Россотрудничество изменилось структурно и сменило приоритеты - с Дальнего зарубежья на страны СНГ. Как Россия будет выстраивать свою политику в Молдавии, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане и на Украине, рассказал глава ведомства Евгений Примаков

Во вторник, 17 ноября, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся онлайн-конференция руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгения Примакова, посвящённая преобразованиям в организации.

Чего нового в самом Россотрудничестве?

Обновлённое ведомство приступило к работе 16 ноября, основные преобразования коснулись в первую очередь центрального аппарата и смысловой части, дальше они пойдут по нашим загранпредставительствам. Внутренняя структура стала более логичной, чем было раньше, функции подразделений не дублируются. Появились новые управления:

1. управление экономического сотрудничества: будет заниматься гуманитарным сопровождением экономического сотрудничества;

2. организационно-аналитическое управление: необходимо сводить анализировать информацию по выстраиванию гуманитарной политики, что делают другие ведомства, неправительственный сектор;

3. управление информационной политики и информатизации: львиная доля функций Россотрудничества как внешнеполитического агентства — информирование и работа с информацией, поэтому важно, чтобы было отдельное управление;

4. управление образования и науки

5. управление культуры

«Раньше было 2 страновых управления — которое занималось Дальним зарубежьем и по СНГ. Мы считаем, что логичнее это было бы объединить», — сказал Примаков. Вадим Самодуров: Соревноваться с «мягкой силой» Запада России надо без паранойи и истерии © из личного архива Вадима Самодурова

Иностранцам сложно произносить слово «Россотрудничество», поэтому нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное, не что-то, что меняет наши бланки. Кроме того, нужно новое название для самих культурных центров, которых насчитывается 73 учреждения в 62 странах. В связи с этим ведомству хотелось бы получить предложения по названию от общественности, например, от вузов, где учатся иностранцы.

Смена приоритетов

Если раньше основной задачей Россотрудничества была демонстрация гуманитарного культурного присутствия, в сфере культуры, языка, искусства, науки, а не вопросов гуманитарного развития, то теперь будет расширять гуманитарный аспект, который обязательно должен включать в себя то, что понимается под этим термином в мире — это и правочеловеческие аспекты и доступ человека к правам, благам, культуре.

«Это уже не просто демонстрация, мы должны работать с общественным мнением. Новое обновлённое Россотрудничество — это агентство, которое формирует и работает с общественным мнением за рубежом. Это принципиальная вещь. Мы не можем быть удовлетворены тем, что просто демонстрируем наш флаг и нашу великую культуру. Мы должны работать с общественным мнением в каких целях и в каких задачах — нам нужно сотрудничество с Россией, нам нужна симпатия внешнего мира к России, нам нужно продвигать идеи сохранения мира, нам нужно искать точки соприкосновения, а не конфликта, нам нужно рукопожатие», — подчеркнул Примаков.

По его словам, причин и оснований полагать, что мир всё дальше погрязает в конфликтах и конфронтациях, достаточно, а Россотрудничество должно принципиально быть про другое: это поддержка доброго отношения к России, которое, к сожалению, в некоторых странах становится заложником политических решений политических элит.

«Зачем нужна работа с общественным мнением? Мы обоснованно полагаем, что работа с общественным мнением оказывает влияние на центры принятия решений. Если мы хотим, чтобы та или иная страна более комплиментарно относилась к нам, если мы хотим, чтобы нашим компаниям были лучшие условия работы, нашим соотечественникам лучшие условия жизни и обеспечены их права, нам надо понимать, что общественное мнение настроено к нам позитивно, права соотечественников защищены, и у нас на этом направлении нет проблем», — объяснил он.

«Другая важная вещь, которую сейчас должно делать Россотрудничество, — это не отказ от внешнего периметра, а переключение внимания на периметр ближний, то есть работа с со странами СНГ. Приоритет по работе с Ближним зарубежьем чётко обозначен в концепции внешней политики России, мы просто этот приоритет собираемся реализовать путем перераспределения наших ресурсов: где-то есть ставки, которые можно перенести, где-то невелики наши бюджеты, которые можно перенести на работу в СНГ», — добавил Примаков. Анатолий Вассерман: Преобразователи русского большинства в Украине в антирусское уже достали это самое большинство © РИА Новости, Александр Натрускин

А теперь конкретно, что Россия может предложить той или иной бывшей республике СССР.

