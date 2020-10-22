В среду, 21 октября, в Зугдиди неизвестный ворвался в банк и захватил сотрудников и посетителей, требуя полмиллиона долларов США. На место событий прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури

Ранним утром в четверг, 22 октября, грузинское Министерство внутренних дел сообщило об освобождении заложников из захваченного филиала банка Грузии в Зугдиди. Саакашвили и выборы. Грозит ли Грузии Михомайдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в заявлении МВД Грузии.

Там же отмечается, что добиться освобождения заложников удалось благодаря действиям директора департамента полиции в Самегрело — Земо Сванети Автандила Галдава, который добровольно заменил собой большую часть заложников.

К десяти вечера среды, 21 октября, полиция дала возможность захватчику покинуть здание в сопровождении Галдава и трех заложников, которыми захвативший банк прикрывался, как живым щитом.

Позже Первый канал общественного телевидения сообщил, что Галдава и трое последних заложников в настоящее время уже находятся в одном из отделений полиции. В свою очередь, замглавы МВД Владимир Борцвадзе заявил журналистам, что ни один из заложников не пострадал.

Захват заложников в Зугдиди приобрёл политический окрас. В Грузии через неделю должны пройти выборы в парламент, и обстановка в обществе накалена.

След Саакашвили

Днём 21 октября в филиал банка Грузии в Зугдиди вошёл человек.

«Я обслуживала клиента, когда вошел грабитель. Он выстрелил несколько раз и крикнул, что это ограбление, чтобы мы легли на пол. Не помню, как я оказалась снаружи. Видимо, меня вывел кто-то… Обслуживания ждало довольно много людей, но, как я знаю, пожилых граждан отпустили. Штат сотрудников филиала — 58 человек. У одного был перерыв. В итоге я как-то оказалась на улице, и знаю точно, что еще один кредитный офицер, что он снаружи», — рассказывала позже одна из сотрудниц банка Анна Шония. Саакашвили неожиданно всплыл в истории с захватом заложников в Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В полицию сигнал о захвате заложников поступил в 14.21 по местному времени. При этом части людей — сотрудникам, бывшим на третьем этаже здания, — удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка. Позже полиция помогла им спуститься.

Захватчик потребовал полмиллиона долларов. Также он отпустил пожилых людей, а после через заложников наладил связь с оппозиционными СМИ. При этом руководство МВД попросило каналы не транслировать в прямом эфире то, что происходит вокруг банка, чтобы не сорвать операцию по освобождению заложников.

Тем временем СМИ давали картинку происходящего внутри банка. Так, канал «Мтавари» показал, что происходит в комнате, где удерживались заложники. Они сидели на полу, часть из них была в медицинских масках. Рядом сидел человек в камуфляже, маске и с автоматом. Он требовал полмиллиона долларов, автомобиль, вертолёт и невмешательство полиции.

Связывался он со СМИ через заложников. Так, на телеканалы звонил один из заложников — Ираклий Кварацхелия.

«Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода», — заявил Кварацхелия в эфире «ТВ Пирвели», отметив, что ему можно говорить лишь то, что позволили.

Позже выяснилось, что Кварацхелия — сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. У них есть даже совместная фотография. Фамилия Кварацхелия знакома тем, кто следит за событиями на Украине. Почти три года тому назад — 16 ноября 2017 года — вышел материал Жана Микалессина «Украина, скрытая правда». В нём среди прочего приводились свидетельства трёх охранников Саакашвили, одного из которых звали Залоги Кварацхелия. Они признались в том, что стреляли в феврале 2014 года на Майдане в Киеве, чтобы посеять хаос и панику.

Связи Ираклия Кварацхелия и Залоги Кварацхелия пока подтвердить не удалось, это могут быть обычные однофамильцы.

Однако то, что заложник Ираклий Кварацхелия связан с Саакашвили, взбудоражило грузинскую общественность. За него пришлось вступаться омбудсмену Нино Ломджария.

«Заложник, вступивший в контакт со СМИ, наиболее уязвим в этой сложной ситуации, так как именно его использует вооруженный человек для общения, проявляет к нему больше «интереса», чем к другим. Психопортрет вооруженного человека, его настоящих намерений никто не знает, поэтому очень опасна кампания, развернутая с целью дискредитации заложника, и заострение внимания на его политической принадлежности», — написала она в Facebook.

Но и без Кварацхелия захват заложников в Зугдиди приобрёл политический окрас.

«Политическое мародёрство»

Грузинские политики не преминули прокомментировать происходящее в Зугдиди. Так, на место событий прибыл кандидат в депутаты от «Европейской Грузии» в местном одномандатном округе Гиги Угулава.

«Если похититель нас слышит, я хотел бы предложить ему… я готов заменить этих людей. Если преступник нас слышит — пусть заложником будет кандидат в депутаты», — заявил он. В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А одна из создательниц Национальной полиции Украины, а также одна из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе обвинила в захвате заложников ни много ни мало власти.

«То, что происходит сегодня в Зугдиди, это результат того хаоса и беспредела, который в стране», — заявила она.

Кроме того, Деканоидзе отметила, что, по её мнению, преступник прошёл военную подготовку или является бывшим спецназовцем.

«Это видно по тому, как он держит оружие. Видно, что операция хорошо спланирована», — подчеркнула Деканоидзе.

Активность оппозиционеров власти Грузии расстроила.

«Это политическое мародерство, к чему мы привыкли. Конкретные оппозиционные силы попытались использовать событие в Зугдиди для написания себе политических очков», — заявил на брифинге исполнительный секретарь и глава избирательного штаба правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

От также раскритиковал СМИ, которые позволили террористу озвучить свои угрозы.

Но политические страсти продолжили накаляться. Вечером того же дня неподалёку от места захвата заложников произошла стычка между кандидатом в мажоритарные депутаты от «Грузинского марша» Георгием Габедава и активистом «Европейской Грузии». Последний ударил Габедава, когда он давал интервью журналистам.

Как бы ни обернулось дело с захватчиком заложников в Зугдиди, одно можно сказать точно: то, что он сделал, уже приобрело политический подтекст.

Так, многие грузины знают, насколько тяжела экономическая обстановка в современной Грузии, в том числе и из-за странных действий руководства страны. С другой стороны, наверняка оппозиционные политсилы, особенно сторонники Саакашвили, будут критиковать действия МВД. Реформа правоохранительных органов была одной из визитных карточек режима Саакашвили. За неё Грузию хвалили и международные наблюдатели. Теперь сторонники экс-президента могут упрекнуть власти в том, что те бездарно растеряли былые достижения.

В общем, захват заложников в Зугдиди может повлиять на выборы в Грузии.