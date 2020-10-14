Бывший глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ворвался в грузинскую избирательную кампанию. До выборов осталось около двух недель, а Саакашвили наращивает темпы агитации и превращается в одного из главных ньюсмейкеров

Во вторник, 13 октября, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили у себя на странице в Facebook разместил стилизованный под популярную компьютерную игру Super Mario ролик, в котором он побеждает лидера правящего объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили.

Ранее в тот же день Саакашвили сделал ещё несколько записей. Так, он разместил рэп-композицию, посвящённую происходящему в Грузии, интервью с грузинками, работающими в Греции и Италии, а также сделал ряд заметок.

В одной из них он призвал сторонников усилить агитацию в регионах. Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

«Важно донести до людей, что ходить на выборы имеет смысл потому, что это единственный способ радикально изменить ситуацию, в том числе и с вирусом COVID, быстро исправить экономическую ситуацию, решить вопросы, волнующие каждого человека», — написал Саакашвили.

Он призвал проявить большую активность и довести дело до конца. У его партии «Единое национальное движение» есть все шансы пройти в парламент Грузии и, более того, стать одной из правящих политсил.

COVID и революция

Ещё в начале июня украинский Τelegram-канал «Легитимный» предположил, что 2020-й станет годом революций.

«Наши источники в международных экспертных кругах сообщают, что в этом году уже прогнозируется серия «революций» в разных странах по миру. Источник сообщает, что коронавирус усилил «напряжение» в обществе, а экономический кризис только ускоряет процессы, которые приведут к «контролируемому хаосу» — цветным революциям.

Уже прогнозируется, что в этом году будет около 30 попыток цветных революций по миру. Многие правительства не выдержат напора и «уйдут», выстоят только сильнейшие и подготовленные. Среди этих стран есть Украина, Россия, Молдавия, Беларусь и Грузия», — указывалось в публикации канала от 2 июня.

Справедливость прогноза подтвердилась в августе, когда в Белоруссии вспыхнули протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. При этом сами белорусы в начале протестов указывали: речь не столько о поддержке оппозиции, сколько о реакции на действия властей.

Коронавирус сыграл роль и в протестах в Киргизии в начале октября. В них приняла участие молодёжь, «запертая» в стране без работы в условиях пандемии. «Поджигают по краям». Почему возникли и что означают протесты в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Грузию COVID-19 тоже не обошёл стороной. В понедельник, 12 октября, в топ-100 записей «Живого журнала» вошёл рассказ блогера Евгения Золотухина под названием «Как в Грузии умирал туризм». Автор описал, как Грузия относительно безболезненно прошла пандемию: количество заражённых и умерших было низким. Чтобы уберечься, Грузия закрылась не только для туристов, но даже и для обладателей грузинского вида на жительство, которые находились за границей, отмечал блогер.

«Но что-то пошло не так в тот момент, когда еще в мае грузинские власти начали обещать своим людям, уставшим от локдауна, оставшимся без денег, что вот-вот страна откроется для туристов и все смогут заработать денежек на иностранцах. А ведь подавляющее большинство грузин жили последние годы как раз исключительно за счёт туристов.

В общем, без приезжих людям в Грузии будет нечего есть, в самом прямом смысле, это единственный источник дохода для большей части населения страны. И власти зачем-то начали давать надежду», — описал происходящее Золотухин.

Дни шли, дата «открытия» Грузии для туристов переносилась. Денег становилось всё меньше. Внутренний туризм не смог компенсировать потери.

«Беда здесь оказалась в том, что все приехавшие в Батуми туристы местные и денег у них нет, едят они в дешёвом кафе на второй линии у моря или готовят себе еду сами. Снимают новенькие апартаменты на первой линии за 10 долларов в сутки (владельцы надеялись сдавать их израильтянам, русским и немцам минимум за 100 долларов). На такси за 8 лари (200 рублей) не едут, а пользуются автобусом за 0,3 лари. И даже мороженое берут не у продавцов у моря за 2 лари, а за 0,7 в супермаркете через триста метров. Море бесплатное, пальмы, поющие фонтаны и другая туристическая красота тоже», — писал Золотухин. Политолог объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но если в курортном Батуми удалось заработать хоть немного, то столицу Грузии Тбилиси блогер описал как «вымершую». А потом подоспела вторая волна коронавируса, которая ударила по Грузии значительно сильнее первой.

В общем, напряжение в стране значительно выросло.

Неугомонный Саакашвили

В понедельник, 5 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили посоветовала Саакашвили определиться с родиной. Так она ответила на вопрос журналиста, вернёт ли она опальному политику грузинское гражданство.

«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим», — отметила Зурабишвили.

Спустя неделю мир обсуждал Саакашвили: в понедельник, 12 октября, в Афинах во время встречи с грузинской диаспорой на него напали.

Позже некоторые грузинские эксперты расценили это нападение как инсценировку.

Как бы то ни было, но экс-президент Грузии не даёт о себе забыть. И это приносит свои плоды.

Во вторник, 13 октября, стали известны результаты очередного социологического исследования Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала Formula TV. Оно проходило с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В исследовании приняли участие более 4,5 тыс. совершеннолетних граждан. Дело в любви — Саакашвили о нападении на него в Греции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно данным исследования, за партию Саакашвили «Единое национальное движение» готовы проголосовать 17%. За остальные оппозиционные партии — от 5% и ниже. За партию власти «Грузинская мечта» — 37%.

Примечательно, что, отвечая на вопрос, кому же они всё же больше симпатизируют — «Грузинской мечте» или условной оппозиционной партии, — 30% выбрали оппозиционеров. Партию власти поддержали лишь 13%, а 57% не знали или отказались отвечать.

При этом более половины респондентов — 54% — хотели бы видеть во власти новую партию или коалицию, а более 36% хотят, чтобы при власти осталась «Грузинская мечта».

Кроме того, 26% опрошенных хотели бы видеть кандидатом в премьер-министры от оппозиции лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, 23% — лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, а 21% — Саакашвили.

При этом 63% грузин беспокоит безработица, 52% — нищета, 43% — рост цен. Лишь 15% беспокоит коронавирус, уступая «оккупированным территориям», вопрос которых беспокоит 18%, криминалу (16%) и наркомании (20%).

Эти данные свидетельствуют: в Грузии нельзя исключать массовых протестов по результатам выборов. Тем более их участником является политсила человека, не раз приходившего к власти при помощи революций. В одной из них — «революции роз» в Грузии — он принимал непосредственное участие, другой — Евромайдану/Майдану 2013-2014 годов — оказывал всяческое содействие.

В активе Саакашвили есть лишь одна неудачная революция — украинский Михомайдан 2018 года.