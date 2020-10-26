Прошедшие в воскресенье, 25 октября, местные выборы на Украине засвидетельствовали проигрыш президентской политсилы «Слуга народа». В то же время для страны это не гарантирует перемен к лучшему

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уверен: его политсила выиграла местные выборы. Такое заявление он сделал в ночь на 26 октября.

«Давайте посмотрим на все результаты по стране через пару дней. Наибольшее количество местных депутатов будет у «Слуги народа», что бы там кто ни говорил», — заявил Корниенко. Каждый пятый украинец не пришел на выборы по состоянию здоровья © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, впервые за всё время партия власти показала достаточно высокий уровень самих выборов и не вмешивалась в избирательный процесс. Кроме того, Корниенко заявил, что во второй тур выходят кандидаты от «Слуги народа» в Полтаве и Житомире, а в Киеве нужно дождаться подсчёта голосов.

Однако пока результаты в украинской столице свидетельствуют: побеждает нынешний мэр Виталий Кличко, а на втором месте — бывший глава Киевского городской государственной администрации Александр Попов.

В целом же всё говорит о сокрушительном проигрыше партии «Слуга народа», которую украинцы винят в предательстве своих интересов.

Пролетели над городами

В заявлении Корниенко обращает на себя внимание то, что он говорит о победе «слуг народа» в выборах мэров не в городах-миллионниках. Более того, Полтава и Житомир даже не входят в первую половину по численности населения среди областных центров. При этом области, центрами которых являются Полтава и Житомир, на президентских выборах 2019 года не дали Владимиру Зеленскому столько голосов, сколько те же Одесская и Днепропетровская области с их центрами.

Однако теперь юго-восток высказал Зеленскому, что думает о нём и о его политике соглашательства с националистами. Провал президентской политсилы в тех областях, которые ранее обеспечили Зеленскому президентство, а чуть позже — монобольшинство его партии в Верховной Раде, — слишком красноречив.

«Главный результат местных выборов, что роль «Слуг народа» как интегрального украинского проекта закончена. Опять вверх берет мозаика и региональность. Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия, которую не смогли выполнить СН», — указал политолог Юрий Романенко.

А заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова уверена: «Слугу народа» погубила излишняя самоуверенность и предательство избирателей:

«Эта власть не смогла и не захотела стать другой. Ее погубили тщеславие, самоуверенность, жадность, дурость, глупость, мелочность, хамство — много чего. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией — новая власть ее возглавила. Вместо того, чтобы сломать схемы и потоки — они плотно на них сели, провели ротацию решал. Они продолжили кормиться с рук олигархов — как это длилось десятилетиями современной украинской истории. Они продолжали подворовывать — кто по крупному, кто по мелочам. В разгар страшной пандемии — они пилили деньги на «Великом крадивныцтве». Эксперт рассказал о катастрофическом поражении партии Зеленского на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, проигрыш «Слуг народа» на местных выборах не означает, что украинцы выиграли. Напротив, эти выборы засвидетельствовали возвращение в политику, казалось бы, умерших проектов и «героев вчерашних дней». Так, о своей победе на мажоритарном округе уже заявил на довыборах в Верховную Раду, которые проводились в 208 округе, Олег Ляшко.

Кроме того, вызывает вопросы и честность выборов.

Исключение избирателя из процесса

Украинские грантовые организации считают, что выборы прошли нормально.

«Результаты местных выборов не могут быть поставлены под сомнение», — заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Примечательно, что данное заявление он сделал ещё до того, как стали ясны окончательные результаты выборов.

При этом сторонние наблюдатели отмечают, что выборы отметились рядом новшеств, которые не могут радовать. Так, ЦИК сначала не публиковала официальные данные по явке.

«Это первые на моей памяти выборы, когда не сообщаются данные по явке. На официалньом сайте ЦИК вообще нет такого раздела. В комиссии тоже дозвониться нельзя, просто не берут трубку. Вот, опубликовали в 16:45 данные на 12:00. В Фейсбуке ЦИКа. К уголовному делу скриншот с фейсбука предлагаете пришивать. Понятно, что им сложно, столько всего надо намутить. Но такие вещи, как какую явку нарисовать в своих фальсификациях и как её разбить по часам, надо придумывать заранее. Даже при Порошенко работали тоньше», — прокомментировал это главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Позже в Центризбиркоме всё же назвали этот показатель. Он составил 37%, что свидетельствует об усталости украинцев от выборов.

Кроме того, Ткачёв обратил внимание и на другие новшества. ЦИК Украины назвал явку на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Раньше копии протоколов после подсчёта выдавались наблюдателям и членам комиссий, а после регистрации результатов по участку в системе эти результаты отображались на сайте ЦИК. И можно было посмотреть, какой результат внесён в систему по каждому участку. И, например, сравнить с той копией протокола, которую получил ваш член комиссии или наблюдатель. Но не в этом году, друзья.

В этом году разбивку голосования по участкам публиковать не будут. Вообще. Как объясняют в ЦИК, система поучасткового учёта голосов на местный уровень «не дошла» — не хватило денег. Т.е. во все другие разы доходила, а в этот раз не осилила. Бывает. Так что, сколько там от вашего участка на самом деле записали, вы не узнаете никогда», — указал он.

Таким образом, по словам Ткачёва, даже статистическими данными невозможно проверить чистоту выборов, и они вызывают много вопросов. И даже проигрыш на них предавших своих избирателей «слуг народа» не внушает оптимизма.

Впрочем, низкая явка свидетельствуют: украинцы устали от выборов. Они смирились с мыслью, что от выборов в стране ничего не зависит. А это очень плохой сигнал для государства Украина. Он означает, что люди будут всё меньше ассоциировать себя с властями и государством в целом.