Нынешний, 2020-й, год стал годом испытаний для украинских аграриев, на долю которых приходится 37% ВВП страны и свыше 40% валютных поступлений в страну. По итогам 10 месяцев сельхозпроизводство на Украине упало на 14,2% в годовом исчислении

Два глобальных негативных фактора — жесткий весенний карантин из-за коронавируса и погода — усугубили накопившиеся проблемы в украинском сельском хозяйстве.

Закрытие на карантин оптовых и местных рынков выбило почву из-под ног многих фермеров — они потеряли места основного сбыта продукции. Это привело к громадным убыткам. Особенно пострадали хозяйства, которые занимались выращиванием ранних овощей и зелени. Их затраты по обогреву и освещению теплиц, поливу не были компенсированы.

Крупнейший хлебный холдинг Украины обанкротился © РИА Новости, С. Лидов | Перейти в фотобанк Алекса Лисситсы, теплая и бесснежная зима, холодная весна с сильными осадками на севере и западе и полным отсутствием дождей на юге и юго-востоке, засушливое лето стали настоящим приговором для многих аграриев.

В 2019 году Украина собрала рекордный урожай в 75 млн тонн зерна, но прогнозы на этот год неутешительны. Если на начало августа 2020 прогноз был на уровне 70-72 млн тонн, то на начало сентября цифры «просели» до 68 млн тонн. И аграрии «на местах» жалуются, что в этом году собирают с гектара максимум 3 тонны зерна, хотя в прошлом году — все 5 тонн. Несмотря на то, что об окончательных результатах сбора урожая можно будет говорить в середине декабря, уже сейчас цифры не радуют. По состоянию на 19 ноября украинские сельхозпроизводители намолотили 60,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Экспорт зерновых

На фоне пандемии Covid-19 и экономического кризиса потребность украинцев в доступных продовольственных товарах стала острее. Но при этом и зерно стали вывозить из портов интенсивнее. Например, за январь-апрель 2020 экспорт зерновых через порты вырос на 5%, или до 18,72 млн тонн, хотя обычно первая половина года — это «штиль» экспортного сезона, и объемы вывоза стабильно падают. По неофициальным данным, в августе этого года через порты вывезли зерна на 7% больше, чем в августе прошлого года. Эксперты опасаются, что Украина рискует повторить ситуацию образца 2003-2004 годов, когда из страны сначала бесконтрольно вывезли все продовольственное зерно, а потом его же пришлось импортировать для нужд населения, однако уже значительно дороже.

Украина сократила экспорт зерна, но наращивает продажу электроэнергии © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Царица украинских полей — кукуруза — принесла участникам рынка новый рекордный урожай. Но, к сожалению, в 2019/20 МГ экспорт, несмотря на все предпосылки, так и не достиг рекордных показателей. В последние месяцы сезона количество предложений резко сократилось. Аграрии не спешили продавать оставшиеся запасы в надежде на удорожание в дальнейшем, так как на основании неутешительных вестей с полей прогнозы урожая на 2020/21 МГ начиная с августа постепенно начали снижаться. Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей.

При этом фактором, который одинаково будоражит сознание и экспортеров, и импортеров, выступают качественные показатели зерна урожая-2020, которые на фоне контрастных и неоднородных погодных условий на территории Украины будут значительно варьироваться не только в пределах одного региона, но и одной области, тем самым усложняя процесс формирования крупнотоннажных партий зерна экспортного качества. Возникают вопросы по поводу соотношения продовольственной и фуражной зерновой в общем валовом сборе пшеницы на Украине. Это крайне важно, ведь за последние несколько лет украинская пшеница достаточно неплохо зарекомендовала себя и даже смогла «подвинуть» российскую зерновую на таких перспективных рынках сбыта, как Египет и Турция.

Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Если говорить о ячмене, то долгое время Украина играла в одни ворота и поставляла его практически исключительно в Саудовскую Аравию. В последнее время украинские трейдеры теряют этот рынок сбыта, что еще более удручает в свете прогнозируемого USDA уменьшения импорта Китаем, в который ячмень в основном поставлялся из Украины и Франции. А конкурировать с французским ячменем не так уж и просто, в том числе и на рынке Северной Африки.

Овощи фрукты

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Первый урожай яблок и груш был ниже среднего за последние 5 лет. Виной была холодная весна, а также долгое отсутствие дождей. Как результат — не было цветения на опыление. В то же время порадовали поздние сорта. Так что есть шанс, что эти фрукты будут дешевле, чем в прошлом году.

Сахар

К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего. По состоянию на 20 ноября на Украине произвели 758 тыс. т сахара и переработали 5,74 млн т сахарной свеклы.

Грызуны заполонили поля: Украина может остаться без урожая озимых © Tom Stentler / flickr

"Регулирование ориентировано на переоборудование производства, на сохранение статус-кво ситуации, фактическое введение минимальных цен, контроля за ценами, введение квот на производство сахара. То есть, на украинский рынок сахара так и не смогли зайти современные производители… Сейчас мы оказались в ситуации, когда нам не хватает сахара, сырья, до этого всего добавились изменения климата. Украина — страна, которая исторически является крупным производителем сахара, скорее всего, станет его импортером", — прогнозирует Алекс Лисситса.

Животноводство

Помимо проблем со сбором урожая, на Украине усугубилась тенденция к спаду животноводства — в стране продолжает сокращаться поголовье сельхозживотных. По данным Госстата, по состоянию на 1 ноября 2020 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране составило 3,26 млн, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Молочное поголовье за год уменьшилось на 5,9% и составляет 1,75 млн голов из общего количества.

Украинское животноводство в глубоком кризисе - производители © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

На 1 ноября этого года в стране было 1,32 млн овец и коз (на 6,3% меньше, чем годом ранее): 153,5 тыс. голов на сельскохозяйственных предприятиях (на 13,7% меньше) и 1,16 млн голов в хозяйствах населения (на 5,2% меньше).

Поголовье домашней птицы с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 года уменьшилось на 4,3% — до 233,12 млн голов: на сельскохозяйственных предприятиях оно уменьшилось на 6,2% (до 123,20 млн голов), в хозяйствах населения — на 2,2% (до 109,92 млн голов).

Общая численность свиней на Украине в начале ноября сравнялась с прошлогодней. Так, по данным Госстата, на 1 ноября показатель составлял 6,19 млн гол., что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату 2019 г.

«Незначительный прирост свинопоголовья на Украине обеспечила соответствующая динамика в промышленном секторе. Так, увеличение количества животных на сельхозпредприятиях на 7,5% или 254 тыс. гол. «перекрыло» убывание в хозяйствах населения. Несмотря на то, что соответствующая динамика в промышленном свиноводстве наблюдается третий месяц подряд, выводы об уверенном восстановлении отрасли делать рано», — комментируют аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины».

В частности, хотя статистические данные фиксируют положительную динамику в третьем квартале, рыночные обстоятельства заставляют сомневаться, что эти положительные колебания перерастут в тренд. Также аналитики отмечают, что чувствуется нарастание пессимизма среди отдельных операторов отрасли, что влечет за собой активный уход с рынка и приостановку планов дальнейшего развития тех, кто остался.

Снизилось и поголовье птицы на сельхозпредприятиях всех категорий — до 233,12 млн голов (минус 4,3%) против 243,36 млн голов годом ранее. В частности, в специализированных птицеводческих предприятиях страны поголовье птиц снизилось на 6,2%, в хозяйствах населения — на 2,2%.

При этом экспорт мяса птицы из Украины постоянно растет. В январе-октябре 2020 г. Украина отправила на экспорт 359,54 тыс. т мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 8% больше аналогичного периода 2019 г.