Украина

Украинский журналист Роман Цымбалюк, известный своими провокационными вопросами российским политикам, спросил Евгения Примакова, как Россотрудничество работает на Украине, в Донбассе и Крыму.

«Нам надо находить пути выхода из этого тяжелейшего и трагического конфликта. У нас нет задачи смены режима, победить в войне. У нас есть задача — прекратит войну, находить что-то общее, когда нас так многое разделило за последние годы. К сожалению, работа Россотрудничества в Киеве очень сильно политизируется, политизируется не нами. Когда мы проводим какое-то мероприятие абсолютно не политическое, предположим, фестиваль Пушкина, у нас всё время есть подозрение, что придут безумные люди с покрышками и обложат наше здание. Этого не должно быть», — ответил он.

При этом Примаков отметил, что в Москве открыт Украинский культурный центр, сейчас он не работает, но не потому, что его закрывали — такой был выбор Украинского культурного центра и властей Украины. Хотя, по словам главы ведомства, культурные отношения, образовательные отношения — это одни из не очень многих вещей, которые остаются актуальными, их нужно поддерживать и сохранять.

«Наша повестка по отношению к Донбассу абсолютно гуманитарная: прекращение убийства людей и кровопролития. До последнего момента Россотрудничество не занималось доставкой гуманитарной помощи, этим занимаются МЧС и неправительственный сектор. Если это потребуется и у нас будут такие ресурсы, мы с радостью поддержим жителей востока Украины и Донбасса. Если у нас будет такая возможность, чтобы поддержать граждан Украины на украинской стороне линии разграничения, то мы с радостью сделаем и это», — продолжил он. Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Примаков напомнил жуткую ситуацию. Весной этого года депутат Госдумы Сергей Гаврилов договорился об отправке частным порядком медицинских грузов — ИВЛ, масок, антисептиков — в киевскую Лавру, у него были серьёзные проблемы, потому что националисты сказали: мы всё сожжём, вы ничего не раздадите. Это был абсолютно гуманитарный, не политический груз.

Что касается Крыма, то, как подчеркнул глава Россотрудничества, нечего обсуждать, поскольку это часть России и всё.

Молдавия

Победа на президентских выборах в Молдавии бывшего премьер-министра страны Майи Санду, имеющей румынское гражданство, у многих вызывает вопрос, каким курсом теперь пойдёт Кишинёв.

«Мы слышали много заявлений от победившей Майи Санду про западный поворот, шёл даже разговор о соединении с Румынией. Я полагаю, что речь идёт об очень серьёзном вопросе к будущему молдавского суверенитета. Мне было бы интересно послушать соображения молдавских политиков, общественных деятелей о том, как они видят суверенитет своей собственной страны, если руководство страны будет ставить вопрос о воссоединении с Румынией. Потому что речь не идёт о выборе: выберете что-то одно — или Россия, или Европа. Речь идёт о судьбе самой Молдавии», — сказал Примаков.

Он обратил внимание на тот факт, что очень активно голосовала молдавская община за рубежом — только в Европе около 200 тысяч граждан Молдавии, имеющих право голоса — и в основном за Санду, и выразил надежду на адекватность и здравую оценку новыми властями существующих экономических связей и важности связей с Россией. От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Если будем строить взаимоотношения, и речь не только о Молдавии, но и об остальных странах постсоветского пространства — если работать исключительно с властью, с лидерами, с государственными структурами, не обращая внимания на гражданское общество, мы каждый раз будем очень сильно зависеть от того, кто эту власть в конкретный момент возглавил. Эта ситуация не вполне надёжна. Мы можем сравнивать, как Россия давала скидки на газ и кредиты бывшему руководству Украины, и что потом там произошло. Поэтому одна из основных задач наших представительств — установление рабочих, функциональных, дружелюбных горизонтальных связей с неправительственным сектором на любой платформе, которая нас объединяет. Пусть это будет поддержка соотечественников, правозащита, экология, культурные проекты», — заявил Примаков.

