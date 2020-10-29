Власти Франции попросили энергокомпанию Engie отложить подписание многомиллиардного контракта на импорт сжиженного природного газа из США из-за опасений относительно экологических последствий сделки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое называют возможным достройщиком «Северный поток—2» (СП-2), в настоящее время находится в водах у немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для подводной части газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и VesselFinder.

Статус судна «Академик Черский» — ограниченная маневренность. Также в водах у этого порта на якорях стоят два других российских корабля: судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал».

«Байден перед дилеммой»: что ждёт «Северный поток — 2», если Трамп проиграет выборы © REUTERS, Kevin Lamarque

Экипажи судов проводили слаживание и тренировки по совместному маневрированию, а также ведению работ по укладке подводного трубопровода. Глубина и характеристики дна моря в данном районе по всем параметрам соответствуют тому участку, где предстоит продолжить оставшуюся часть трубопровода.

Хотя всё, что касается строительства «Северного потока — 2», по-прежнему держится в тайне, но основной сценарий — «Академик Черский» с судами сопровождения в немецком порту Мукран, где находится логистический центр стройки, берёт трубы и потом идет в сторону датского острова Борнхольм, где с декабря 2019 года лежит брошенный швейцарскими строителями трубопровод. Как сообщила на минувшей неделе заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпрома», сроки окончания строительства СП-2 зависят от множества факторов, но прилагается максимум усилий для скорого завершения проекта, несмотря на полемику вокруг него.

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него», — сказала она.

Бурмистрова также подчеркнула, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения, в том числе и от Дании, которая недавно выдала разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего по шельфу этой страны.

У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Панкин, Германия остается заинтересованной в «Северном потоке — 2», но из-за действий США реализация проекта затягивается.

«Полтора года назад я был очень оптимистичен, сейчас настолько много колышков забито и линий проведено, что уже трудно сказать. Собственно говоря, наши германские друзья заинтересованы, и эта заинтересованность не ушла, но настолько активно действуют угрозы и токсичность, созданная американцами вокруг участия в «Северном потоке», что европейские компании, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя, все затягивается», — сказал Панкин в комментарии РИА Новости. «Всё уже рассчитано пошагово, наверное, в американском планировании… Будут возникать претензии и очередные препятствия, причём у меня ощущение, что при любой администрации», — отметил Панкин. По его словам, «американцы агрессивно делят энергетический пирог Европы, ссылаясь на то, что она уязвима перед нами».

На несамостоятельность Европы днём ранее посетовал и президент РФ Владимир Путин, приведя в качестве примера взаимовыгодного сотрудничества уже построенный и запущенный газопровод «Турецкий поток». «Знаю, что президент Турции Тайип Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект «Турецкий поток». Но с Европой до сих пор не можем, годами жуём эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект «Северный поток—2». С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы», — сказал Путин 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

А 26 октября на пресс-конференции в Берлине экс-глава МИД ФРГ, председатель организации «Атлантический моста» Зигмар Габриэль заявил, что отношения между Германией и США при президенте Дональде Трампе стали особенно жёсткими, о чём свидетельствуют и санкции против «Северного потока—2». «Тон и отношения при президенте Трампе… стали особенно жёсткими. Конфликты между Германией и Европой, с одной стороны, и США с другой были всегда, напоминаю о разногласиях по войне во Вьетнаме, второй войне в Ираке. Но впервые США приняли решение о санкциях против германо-российского или европейско-российского газового проекта», — сказал Габриэль.

«Мы успели»: Марцинкевич объяснил, почему новые санкции США не остановят «Северный поток 2» © Газпром флот Александр Рар в эфире радио Sputnik согласился с экс-главой МИД ФРГ, отметив, что отношения с США сейчас очень плохие, и разногласия по «Северному потоку—2» — одно из проявлений этого. «Санкций прямых против немецких компаний ещё нет — есть угроза санкций. Но это правда, что многие немецкие фирмы боятся американских санкций и не хотят достраивать «Северный поток—2». Полного введения санкций еще нет, но бывший министр иностранных дел Габриэль, конечно, прав в том, что отношения между американцами и немцами такие плохие, как никогда за последние 75 лет», — сказал политолог.