Однако в денежном эквиваленте экспорт курятины с начала 2020 г. составил $468,53 млн, что на 2,3% ниже прошлогоднего показателя. Главными покупателями украинского мяса птицы являются Саудовская Аравия, Нидерланды и ОАЭ — 32,63 тыс. т на $42,02 млн

«Молочка»

Из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки Украина углубляется в молочный кризис. Кроме стремительной потери поголовья коров и сокращения производства страна скатилась к статусу нетто-импортера «молочки».

Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).

«Отрицательный торговый баланс ежемесячно растет в среднем на $7-8 млн и теперь составляет —$56,2 млн. Наибольшие потери в экспорте испытывает сливочное масло — -42,4% (до 9,4 тыс. т), группа сухого и сгущенного молока — -27,4% (до 23,9 тыс. т), молока и сливок несгущенных — -23,8% (до 16,2 тыс. т), сыров — -19,3% (до 4,8 тыс. т). В меньшей степени страдает экспорт кисломолочных продуктов — -6,6% (до 4,7 тыс. т)», — говорят в Ассоциации.

При этом торговля сывороткой демонстрирует динамичные темпы наращивания экспорта: с –40% в первом квартале до +5,4% (до 22,1 тыс. т). Стабильно положительным является экспорт мороженого, который превышает прошлогодние показатели на 6,4% (до 6,5 тыс. т). Экспорт казеина в натуральном выражении вырос на 0,6%, до 5,3 тыс. т, однако в денежном эквиваленте показывает существенное наращивание — +10,7% (до $34,7 млн) и занимает третье место (18%) в структурной части экспортной выручки за счет высокой стоимости.

По мнению аналитиков, в структуре экспортных денежных потерь более 50% занимает масло и более 40% группа сухого и сгущенного молока.

Импорт молочки на Украину остается на высоких уровнях. Все без исключения группы молочных продуктов испытывают рост в той или иной степени. Лидерство роста здесь продолжает удерживать импорт масла, его по итогам 10 месяцев завезено на 368% больше, чем в 2019 г.

«Одни из самых высоких темпов наращивания демонстрирует и группа молока и сливок несгущенных — на 346%, до 10,7 тыс. т. В трехзначном цифровом диапазоне также растет импорт группы продукции молока и сливок сгущенных — на 195% (до 5,3 тыс. т), мороженого — на 172% (1 тыс. т), сыров — на 115% (до 38 тыс. т)», — сообщают эксперты.

Кроме того, импорт остальных молочных товаров растет меньше, но в объемах, которые не могут не беспокоить. Так, сыворотки завезено на 75% больше, кисломолочных продуктов — на 61%, а казеина — на 85%. Аналитики Ассоциации отмечают, что более 80% денежной структуры импорта покрывают сыры и масло. Из них импорт сыра составляет 67,4%, а масла — 14,7%.

Основной товарооборот молочной торговли (более 56%) приходится на 5 стран — Польшу, Германию, Молдову, Нидерланды и Францию. Из них только одна страна — Молдова — является экспортным контрагентом Украины, остальные — импортные. При этом безоговорочным лидером здесь является Польша, на которую приходится 29% от общего товарооборота молочной продукции и 43% всего импорта.

Кризисная ситуация, которая есть в молочной отрасли, имеет главный фактор — отсутствие видения у государственных чиновников важности молочного сектора для развития экономики.

Например, на возмещение стоимости племенных ресурсов в бюджете на 2020 г. заложено 300 млн грн, а заявок было подано на 380 млн. То есть все хозяйства, которые рассчитывали на поддержку, получат пропорционально низкую сумму.

По оценкам участников рынка, для поддержки молочного сектора необходимо инвестировать 90 млрд грн в течение 10 лет. На Украине сегодня реально производится 6 млн т молока, а не 9,6 млн т, как констатирует ГССУ. Для того чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и вернуть статус экспортно-ориентированной страны, необходимо производить 10 млн т молока.