Армения

Серьёзные изменения происходят и внутри Армении, население которой требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна за подписание заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Сейчас по тому, как строится работа с общественным мнением не нами, а заклятыми партнёрами и друзьями, мы видим, как многое делается для того, чтобы использовать беду в Армении, для того чтобы испортить на общественном уровне отношения между Россией и Арменией: провоцируют людей, вбрасываются в информационное пространство глупые вещи, я читал дичь полную, что наши миротворцы, которые только-только там появились и спасли огромное количество людей, домов, хозяйств от изгнания как минимум, что они уже у кого-то что-то якобы своровали, кого-то не пустили. Это откровенная ложь, это подло», — заявил Примаков. Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что самое главное для Армении сейчас при всём внутреннем разладе, в который Россия не вмешивается, — это не политика, а сохранение жизней людей в Карабахе, сохранение домов, хозяйств, имущества, прав людей.

«Я считаю, что в Армении больше должно делаться нами в социально-гуманитарной сфере, потому что куда-куда, а в Ереван сейчас казачий хор вести не надо и балалаечников тоже, зато отправить пару машин скорой помощи, мобильные клиники, куда могли бы поехать и поработать вахтами волонтёры-медики из России, вот это было бы здорово, полезно и классно. Важно, чтобы люди знали, что Россия делает для их жизни и безопасности», — добавил глава Россотрудничества.

Киргизия

Протесты охватили и Киргизию после парламентских выборов 4 октября и привели в конечном итоге к отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и президента страны Сооронбая Жээнбекова, после чего ситуация стабилизировалась, главу государства граждане выберут 10 января 2021 года.

«Киргизия — общественно подвижная страна. Это значит, что народ очень политически активен и заинтересован, поэтому там очень силён неправительственный сектор. Нам бы хотелось, чтобы эта работа строилась с неправительственными организациями, причём есть вещи, которые можно делать с умением и небольшим бюджетом — курсы по предотвращению ЧС, по сельскому хозяйству. Многие наши компании — от сотовых и занимающихся денежными переводами до золотодобывающих, — которые заинтересованы в присутствии в Киргизии», — сказал Примаков. Россия-Киргизия: что происходит между странами © REUTERS, Vladimir Pirogov

Он признал, что Россотрудничество испытывает конкуренцию с западными структурами в Средней Азии, потому что бюджеты организаций несопоставимы.

«Наши заклятые партнёры и друзья очень активно работаю в социально-гуманитарной сфере. Мы же считаем, что красота спасёт мир, я предполагаю, поэтому мы не за прагматизм, а за красоту были раньше, сейчас всё будет меняться в отношении Кыргызстана, безусловно. Это одна из дружественных и надёжных стран, там очень хорошо с русским языком, он даже внесён в законодательную базу, один из официальных языков, в отличие от многих других стран. Это здорово, нам важно, чтобы его преподавание не сокращалось, потому что очень много и мигрантов ездят туда-сюда, и русский — это язык межнационального общения», — добавил Примаков.

Таджикистан

Одной из приоритетных стран для Россотрудничества глава ведомства назвал Таджикистан, где недавно сменился руководитель представительства. На протяжении нескольких лет он очень хорошо работал, а теперь возглавил подразделение в Узбекистане.

«Очень хорошо складывается ситуация с набором студентов, работает и Российско-таджикский (Славянский) университет. Есть решение президента и Госдумы, оно касается не только Таджикистана, об увеличении этой квоты в 15 тысяч человек к 2024 году раза в два. Мы не знаем, как сложится экономическая ситуация из-за коронавируса, но мы заинтересованы, чтобы больше студентов приезжало из бывших советских республик, стран СНГ, Средней Азии. Есть большая разница между тем, как работает тот же British Council, USAID: для них история с получением образования — это способ откачки мозгов, забрать самых талантливых ребят, обучить и оставить у себя. У нас другая задача — мы должны обучить студентов и вернуть их обратно на Родину, но не по миграционным причинам. Они должны работать у себя дома, быть послами доброй воли, чтобы усиливать суверенитет и дружелюбие своей страны по отношению к России», — сказал Примаков. Грозин пояснил, почему при СССР особенно не пытались развить Киргизию и Таджикистан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белоруссия

Образовательные проекты должны активнее продвигаться и в Белоруссии. Правила поступления белорусских абитуриентов в российские высшие учебные заведения пока не меняются, но этот вопрос Россотрудничество обсуждает и с Миноборнауки, и другими коллегами — как можно улучшить эту систему, чтобы как можно больше ребят училось в России, чтобы российское образование было доступно. Для этого в частности важно унифицировать систему выпускных экзаменов, чтобы белорусские абитуриенты на тех же правах поступать в российские вузы, что и граждане РФ, ведь существует Союзное государство.

