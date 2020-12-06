В начале осени 2020 года украинские новостные агентства сообщили со ссылкой на Международный фонд дикой природы (WWF) о катастрофической ситуации с природными ресурсами Украины

По данным экологов — специалистов Фонда, на Украине происходит бесконтрольный отстрел диких животных, в том числе «краснокнижных». В частности, происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (рыси, бурого медведя, лося). Параллельно происходит и сокращение популяций обитателей водоемов из-за бесконтрольной добычи песка и гравия в руслах рек, разрушения природных комплексов в поймах рек и экстенсивного агропроизводства.

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«Системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», — отмечает WWF-Украина.

Однако темой экологии активно манипулируют украинские политики, в особенности накануне выборов.

«Именно эко-манипуляции и хайп на эко-тренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, снова точечно раздуваются отдельные аспекты эко-проблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени», — говорит президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Зачастую манипуляциями на теме экологии занимаются самозваные эксперты-экологи из многочисленных организаций, финансируемых одними олигархами в их борьбе с конкурентами. Таким образом, дискредитируется сам по себе экологический подход, а ситуация с окружающей средой тем временем с каждым годом ухудшается.

Как говорила Людмила Цыганок, несмотря на постоянное обновление персон во власти, на Украине до сих пор продолжается коррупционная практика использования экологической темы для давления на бизнес, но сама экологическая проблема при этом никак не решается. Представителей крупных объектов хозяйствования, по ее словам, приглашают на «знакомство», а в случае отказа — используют административное давление, в том числе и с помощью уголовных дел.

«Пока продолжаются такие «заказы», страна уже стала эпицентром экологической катастрофы в Европе и продолжает им оставаться, получая жалобы соседних стран», — заявила Цыганок.

Окружающей среде грозит загрязнение медицинскими масками — экологи © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Янош Адер, подчеркивая, что такая ситуация «недостойна европейских стандартов».

Проблема, как говорят в Фонде дикой природы, заключается в том, что разрушенные наводнением 1998 года закарпатские очистные сооружения (в бассейне реки Тиса) так и не были восстановлены.

Как утверждает Людмила Цыгынок, в сфере экологии на Украине преобладает политика двойных стандартов. По ее мнению, демонстративные отчеты отдельных чиновников в социальных сетях и интернете о том, что какое-то отдельное предприятие было оштрафовано, звучат лицемерно. В то же время, по информации Международного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), Украина утопает в мусоре, чиновники безнаказанно охотятся в заповедных карпатских лесах на медведей, сотнями гектаров вырубаются леса, страна рискует остаться без питьевой воды.

Основой проблемы специалисты Фонда видят банальное неисполнение законов Украины. На предыдущей пресс-конференции специалисты WWF сравнивали украинскую ситуацию с аналогичным положением дел в странах третьего мира.

«Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу, ее платформой, будет неисполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, есть у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция», — говорила Ольга Денищик, представитель WWF Украина.

Дело в том, что с 2014 года Украина стала в какой-то степени воплощением стремлений либертарианцев — государственные природоохранные структуры просто не работают, вернее их работа сводится лишь к взиманию поборов. Крупный бизнес, западные корпорации и бесчисленные националисты-активисты могут рассчитывать на полную безнаказанность и спокойно игнорировать любые законы.

Цинизм бизнеса и украинской власти. Эколог заявил об опасности экскурсий в Чернобыле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С одной стороны, охота на медведей и рысей запрещена, с другой стороны — их численность сокращается, а крупные чиновники периодически позируют у туш убитых ради забавы «краснокнижных» животных. В случае каких-либо слабых попыток привлечь виновных к ответственности, те громко рассказывают, как они «на колчаковских фронтах ранены», объявляя себя жертвами «российской агрессии» и «дезинформации.

Такая схема практически безотказно работает уже шесть лет. Параллельно, официальный Киев во время строительства Крымского моста вдруг озаботился судьбой крабов, обитающих в районе Керченского пролива. При этом по данным WWF, каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, занесенных в Красную книгу Украины, исчезают из-за вырубки леса.

По данным экологов Фонда, за последние 40 лет на Украине на грани вымирания оказалось более полутысячи видов животных. По меньшей мере, 15 уже вымерли на территории страны. Человеческая халатность заставила бороться за выживание бурого медведя, черного аиста, ушастого ежа, белого зайца, садовой сони, степного орла и большинства видов летучих мышей. Охраны требуют еще полторы сотни видов. Редкими становятся даже такие, казалось бы, вездесущие птицы, как вороны и грачи.

Эколог описал, как украинские реки превращаются в ядовитый химический коктейль © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Что касается рыб, то в сравнении с популяцией, имевшейся на момент обретения независимости Украины, леща осталось 25% от его численности в 1991, щуки — 15%, сома — 8%. Такая рыба, как осётр европейский, пережившая динозавров, браконьерского вылова периода независимости не пережила.



«Теперь, чтобы сохранить то, что осталось, людям надо прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки. И, конечно, надо объявить войну браконьерам, которые убивают животных и ради корыстных целей, и даже просто из «спортивного» интереса», — говорит глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков.

К сожалению, импотенция украинских властей в плане ограничения аппетитов крупного бизнеса не позволяет на это надеяться. Однако специфика украинской политики заключается в том, что говорить об этом будут много. Будут создаваться десятки экологических организаций, комиссий и комитетов, но работающих вхолостую, то есть не приносящих иной пользы, кроме как зарплаты членов комитета или комиссии. По оценкам специалистов Фонда дикой природы, при сохранении нынешних темпов вырубки, самих лесов хватит лет 30-40, а большая часть некогда богатой фауны до этого периода, вероятно, не доживет.