По его словам, есть и другие причины для ухудшения отношений, среди них — желание США сделать Германию «мальчиком для битья». «Германия — всё-таки лидер Европейского союза, а Америка начала «дисциплинировать» ЕС. Англия вышла из Европейского союза, идет под крылышко к Америке. А Германии и Франции, двум лидерам ЕС, причём для американцев лидером Европейского союза является Германия, а не Франция, американцы будут «бросать шишки», дисциплинируя Европу. И в первую очередь «мальчиком для битья», для порки выбрана Германия…» — отметил Александр Рар.

Как отметили после расширения на предыдущей неделе американских санкций против СП-2 российские эксперты, которых опросило РИА Новости, европейские компании смогут рассчитывать на поддержку властей своих стран. «Ранее 24 государства Евросоюза выразили Вашингтону протест по поводу новых санкций в отношении российского газопровода», — напоминает Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

«Европейские инвестиции в трубопровод достигают пяти миллиардов долларов. Плюс ещё порядка двух вложили в сухопутную составляющую проекта. В угоду исключительно американским экономическим интересам терять такие деньги никто не захочет», — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

Россия полагается на политическую волю европейских партнеров и понимание экономической целесообразности — Москва подчеркивала, что проект выгоден западным странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности. «При таком развитии событий история с Allseas не должна повториться», — подчёркивает он.

«В проекте участвуют европейские компании. Не думаю, что они испугаются американских санкций», — полагает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов StatusGroup Даниил Мархиев. Речь идёт и о страховых компаниях, которым США угрожают за страхование судов, участвующих в строительстве СП-2. «Компании привлекают специалистов из разных областей, в том числе и аналитиков, способных оценить риски страхования «Северного потока — 2». У них свой финансовый интерес, поскольку в проект вложено немало средств», — сказал адвокат в комментарии РИА Новости.

«Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы настоятельно призываем вас включить PEESCA (Закон о прояснении мер по защите энергетической безопасности Европы) в заключительную версию Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Это не только укрепит европейскую энергетическую безопасность и национальную безопасность США, но и продемонстрирует твердую приверженность США демократическому будущему Украины, свободному от пагубного российского влияния», — говорится в письме в адрес руководства Конгресса. Его подписали четыре сопредседателя «Украинского кокуса» — демократы Марси Каптур и Майк Куигли и республиканцы Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

Однако Европа, похоже, нашла возможность ответить США асимметрично, используя не санкции, а экологическую безопасность. Вслед за Германией, которая объявила, что сжиженный природный газ (СПГ) из США так же вреден для окружающей среды, как и уголь, подобным путём пошли и другие страны ЕС.

Напомню, ранее Федеральное министерство окружающей среды Германии на запрос фракции «Партии зелёных» немецкого Бундестага заявило, что, поскольку американский газ добывается методом гидроразрыва пластов, это наносит такой же вред мировой экосистеме, как и добыча угля. После таких выводов «Партия зелёных» ФРГ заявила о необходимости полного запрета на добычу и импорт нефти и газа, добытых с помощью гидроразрыва пласта, а именно такой газ в сжиженном виде поставляется в Европу из США.

Аналитики сразу отметили, что выводы немецких властей могут стать приговором для поставок американского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы, ведь немецкие «Зелёные» имеют значительное влияние в Европарламенте. Да и бизнес других стран ЕС (за исключением разве что Польши, которая пока широко использует уголь), совсем не против под знамёнами экологов получить доступ к дешёвому российскому газу. И первой ласточкой в этом отношении стала Франция: власти этой страны попросили Engie, одну из крупнейших энергокомпаний Европы, отложить подписание договора об импорте сжиженного природного газа из США под предлогом экологических рисков.

Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники, соответствующий запрос компания получила от Министерства экономики Франции. «Власти Франции попросили Engie отложить подписание многомиллиардного контракта на импорт сжиженного природного газа из США из-за опасений относительно экологических последствий сделки», — говорится в сообщении агентства.

Engie планировала заключить договор на сумму 7 млрд долл. с американской NextDecade, но из-за полученной просьбы французская компания «изучит проект более детально», отметило Reuters.

Engie была готова подписать 20-летний контракт на покупку СПГ, который планировалось поставлять с несуществующего пока экспортного предприятия NextDecade в Рио-Гранде (штат Техас).

Эта сделка важна для американцев, так как позволила бы NextDecade собрать заказы на 11 миллионов тонн СПГ в год, что, в свою очередь, позволяло принять окончательное решение о строительстве завода. Французское правительство владеет более чем третью долей в Engie и как значимый участник предприятия рекомендовало совету директоров отложить, если не полностью отменить, любую сделку с американцами. Формальный повод — опасения, что производители природного газа США выбрасывают слишком много метана на месторождениях Западного Техаса, с которых будет поставляться газ на завод NextDecade, сообщила руководитель французского филиала экологической организации Friends of the Earth Лоретт Филипбот.

Впрочем, опрошенные «Независимой газетой» эксперты не слишком верят в то, что экологическая причина стала основной в действиях французских властей.

«Скорее Engie пользуется моментом удобной политико-идеологической конъюнктуры для того, чтобы обосновать свой отказ от СПГ из США, — считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. — Сейчас любые действия можно обосновать со ссылкой на климатическую идеологическую повестку. В реальности Engie отказывается от банально более дорогого в сравнении с альтернативами газа из США. Французское правительство здесь не то чтобы давит на Engie, а не настаивает на работе с американцами, что уже хорошо».

Трубоукладчик «Академик Черский» возвращается к базе «Северного потока-2» © Газпром флот Андрей Суздальцев уверен, что действия французских властей в данном случае полностью согласованы с Берлином.

«Франция исторически не связана с поставками газа из России, она получает топливо из других стран, например Алжира. В данном случае речь идет о том, что это фактически совместный жест, демонстрация американцам, предупреждение, — говорит эксперт. — Франция почувствовала, что Европу берут за горло с обязательными поставками из США, и пытается противостоять этому. Европа выстраивает такую энергетическую политику, которая в идеале не должна зависеть от поставок ни из России, ни из США. Однако США имеют колоссальное влияние в ФРГ, и если им надо — они зарубят любой проект, что сейчас и демонстрируется на СП-2». Суздальцев отмечает, что сигнал от французов не случайно прошел именно сейчас: «Они это сделали в момент открывшегося окна возможностей, когда в США увлечены выборами. Тем более что в результате выборов вполне возможна смена администрации, которой «на новенького» придется разбираться с проблемой».

По словам Митраховича, у Европы есть дополнительные козыри в случае продолжения санкционного давления на СП-2, однако решиться на их демонстрацию там могут только в случае крайней нужды. «Теоретически под угрозой могут оказаться поставки нефти из США, добываемой с помощью фрекинга (способ добычи сланцевой нефти. — Прим.). Но это возможно только в случае ответной меры Европы на слишком резкие шаги США вроде санкций против европейских компаний за их участие в том или ином виде в проекте «Северный поток — 2», — считает эксперт.

Как известно, французская компания Engie — один из европейских партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2», её доля в инвестициях составляет 9%, при этом общая стоимость проекта около 12 млрд евро. В начале октября 2020-го в компании произошло изменение в руководстве, генеральным директором Engie назначена Катерина Макгрегор. Её предшественница на этом посту, Изабель Кохер, руководившая Engie с 2016 года, запустила процесс продажи многих активов компании, связанных с ископаемым топливом (таких как разведка нефти и газа), а вырученные средства направлялись в сферу возобновляемых источников энергии и услуг по энергоэффективности.