Украинские социологи фиксируют консервацию общественных настроений в стране по результатам соцопросов в течении полугода. Центр «Социальный мониторинг» намерен провести более глубокий анализ, чтобы выявить скрытые процессы. Социологи вынуждены констатировать – это затишье перед бурей

Последний опрос «Социальный мониторинг» проводил с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента.

Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

«Когда мы проанализировали результаты мониторинга, первой реакцией было: «неинтересно, ничего не меняется», в затем: «это интересно — ничего не меняется.

Мы сегодня видим определенную консервацию общественного мнения с точки зрения электоральных настроений, уровня поддержки политических сил. Проблемного поля, которое сегодня беспокоит общество. Видения, как сегодня должен решаться конфликт на востоке Украины. Доверия к разным политическим силам. То есть, есть определенные колебания, которые имеют иногда внешний фактор, иногда — сезонные факторы.

Но в целом наблюдается затишье перед бурей, есть такое предчувствие», — сказала председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, презентуя результаты проведенных всеукраинских социологических опросов взрослого населения в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года "Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения после местных выборов". МВД Украины призвало не бить социологов, проводящих президентский опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее мнению, безусловно, на такую консервацию повлияли и карантинные мероприятия, и позиция ожидания.

«Но, как правило, такая ситуация затишья говорит о том, что существуют процессы, происходящие латентно.

Те процессы, которые на сегодня нашими стандартными методами социологических опросов мы до конца не можем измерить. Мы для себя уже приняли решение. Что в опросе в декабре мы попробуем добавить отдельные нестандартные вопросы.

Возможно, если позволит карантинная ситуация, прибегнем к качественным исследованиям, чтобы провести определённые дискуссии (фокус-группы, интервью)- с представителями общины, с лидерами общественного мнения.

Потому что очень важно понимать ситуацию, предвидеть определенную ситуацию. И то, что ситуация не изменяется, нам, как социологам, повторюсь, интересно», — сказала Балакирева.

О наибольших проблемах

Подавляющее большинство украинцев (73,2%) украинцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении. Хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса, 84,1% которых отметили, что события на Украине развиваются в неправильном направлении. Шанс для страны: пророссийские силы лидируют в украинском соцопросе © platform.org.ua

В то же время такой же ответ дали 78,3% респондентов из Южного региона страны, 74,8% — из Западного, 73,3% — из Восточного и 68,5% — из центрального.

Больше всего украинцев беспокоят рост цен, упадок экономики, рост тарифов на коммунальные услуги и проблема решения военного конфликта на Востоке. Кроме того, у двух третей опрошенных вызывает беспокойство отсутствие работы и безработица.

По степени обеспокоенности следом идут коррупция и кумовство во власти, а также обогащение олигархов и обнищание простых людей.

«Мы традиционно имеем три ключевые проблемы. Это проблема в целом уровня жизни, которая существенна связана с ценами и проблемами занятости, с экономикой, то есть социально-экономические проблемы. Проблема решения вооруженного конфликта на Востоке Украины. И проблема власти, которая касается и кумовства, и непрофессионализма.

Эти ТОП-3 макропроблемы остаются главными в течении всего года», — пояснила Балакирева.

Более половины (50,3%) населения Украины не чувствуют себя в безопасности

«Конечно, тут есть разные факторы — и ситуация на Востоке страны, и политическое противостояние, — но все-таки мы фиксируем, что большая часть населения испытывает определенные страхи, которые связаны с политическим противостоянием в нашей стране.

В ноябре лишь около трети (29,5%)опрошенных считали, что власть способна обеспечить безопасность гражданам, а 54,9% считали, что власть не способна справиться с этим заданием», — констатировал директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

О политических партиях

В случае гипотетических парламентских выборов, в Верховную Раду Украины прошли бы четыре партии. Наибольшей общественной поддержкой пользуются «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Европейская солидарность» (ЕС) и «Батькивщина». Украинский социолог предложил коллегам пари на 1 млн гривен © пресс-служба ГПУ

За «Слугу народа» могут проголосовать 25,9%, за ОПЗЖ — 22,1%, за ЕС — 15,9% и за «Батькивщину» — 9,1% опрошенных.

