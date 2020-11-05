Комментируя деятельность Владимира Зеленского после местных выборов, украинский адвокат Андрей Гожий сравнил его с Порошенко, у которого вытекла тормозная жидкость. Но, на самом деле, и судьи Конституционного суда ведут себя загадочно. КС, который по жизни находится в позе «чего изволите», вдруг демонстрирует самоубийственную храбрость. В чём дело?

Поневоле возникает впечатление, что речь идёт о всемирном заговоре, направленном против действующего президента Украины. Насчёт «всемирного» мы конечно погорячились, но вот насчёт заговора — совершенно не обязательно. Уж слишком алогичными оказываются действия сторон.

Ничего не предвещало беды — решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству было, конечно, неприятным (главным образом — для «соросят»), но вполне предсказуемым и легко решаемым. Во всяком случае, по нашим данным, решение КС было согласовано с Офисом президента и никакого скандала не вызвало, а сразу же после его принятия было предложено несколько законопроектов (в частности — спикером Дмитрием Разумковым), которые вполне соответствовали и логике конституционного права, и «антикорруционным» обязательствам украинской власти перед внешними игроками.

Разумеется, «соросята» устроили истерику, но это их работа — кроме истерики они всё равно ничего не умеют. Вообще не реагировать на их причитания неразумно, но и принимать всерьёз нельзя. Необходимо бережно их успокоить, подтвердить, что у украинской власти и мысли нет о независимости Украины или хотя бы об элементарном самоуважении. Поблагодарить за сигнал и угостить вкусным галоперидолом (или что там шабуниным и найемам надо принимать).

Пожалуй, некоторая ненормальность была только в том, что КС принял подряд два решения, связанные с антикоррупционным блоком системы внешнего управления — сначала он признал неконституционным назначение на пост главы НАБУ Артёма Сытника, но оно тоже было безобидным — для его реализации нужно было решение суда общей юрисдикции, которого не воспоследовало.

Неадекватность началась в тот момент, когда НАПК не просто устроило истерику, но и закрыло доступ к своим базам, хотя из решения суда необходимость такого телодвижения вовсе не следовала. Тем более странно, что НАБУ, например, на прошлое решение суда вообще никак не отреагировало — официальный коррупционер во главе антикоррупционного, якобы органа продолжает исполнять обязанности. Более того, антикоррупционные органы начали атаку на судей КС обвиняя их во всяческих безобразиях. В частности, НАПК внезапно обнаружило у ряда судей нарушения в декларировании имущества, подтвердив свой статус коррупционного института — ведь до этого инцидента никаких претензий к судьям не было…

Ещё более неадекватной была реакция президента, который предложил совершенно замечательный путь выхода из кризиса — постановлением Верховной Рады отменить решение суда (!) и переназначить состав КС. Более того, он готов распустить Раду в случае если она не распустит КС. Заявления президента вопиюще антиправовые и сами по себе могут быть основанием для начала процедуры импичмента. Далее последовали ещё более уморительные коленца — президент встречается с группой «соросят» и выслушивает откровения официального дебила Тимофея Милованова о том, что может суверенитет Украине вовсе и не нужен. Честно говоря, нам в общем-то трудно себе представить, а что в такой ситуации должен делать гарант независимости и территориальной целостности. Полицию вызывать? Ну его ж прямым текстом подталкивают к совершению государственного преступления…

Правда, он, по крайней мере, обосновал свои действия преданностью идеалам Майдана. Ну, это многое объясняет — Майдан не предполагает необходимости делать что-либо по закону. Правда, апелляция к идеалам Майдана автоматически отбрасывает Зеленского даже не в прошлую, а в позапрошлую политическую эпоху. В деятельности Порошенко эта тема столь явно не звучала.

Но и КС повёл себя более чем необычно. Вместо того, чтобы броситься на помощь президенту и предлагать свои варианты решения проблемы, КС начал сопротивляться, причём сопротивляться активно, усугубляя неустойчивое психическое состояние гаранта нации. В частности, было заявлено о начале рассмотрения закона о языке и закона о рынке земли, вероятность отрицательного решения по которым достаточно высока. В обоих случаях это удар ниже пояса, поскольку закон о языке — условия относительной лояльности к Зеленскому националистов (во всяком случае, он так думает), а рынок земли — одно из немногих прямых предвыборных обещаний Зеленского (о чём думали его избиратели мы не знаем).

Отметим, что до этого за КС в любом его составе подобных примеров активного сопротивления не было. В крайнем случае, как, например, во время политического кризиса 2007 года, суд старательно выжидал, кто, собственно, останется властью — Ющенко или Янукович. И приступил к рассмотрению указа президента о роспуске Рады только тогда, когда она уже распустилась.

Что же собственно происходит?

Очень похоже на то, что кто-то воспользовался возможностями Конституционного Суда, чтобы подорвать позиции Зеленского и подвести его под обвинения в попытках давления на суд, узурпации власти и вообще — государственного переворота. Собственно, Зеленский уже и признался в намерении этот самый переворот осуществить — роспуск КС Конституцией не предусмотрен вообще, а роспуск ВР возможен только в строго определённых случаях, к числу которых выполнение антиконституционных хотелок президента явно не относится.

Кто в этом может быть заинтересован? В первую очередь, внутренние игроки:

— Сам президент Зеленский, которому надоело согласовывать свои действия со всеми инстанциями, вместо того, чтобы советоваться с гражданами и спускать коллегиально принятые решения по вертикали власти. Легалайз так легалайз. Если вам кажется, что такая система немного не демократична, то вам не кажется.

