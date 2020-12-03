Делегации ФРГ, Франции и Украины не только не приняли участие в мероприятии в ООН с участием представителей ДНР и ЛНР — а такое происходило впервые, — организованном Россией, но и уговаривали остальные страны бойкотировать его. Тем самым подтвердив свою незаинтересованность в наступлении мира в Донбассе

В среду, 2 декабря, по инициативе российской стороны в Совете Безопасности в онлайн-режиме состоялась неформальная встреча (по формуле Аррии, названной в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году), посвященная ситуации на Украине, с участием полномочных представителей ЛНР и ДНР в Контактной группе — Владиславом Дейнего и Натальи Никоноровой, возглавляющей МИД народной республики.

Цель мероприятия заключалась в том, чтобы предоставить сторонам Минских соглашений, членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам Совета Безопасности возможность обсудить сложности в выполнении резолюции СБ 2202 о комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

Украина и слышать ничего не хочет о мире в Донбассе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя направил своему украинскому коллеге Сергею Кислице специальное письмо с приглашением на мероприятие, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что делегация его страны намерена бойкотировать встречу так же, как их представители США, Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии.

В сообщении на странице делегации Украины в Контактной группе в Telegram-канале утверждается, что российская сторона «пытается провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются на Украине террористическими, но такие попытки проваливаются раз за разом». Кравчук: Минские соглашения не могут быть исполнены, но есть выход © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Киев последовательно отказывается от диалога, поддерживая тем самым активную фазу конфликта в Донбассе. Заявления Кулебы и делегации в Контактной группе — это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов. По сути, это линия на проведение жесткой цензуры», — сказал журналистам председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что Киев проталкивает в ООН двойные стандарты на фоне откровенного саботажа Минских соглашений и Парижских договоренностей лидеров стран «нормандской четверки», ведь громкие заявления о бойкоте встречи в Совете Безопасности ООН с представителями народных республик Донбасса резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре мероприятия аналогичного формата с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, «которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов, хотя полномочий у Тихановской выступать в ООН едва ли было больше, чем у полпреда ЛНР в Контактной группе или главы МИД ДНР».

Единственной возможностью для урегулирования ситуации в Донбассе Киев, как сказано в сообщении украинской делегации в Контактной группе в Telegram-канале, считает встречу в «нормандском формате» до конца года. Однако, как напомнил Слуцкий, ее проведение невозможно без выполнения договоренностей, достигнутых лидерами России, Украины, Германии и Франции на последнем саммите, состоявшемся 9 декабря 2019 года, но большинство из них до сих пор не реализованы украинской стороной.

По словам парламентария, громкие заявления и хлопанье дверью — это еще и, вероятно, способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств. Что сегодня думают украинцы о войне в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Это полное переворачивание всей логики дипломатических усилий: саммиты «нормандской четверки» не заменяют Минские соглашения, они нужны только для оценки прогресса, достигнутого Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул Василий Небензя, выступая на этой неформальной встрече в Совете Безопасности.

Германия и Франция показали свое истинное лицо

Не с лучшей стороны проявили себя и делегации Франции и Германии, хотя как гаранты Минских соглашений они должны поддерживать любую инициативу, которая может способствовать продвижению в деэскалации конфликта в Донбассе. Они же поступили с точностью да наоборот.

Российская делегация заблаговременно разъяснила коллегам из Германии и Франции задачу запланированной встречи — проанализировать ход реализации принятых Минских соглашений, однако дипломаты этих стран попытались с самого начала всеми правдами и неправдами сорвать ее. Они начали убеждать россиян поменять формат докладчиков на «нормандский», то есть предоставить слово не полномочным представителям ДНР и ЛНР, а докладчикам от РФ, Украины, Германии и Франции, на что делегация РФ в ответ возразила, что «нормандский формат» лишь призван побуждать стороны внутриукраинского конфликта — Киев, Донецк и Луганск — выполнять Минские договоренности как единственную основу для мирного урегулирования в Донбассе, а без их прямого диалога никакого урегулирования не случится.

Более того, как сообщил Небензя, представители ФРГ и Франции работали с другими делегациями, чтобы убедить их не участвовать во встрече.

Но и это еще не все. Немецкие и французские дипломаты пытались помешать трансляции мероприятия на сайте ООН и архивированию его записи.

«Что до немцев и французов, то свое правдивое лицо в этой ситуации они продемонстрировали как нельзя более красноречиво. Никакого дела им нет ни до минского процесса, ни до дончан, ни до русскоязычных жителей Украины в целом. Им нужно только оградить своих киевских «протеже» от правды, любой ценой поддержать на плаву их безосновательные утверждения о пресловутой «российской агрессии».

