столь прихотлив к условиям хранения: полгода при температуре —20°С (даже при комнатной температуре не испортится, правда, не более 12 часов), а не —72°С, как вакцина от Pfizer, для чего требуется специальное оборудование.

Есть только один большой минус — высокая цена: одна доза стоит от $25 до $37, а одному пациенту нужно ввести 2 дозы, итого $50-74. В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год на вакцину заложено 2,6 млрд гривен, или около $93 млн, соответственно, этого хватит, чтобы закупить партию для вакцинации от 1,256 млн до 1,86 млн человек при населении в 41,7 млн.

Какую вакцину закупать и какую вводить пациентам — это сугубо личное решение каждой страны. Однако на эту же сумму можно было бы провести вакцинацию гораздо большего количества украинцев. Как? Закупив российский препарат «Спутник V», он и хранится при температуре от —8°С до +2°С, и стоят 2 дозы, необходимые одному пациенту, всего $20. Ковидные суициды. Почему украинцы выбрасываются из окон больниц © AP, Evgeniy Maloletka

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, большой интерес у зарубежных партнёров вызвала презентация «Спутник V», которая состоялась 2 декабря на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН, а заявки на её приобретение — 1,2 млрд доз — уже Российский фонд прямых инвестиций получил от более чем 50 стран.

Кроме того, российская вакцина будет производиться за рубежом, а именно в Китае, Индии, Бразилии и Южной Корее. В этом списке могла бы быть и Украина, но её там не будет, потому что власти запретили. Как объяснил Степанов на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, ВОЗ не обнародовал результаты третье клинического этапа испытаний «Спутник V». За это Россию критиковали и западные страны, а теперь начали следовать её примеру: в Великобритании вакцина компании Pfizer была зарегистрирована до обнародования данных по испытаниям третьей фазы. США, вероятно, поступят так же.

Украинские политики могут ждать американские вакцины ещё почти полгода, но сотни, а скорее, тысячи украинцев её не дождутся, им было бы, возможно, всё равно, какой препарат им введут — от Moderna или «Спутник V», — если бы он подарил им право на дальнейшую жизнь, но нет.

Увы, в столь сложной эпидемиологической ситуации, когда перед лицом новой неизведанной болезни оказался весь мир, вместо того чтобы объединить усилия и справиться с ней как можно скорее, политизации подверглась уже и медицина, а это смертельно опасно. В прямом смысле этого слова.

Украинские власти могли бы не только спасти часть населения, но и пополнить государственную казну, обеспечив местным фармацевтическим предприятиям заказы на производство российской вакцины, благо, мощностей хватает. Но нет, они предпочли в очередной раз демонстрацию поддержки западным странам, которые не всегда отвечают Киеву взаимностью.