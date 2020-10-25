На Украине 25 октября завершились местные выборы. Пока избирательные комисси приступают к подсчету голосов, обнародованы первые данные экзитполов свидетельствующие о слабом результате партии власти «Слуга народа»

В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирали мэров городов, а также депутатов в советы разных уровней. Наибольшее внимание социологов было приковано к столице, а также крупнейшим городам страны.

Примечательно, что практически везде, где проводились замеры, партия Владимира Зеленского показывает весьма скромные результаты: лишь в нескольких городах ее представители имеют шансы на выход во второй тур мэрских выборов.

Киев

Одна из главных интриг выборов в столице страны заключалась в том, одержит ли действующий мэр Виталий Кличко победу уже в первом туре. Согласно данным экзитпола канала «Украина 24», его результат фиксируется на отметке в 47-48%, что совсем немного не хватает для окончательной победы.

Кличко закупил белорусские автобусы и угодил в скандал © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Александра Попова («Оппозиционная платформа — За жизнь») — у него 8,6%.

На третьей позиции идет выдвиженец «Голоса» Сергей Притула (8,3%), далее — депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук (8%).

Что касается выборов в столичный горсовет, то здесь, по данным экзитпола «Рейтинга», первую позицию занимает партия Кличко УДАР (21,3%). Немного от нее отстает партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (18%), «Слуга народа» — третья (менее 10%). Также свои небольшие фракции в горсовете будут иметь «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и партия бывшего мэра Киева Александра Омельченко «Единство».

Одесса

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и его партия «Доверяй делам» выигрывают на местных выборах в городе, говорится в результатах экзитпола телеканала «Украина 24».

Однако, как и в Киеве, здесь скорее всего пройдет второй тур: Труханов получает 34,4% голосов, почти в два раза опережая ближайшего преследователя — Николая Скорика из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Кандидат от «Слуги народа» Олег Филимонов лишь третий, за него отдали голоса чуть более 13% избирателей.

Что касается расклада по выборам в горсовет, то здесь экзитполы дают победу партии Труханова «Доверяй делам» — 23,77%. Однако преимущество над ближайшим конкурентом весьма скромное — ОПЗЖ получает 22,38%, замыкает тройку «Слуга народа» — 15,95%.

Харьков

В Харькове наибольший интерес для экспертов представлял результат на выборах мэра действующего градоначальника Геннадия Кернеса, который продолжает лечение от коронавируса в Германии и слухи о здоровье которого не утихают в СМИ и интернете.

Если результаты экзитполов окажутся близки к итоговым цифрам, то Кернес уверенно побеждает уже в первом туре — у него почти 58% поддержки. Остальные кандидаты набирают в разы меньше.

Успешный результат также у партии харьковского мэра — «Блок Кернеса — Успешный Харьков» получает 39,5%, далее идет «Оппоплатформа» с почти 17%, «Слуга народа» на третьей позиции — чуть менее 13%. Согласно экзитполу «Украина 24», в горсовет также проходят «Европейская солидарность», партия блогера Анатолия Шария и блок экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной. Партия Шария стала восприниматься как новые, альтернативные «зеленые» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Днепр

Еще один действующий мэр имеет все шансы на переизбрание: в Днепре Борис Филатов набирает, согласно экзитполу «Украина 24», более 44%. Если второй тур состоится, то конкуренцию ему скорее всего составит Загид Краснов, представляющий партию «Гражданская сила», у него 14,4%.

Таким образом, за бортом остается известный политик Александр Вилкул, у которого чуть более 11%.

В списке партий на выборах в горсовет лидирует «Пропозиция» Филатова (28,3%), далее следует ОПЗЖ (17%) и «Слуга народа» (15%).

Львов

«Спасибо любимой теще». Садовой нашел паспорт и идет голосовать © Facebook, Андрій Садовий Андрея Садового «Самопомощь» (20,8%), третья строчка — за партией «Голос» (11,9%).

Также согласно экзитполу, во второй тур выборов мэра Львова проходят Садовой (38%) и кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка (28%).

Мариуполь

Социологические замеры в Мариуполе Донецкой области проводил канал «Украина 24», а также группа «Рейтинг». Здесь зафиксирована пока самая внушительная победа действующего мэра — Вадим Бойченко получает 68% голосов.

Блок Бойченко побеждает и на выборах в горсовет — более 45%. Депутатские портфели партия мэра фактически разделит с ОПЗЖ, у которой более 31%. Пятипроцентный барьер также преодолели Партия Шария, «Слуга народа» и «Сила людей».

Кривой Рог

В настоящий момент наиболее успешный результат у «Слуги народа» в Кривом Роге — родине президента Владимира Зеленского. Здесь партия власти лидирует на выборах в горсовет — 32,9%, опережая Блок Вилкула на менее, чем 2%.

На выборах мэра города представитель президентской партии — Дмитрий Шевчик — идет вторым, после Юрия Вилкула. Действующий мэр набирает 42%, в то время как Шевчик получает 31%.

Экзитпол по опросу Зеленского

Кроме голосования на местных выборах, на выходе с избирательных участков украинцам также предлагалось ответить на пять вопросов.

По данным экзитпола, в этом исследовании приняли участие 67% избирателей от общего числа пришедших на участки.

Наибольшую поддержку нашла идея сокращения состава Верховной Рады на треть до 300 депутатов, за высказались 95% опрошенных. Далее идет вопрос о необходимости давать пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах (81%), пересмотр Будапештского меморандума (78%), легализация марихуаны в медицинских целях (70%).

Лишь 45% участников опроса поддержали идею о создании свободной экономической зоны в Донбассе.