Никакие они не посредники, и ждать от них нечего, сейчас это стало абсолютно очевидно. Маски сброшены, господа! Переживет ли «нормандский формат» такой удар — большой вопрос. В конце концов, собраться и пофантазировать о ситуации на Украине они могут и без нас. А правда и реальное урегулирование им не нужны!» — написал в Telegram-канале первый заместитель Постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Украинский эксперт сказал, заменит ли США при Байдене Францию и Германию на переговорах по Донбассу © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

ДНР и ЛНР впервые в ООН

Все попытки украинцев и некоторых европейских дипломатов сорвать встречу оказались тщетными — она состоялась. Участие в ней приняли 2 из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия и Китай) и 7 из 10 непостоянных (Вьетнам, Доминиканская Республика, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, ЮАР; бойкотировали Германия, Бельгия и Эстония), а также Белоруссия, Узбекистан, Марокко, Египет, Алжир, Индия, Сирия, Венесуэла, Вануату.

В своем выступлении Наталья Никонорова подчеркнула, что изначально в Донецке не было намерений об отделении от Украины и провозглашении независимого государства — создание местных органов власти и проведение референдума о статусе региона стали реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 года и «откровенную резню, зачистку» несогласных в Одессе и Мариуполе.

По ее словам, подписание Минских соглашений помогло уменьшить динамику развития горячей фазы противостояния, но не прекратило полностью, ни один пункт комплекса мер до сих пор не выполнен в полной мере, так же как и договоренности лидеров «нормандской четверки», достигнутые на последнем саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Причем, как отметила Никонорова, пункт о полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, включенный в итоговый документ переговоров во французской столице, стал большим достижением. Потому что целый год ДНР и ЛНР пытались добиться от Киева официального подписания этих мер, которые хоть и были предварительно согласованы еще в июле 2019 года, но, по сути, украинской стороной не выполнялись. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Хочу отметить любопытный вывод, к которому мы пришли по наблюдениям за поведением украинской стороны на переговорах: практически на все без исключения подвижки и конструктивные сдвиги украинская сторона соглашалась только в преддверии каких-либо важных для украинского политикума и его рейтинга дат и событий.

Приведу несколько примеров: бессрочное перемирие было согласовано Киевом 21 июля 2019 года — именно 21 июля на Украине проходили парламентские выборы; «формула Штайнмайера» была парафирована Киевом 1 октября 2019 года — исключительно ради того, чтобы провести такой желанный для Зеленского саммит «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года; дополнительные меры были подписаны 22 июля 2020 года — как раз в преддверии старта избирательных кампаний в рамках местных выборов на Украине», — сказала Никонорова.

Согласование «формулы Штайнмайера» Украина намеренно саботировала на протяжении 67 заседаний Контактной группы, то есть в течение 2 лет и 11 месяцев. Ее хоть и парафировали 1 сентября 2019 года, в украинское законодательство так и не интегрировали до сих пор, а без этого невозможно приведение Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в соответствие с «формулой Штайнмайера».

К тому же Киев не спешит согласовывать в Контактной группе изменения в Конституцию, учитывающие все нюансы особого статуса народных республик для его постоянного действия: полномочия органов власти, устройство системы, административно-территориальное деление и так далее — без отражения всех этих поправок в Основном законе Украины вся остальная работа просто может оказаться сделанной впустую.

«Отмечу еще одну интересную деталь: украинские представители, выступая на каких-либо международных площадках или в зарубежных СМИ, говорят о том, что был разработан и в первом чтении принят украинским парламентом проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины — так называемый законопроект о децентрализации. Однако этот законопроект не имеет ничего общего с тем понятием децентрализации, которое прописано в пункте 11 Комплекса мер, там идет речь о децентрализации с учетом особенностей Донбасса и в согласовании с его представителями.

Однако в принятом в первом чтении законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса, хотя его закрепление в Конституции является одним из фундаментальных условий долгосрочного и эффективного политического урегулирования конфликта. На это Киеву было указано не только представителями республик, но и Венецианской комиссией Совета Европы», — отметила Никонорова. При Байдене Киев может начать вести себя более агрессивно по отношению к Донбассу — Пушков © РИА Новости, Илья Питалев

По ее словам, за 6 лет со дня подписания Минских соглашений власти Украины приняли около 60 нормативных правовых актов, которые противоречат не только этому Комплексу мер, но и таким основополагающим актам международного права, как Всеобщая декларация прав человека.

«Вполне понятно, к чему на самом деле стремится Зеленский и его команда: конфликт в Донбассе нужен Украине как повод оставаться в повестке и фокусе внимания ее «западных партнеров». Именно по этой причине украинские власти так настаивают на приоритетности и необходимости регулярных встреч в «нормандском формате». Но «нормандский формат» — это только контрольный механизм, который не поможет урегулировать те причины, по которым, собственно, и возник конфликт, а именно нежелание и неготовность Киева учесть мнение Донбасса. Этот аспект может быть решен исключительно на Минской площадке, в процессе прямого диалога двух непосредственных сторон конфликта — Киева и республик», — заявила Никонорова.