«Мы видим, как много стипендий на образование в Белоруссии раздаёт Польша, — в разы больше, чем Россия. Квоты, которые выдаются на поступление белорусов в российские вузы, не очень уверенно себя чувствуют: они немножко уменьшаются, чуть меньше становится людей, которые подают документы на поступление. Почему это происходит? Проблема системная, не касается исключительно Белоруссии. Мы обычно даём иностранцам гордое счастливое право учиться в российском вузе, это не билет, чтобы поехать в Россию, это не помощь в получении стипендии или съёме квартиры», — сказал Примаков.

Он отметил, что не так давно Госдума РФ приняла закон, который дал право на работу иностранным студентам. Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS

«Это не такой большой удар по внутреннему рынку труда — 15 тысяч человек, что приезжают на учебу. Что американцы, что европейцы дают в основном стипендии и гранты. Мы просто квоту. Я считаю, что какая-то часть из этой квоты должна обеспечиваться минимальной стипендией, тогда это будет полезно. Это не трата бюджетных денег, это не благотворительность. Это вещь, которая потом на дальней дистанции обязательно окупится», — добавил глава Россотрудничества.

Соотечественники превыше всего

Бывший главный редактор РИА Новости Украина, а ныне исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, которого украинские власти в 2018-ом году арестовали под надуманным предлогом, задал вопрос о защите прав соотечественников, особенно на Украине и странах Балтии.

Для начала Примаков отметил, что существуют совершенно разные категории соотечественников: есть потомки ещё белой эмиграции (их прадеды уехали, а они хранят русскую культуру на дальних рубежах); есть соотечественники, которые уехали сами по разным причинам, политическим или то, что у нас называлось «колбасная эмиграция», обидное выражение, но мы должны уважать тех людей, потому что было тяжело, и они поехали в поисках лучшей жизни; есть наши соотечественники, которые оказались вдруг за границей, потому что границы там упали после краха СССР — у всех этих категорий очень разные интересы и потребности.

«Нам нужно помогать им сохранить свою идентичность, это значит, что они должны помнить и понимать, где Родина-мать, откуда они, где и какие связи у них есть. Это то, что мы от них ожидаем, и то, что мы можем им дать — обучением, стажировками, курсами, работой с организациями. Вторая история — базовая политическая лояльность. Мы внешнеполитическое агентство внутри внешнеполитического ведомства, мы не можем быть вне политики, мы не можем поддерживать и помогать распространять идеи типа «верните Крым Украине», «Россия — оккупанты», «аннексия Крыма — это аншлюз», сравнение России с фашистской Германией и прочую дрянь. Мы это делать не можем и делать это не будем», — заявил Примаков. Нарочницкая назвала причину обострений в республиках бывшего СССР © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Кроме того, Россотрудничество осуществляет правозащитную деятельность. Однако Работа по защите прав соотечественников — это не постоянное участие в хозяйственных спорах, кто-то у кого-то груз увёл, давайте судиться, а это реакция ведомства на политические притеснения: где-то по политическим причинам закрывают школу, нужно должны вмешиваться, где-то по политическим, не финансовым, причинам закрывают газету, где-то арестовали журналиста, должны активно вмешиваться адвокатами, медийной поддержкой везде и всюду, где это возможно.

«В структуре Россотрудничества раньше было управление по работе с соотечественниками, сейчас в новой структуре вы его не видите, так же, как и управления по делам СНГ. Разве это значит, что мы прекращаем работу? Нет. Это значит, что работа с соотечественниками становится сквозной для всех управлений: с соотечественниками должно работать управление культуры, науки, образования, социальных программ, экономического развития и другие — так же как и СНГ становится сквозной историей для работы всех направлений», — заявил Примаков.

Задачи перед Россотрудничеством стоят непростые и масштабные, но, как известно, нужно ставить большие цели — в них легче попасть.