— Игорь Коломойский, который по-прежнему недоволен Зеленским, а оценить последствия его ослабления для себя лично не может (а оно, скорее всего, будет крайне негативным — Зеленский, всё же, имеет перед ним какие-то обязательства, пусть даже морального плана).

— Пётр Порошенко, который считает своё поражение в прошлом году исторической случайностью и верит, что после свержения Зеленского нация захочет вернуть его.

— Виктор Медведчук, который в принципе выступает против политического курса президента.

Посольство США при этом нейтрализовано, потому что: а) у них выборы; б) само посольство оказалось в странной ситуации, когда ему приходится выбирать между поддержкой собственной оккупационной администрацией (в лице антикоррупционных органов) и под её же контролем избранного самоуправления оккупированной территории.

России происходящее вообще безразлично — с Зеленским она улучшение двухсторонних отношений не связывает. Впрочем, от усиления позиций Медведчука в Кремле не отказались бы, но там отдают себе отчёт в том, что усиление это может быть в нынешних условиях только относительным.

Действия сторон в этой ситуации могут выглядеть следующим образом.

Если говорить о Конституционном Суде, то он вполне мог действовать в рамках закона (во всяком случае — на первом этапе), но потом кто-то очень влиятельный «попросил» проявить больше упорства.

Тут вообще непонятно — кто. Судьи, назначенные по квоте Порошенко решение суда не поддержали. Сопротивление возглавляет председатель суда Александр Тупицкий, назначенный в своё время по квоте Виктора Януковича. Но мы бы не спешили связывать его позицию с позицией, например, Сергея Лёвочкина. Отбрасывать возможность такой связи не стоит, но у Тупицкого явно есть какие-то свои интересы пусть даже и чисто финансового плана (говорят, ему уже сейчас предлагают $ 5 млн. + возможность отступления на ПМЖ в какие-то райские кущи). Так или иначе, но долго сопротивляться КС не может. И в любом случае ему не выгодно доводить дело до ситуации, когда суд или судей начнут брать штурмом.

Если говорить о Раде, то она полноценным игроком не является — там разброд и шатания, большинства в поддержку инициатив президента нет и в принципе не может быть антипрезидентского большинства. Но есть два обстоятельства:

Во-первых, существует умиротворяющая позиция спикера Разумкова, которая, в принципе, может собрать большинство.

Во-вторых, в случае, если КС примет негативное заключение по закону о языке, в Раде можно будет собрать антиконституционное большинство.

Самые странные процессы происходят внутри Офиса президента.

Насколько можно понять, «соросята» нашли путь к сердцу Андрея Ермака (чьи позиции пока остаются непоколебимыми) и внушили президенту, что ориентироваться нужно на них, потому что после победы Джозефа Байдена у них будет прямой (ну — почти) доступ в его кабинет.

Целью их, понятно, является укрепление своих позиций в окружении президента. Ну а поскольку «соросята» в своём большинстве, люди не очень умные, то в их сумеречном сознании вполне могут появиться мысли о том, что можно попытаться захватить всю власть в стране и осуществлять её беспрепятственное «реформирование». Через Зеленского или даже без него.

Правда Зеленский, всё же, не Пиночет, но чем чёрт не шутит? Да и прямая диктатура не нужна — США вполне устраивала порошенковская «демократура». Правда совершенно непонятно, на кого коалиция Зеленский + «соросята» (а тем более — «соросята» минус Зеленский) сможет опереться для совершения переворота и удержания власти. Но людей типа Милованова это, разумеется, не интересует. Точнее, они просто не поймут, о чём идёт речь.

В целом, вариантов развития ситуации мы видим три:

Во-первых, реализация плана президента по ликвидации Конституционного Суда (либо через Раду, либо через давление со стороны правоохранительных органов и подкуп).

Позиции Зеленского несколько усилятся, у него, пожалуй, даже появится возможность распустить под благовидным предлогом Раду, чтобы обновить своё партийное представительство. Выборы он проиграет, потому что «соросята» несостоятельны в публично-политической сфере, а новое большинство немедленно заинтересуется прискорбным эпизодом с покушением на независимость судебной власти…

Во-вторых, попытка государственного переворота — разогнать вообще всех.

Думается эффект будет примерно такой же как с попыткой Порошенко ввести военное положение перед выборами. А даже если Зеленскому это удастся, закончится его диктатура очень быстро и очень плохо.

В-третьих, принятие плана Разумкова, который позволит разрешить ситуацию миром.

Это хорошо для Разумкова, но плохо для Зеленского, который выглядит в этой ситуации если не лохом, то уж точно истеричкой и недемократическим политиком.



P.S.: Ну а если предположить, что действия Зеленского имеют рациональную основу?



Зеленского много раз предупреждали об опасности Майдана под выборы в США. Майдана он боится.

И вот КС принимает решение, направленное против "завоеваний Майдана". Под выборы в США. И "соросята" взвыли белугами. А их роль в Майдане общеизвестна.

Что надо делать? Надо показать, что благородный дон предан серому делу до глубины души (так Румата в "Трудно быть богом" говорил). А на право и демократию ему наплевать, потому что где Майдан, а где право и демократия?

И тогда всё становится на свои места. Вполне рациональная позиция и вполне рациональный перехват повестки…