В свою очередь Владислав Дейнего также подчеркнул, что подписание Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до конца 2015 года, не способствовало прекращению боевых действий в регионе.

«Смена политической власти на Украине также не ускорила процесс мирного урегулирования — нынешний президент Зеленский действует по большей части тоже по принципу затягивания переговорного процесса, уклонения от прямого диалога с Донбассом при активной имитации намерений достижения результата», — сказал Дейнего.

По его словам, не дали положительного толчка процессу урегулирования и договоренности лидеров «нормандской четверки» в Париже — за прошедший год в полноценном понимании нет результата ни по одному пункту достигнутых договоренностей.

Во-первых, режим прекращения огня согласован и начал действовать еще до саммита, с 21 июля 2019 года, но добиться его всеобъемлющей реализации не удается: принятое 22 июля 2020 года решение о дополнительных мерах по его обеспечению впоследствии дезавуировано Украиной, ее отказом от согласованных совместных инспекций в рамках координационного механизма. Во-вторых, Украина блокирует разведение сил и средств на согласованных участках. В-третьих, согласно Минским соглашениям и договоренностям в Париже, необходимо провести освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных», однако Киев мешает и этому.

Как уточнил представитель ЛНР, в период после саммита условно можно говорить о реализации двух обменов, однако до настоящего момента не завершен ни один из них по причине невыполнения Украиной так называемой процессуальной очистки — освобождения лиц, переданных в процессе обмена, от уголовного преследования в связи с событиями на Донбассе, а без полноценного выполнения этой нормы обмены все еще не завершены. Привыкли к коллективному труду: Сивохо объяснил, зачем Украине нужен Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо

«Таким образом, оценка выполнения итогов саммита 2019 года очевидна — отсутствие политической воли не позволяет Украине ни обеспечить добросовестное участие в Минских переговорах, ни эффективно организовать выполнение принятых на себя обязательств. <…> Нужен ли Донбасс Украине, если она всячески его отторгает? Со страхом и тревогой земляки задают мне вопросы: нежели мы вернемся на Украину? Неужели у нас здесь будут СБУ и ВСУ?

Их страх абсолютно понятен: от Украины за последние 7 лет наши жители не увидели ничего, кроме обстрелов их домов, школ, больниц, детских садов, пыток, насилия и агрессии, лишения их прав и свобод, пенсий, социальных гарантий. И самый главный вопрос: не пришло ли время развеять все сомнения и спросить их самих — нужна ли Украина Донбассу, который за эти годы гражданской войны и всяческих блокад уже научился жить без Украины?» — заявил Дейнего.

Депутат Народного совета ДНР Олег Онопко назвал выступление представителей народных республик Донбасса на площадке ООН большим прорывом. Он уверен, что выход на уровень заседаний Совета Безопасности ООН — это серьезный шаг, который может повлиять и на ход переговоров в Минске.

Западу пришлось оправдываться

После завершения мероприятия, сорвать которое так и не удалось, США, Великобритания и Эстония решили объяснить, почему не присутствовали на нем. В совместном заявлении говорится, что они категорически отвергают тезис России о том, что она выступает посредником во внутреннем конфликте, а по их мнению, Москва якобы спровоцировала и продолжает подпитывать этот конфликт.

Состоявшуюся неформальную встречу дипломаты трех стран расценили как «направленную исключительно на искажение реалий конфликта на востоке Украины и послужившую только интересам России», при этом Вашингтон, Лондон и Таллин заверили, что продолжат участвовать во всех инициативах ООН, поддерживающих конструктивные цели.

«Как же мы, оказывается, напугали западников своей Аррией с выступлением дончан и луганчан! Американцы, англичане и примкнувшие к ним эстонцы тиснули аж целое заявление(!) по этому поводу. Я, честно признаться, не припоминаю такой чести ни для одной аналогичной встречи. Так что мы польщены! Задели мы их за живое… теперь они пытаются всячески оправдать свое неучастие. Как школьники, прогулявшие урок.

Выходит неуклюже и неубедительно и лишь укрепляет в мысли о том, что мы провели хорошую и полезную встречу. Зря они этот урок прогуляли, услышали бы столько фактов о том, что на самом деле творит Киев, что язык бы не повернулся такое произносить! Зачет по этой теме западники теперь точно провалят», — написал Полянский в Telegram-канале.

В ходе выступления на онлайн-встрече Небензя сказал, что российская сторона продолжит практику проведения подобных мероприятий и надеется, что в следующих дискуссиях примут участие представители Украины.

«Россия и дальше будет активно продвигать идею диалога, потому что альтернатива этому только одна. Я даже не хочу произносить это, но вынужден: эта альтернатива — это война», — заявил дипломат.

Это заседание в ООН носило неформальный характер, но ярко продемонстрировало истинное отношение стран, задействованных в урегулировании конфликта в Донбассе.