Рейтинг других партий распределился следующим образом: "Радикальная партия Олега Ляшко" — 4,2%, "Партия Шария" — 3,2%, "ВО" Свобода "- 3,1%," Гражданская позиция "- 2,9%, "За будущее" — 1,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" — 1,3%, "Национальный корпус" — 1,3%, "Голос" — 1,0%, "Объединение" Самопомощь "- 0, 6%, "Оппозиционный блок" — 0,3%.

При этом количество мест в Верховной Раде распределились бы следующим образом: "Слуга народа" — 172 мандата; "ОПЗЖ" — 125 мандатов; "Европейская солидарность" — 95 мандатов; "Батькивщина" — 58 мандатов.

«Мы еще раз подтвердили, что партия «Голос», как парламентская партия, сошла с арены. Мы еще раз подтвердили, что «Слуга народа» на местных выборах не смогла вернуть свой процент — он остается таким, каким был и в предыдущие месяцы.

Мы имеем укрепление позиций «Оппозиционной платформы — За жизнь», укрепление позиций «Европейской солидарности», и уменьшение показателей по «Батькивщине»», — сказала Балакирева.

О доверии

Больше всего украинцы доверяют ветеранам, волонтерам, Вооруженным силам и врачам.

У ветеранов АТО/ООС баланс доверия/недоверия составляет 43,9%, у волонтеров (41,7%), у ВСУ — 37,5%), а у врачей — 33%.

Вызывает интерес тот факт, что доверяя врачам, украинцы не доверяют системе здравоохранения в целом. У Министерства здравоохранения баланс доверия/недоверия составляет минус 24,8%. Зеленскому не понравится. Социологи рассказали, что объединяет Украину © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Отрицательный баланс имеют и Верховная Рада (-59,7%), Кабмин (-52,4%), Нацбанк (-49,8%) и президент Украины Владимир Зеленский (-16,3%).

Среди правоохранительных органов наибольший отрицательный баланс имеет прокуратура (-58,1%), Нацполиция (-36%) и Служба безопасности (-24,8%).

При этом данные опросов свидетельствуют, что президента страны считают полностью зависимым от воздействия других стран и международных организаций 41,8% украинцев, частично подверженным внешнему влиянию — 39,3%.

Лишь чуть более 11% граждан считают Зеленского полностью независимой фигурой.

«В принципе, эти показатели обычно колеблются между собой, но в ноябре мы зафиксировали преимущество тех, кто считает президента полностью зависимым от внешнего влияния…

Среди тех, кто считает президента зависимым, преимущественное большинство (68,2%), считает влияние, которое осуществляется на президента, вредным», — пояснил Дмитрук.

Об обязательствах перед МВФ

Более 70% украинцев не поддерживают обязательства, которые власти взяли перед МВФ. При этом за последние четыре месяца отношение граждан к этим обязательствам ухудшилось.

Так, отвечая на вопрос о поддержке обязательства по введению рыночных цен на газ и тепло для населения, 14,2% респондентов ответили положительно (в июле 2020 года — 21,6%). Не поддерживают это обязательство 74,1% опрощенных (61,3% в июле).

Всего лишь 9,2% опрошенных считают, что украинская власть в рамках договоренностей МВФ должна взять на себя обязательства по сокращению количества школ и учителей (в июле 2020 года — 24,3%). Не поддерживают такое развитие событий 82,5% респондентов (54,9% в июле).

При этом 16,5% респондентов считают необходимым, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательства касаемо продолжения реформы Супрун (в июле 2020 года — 30,9%). Против этого выступают 71,4% опрошенных (52,5% в июле). МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Об эпидемии коронавируса

Кроме традиционных вопросов украинца задавали и вопросы, появившиеся на повестке дня из-за эпидемии коронавируса.

Лишь пятая часть (20,7%) взрослого населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран. Две трети (62,3%) считают, что Украина сама справиться не способна.

В то же время 17% респондентов отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Балакирева уточнила, что в разрезе регионов ответы на этот вопрос почти не имеют разногласий по показателям, хотя в восточном регионе несколько больший процент людей, которые уверены, что Украина не сможет справиться самостоятельно.

"А самые высокие показатели по поводу того, что Украина сама сможет справиться, — в западном регионе и на Донбассе", — констатировала Балакирева.