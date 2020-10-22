В среду, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал «Закон о разведке», принятый Верховной Радой 17 сентября, который фактически делает из украинских разведывательных органов филиал ЦРУ

Законопроект был подан на рассмотрение в парламент как «приоритетный для евроатлантической интеграции», так как разработан с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО, в том числе, что касается общественного контроля над разведкой.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки и порядок осуществления контроля над разведкой. Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Основное отличие от ранее действовавшего аналогичного закона — переподчинение Службы внешней разведки (СВР). Если раньше она была подчинена президенту и подконтрольна парламенту, то теперь парламент в законе не упоминается, а прописан некий "демократический гражданский контроль". Такие изменения были внесены по настойчивым просьбам западных партнёров и, по сути, они предполагают установление внешнего контроля над разведывательными органами Украины. А Саня с нами. Или военная разведка в России против барыг и чиновников © РИА Новости, Владимир Трефилов

Авторами законопроекта являются глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Александр Завитневич, кандидат от «Слуг народа» на пост мэра Киева Ирина Верещук и глава парламентской фракции президентской партии Давид Арахамия.

Согласно новому закону, СВР является правопреемником разведывательного органа Службы безопасности Украины (СБУ), который ликвидируется. Общая численность СВР, прописанная в законе, — 4350 сотрудников, в том числе 4010 военнослужащих. Однако, хотя Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов (в первом варианте законопроекта она была), ее определили как «субъект разведывательного сообщества». Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, которые осуществляют контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки. В свою очередь, Служба внешней разведки Украины может привлекать к выполнению разведывательных задач другие субъекты разведывательного сообщества, в том числе СБУ.

Бывший заместитель начальника управления СБУ в Кировоградской области, а сейчас — один из активистов партии ОПЗЖ Анатолий Бурмич, комментируя закон, утверждает, что он ставит разведку Украины под внешнее управление и фактически подрывает суверенитет страны.

«Авторы и, как я понимаю, наши зарубежные партнеры, хотят законодательно утвердить над этими пятью органами безопасности так называемый демократический гражданский контроль в виде разведывательного сообщества! Последнее отстранит руководство государства от прямого воздействия на работу СВР, ВР МО, разведоргана ГПСУ, СБУ и Нацгвардии, так называемое разведсообщество будет фильтром и координатором работы государственных органов безопасности. Что это? Отвечаю, это подрыв независимости и суверенитета Украины, усиление внешнего управления», — пишет Бурмич. Царёв: военная разведка Украины подчиняется США?

Он также обращает внимание, что закон предусматривает применение разведорганами возможности законного использования всего комплекса оперативно-технических мероприятий на территории Украины без оперативно-розыскных и уголовных дел. Для этого авторы хотят специального прокурора и специального судью, которые будут давать им разрешения в специальном закрытом режиме. По его словам, цель данного пункта закона — позволить Службе внешней разведки применять оперативно-технические мероприятия в отношении граждан, находящихся на территории Украины в нарушение всех существующих законов.

Следует напомнить, что основным направлением деятельности разведывательных органов Украины с 2014 года является борьба с РФ. Это отражено даже в эмблемах. На эмблеме военной разведки Украины изображена сова, держащая меч над выделенной картой РФ. У входа в СБУ в 2015 году был установлен памятник, изображающий украинского казака, протыкающего копьем двуглавого дракона на востоке от символической карты Украины.

Главой Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) президент Зеленский в августе назначил Кирилла Буданова, «ястреба» из обоймы Петра Порошенко. Буданова называли одним из организаторов терактов в Крыму в 2016 году. В начале лета президент также назначил главой Службы внешней разведки бывшего начальника Буданова — Валерия Кондратюка, тоже причастного к терактам в Крыму.

Об этой вооруженной диверсии недавно напомнили обнародованные депутатом Андреем Деркачем записи переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, обсуждавших данную провокацию. Экс-президент Украины тогда получил нагоняй от «старшего брата» за самоуправство. Отныне украинские разведывательные органы должны будут работать под контролем «гражданского сообщества», то есть назначенных западным сообществом кураторов. Следовательно, любые подобные провокации должны будут сначала получить одобрение западных партнеров, прежде всего, ЦРУ и британской МИ-6 (SIS), с новым руководителем которой, Ричардом Муром, Зеленский на днях встречался в Лондоне. Ричард Мур, по сообщениям украинских СМИ, был недоволен некоторыми людьми в окружении президента «незалежной».

Обозреватель украинского издания «Зеркало недели» Владимир Кравченко писал в этом году, ссылаясь на разговор с представителями разведывательных структур Украины, что разведка Украины серьезно деградировала последние годы.

«Сегодня украинская разведка неэффективна, неповоротлива, бессистемна. Страдает от недофинансирования и оттока кадров. И, главное, она не нужна высшему политическому руководству страны… "На разведку нет запроса", "Зеленский не понимает роли разведки: он не способен ставить государственные задачи", "на Банковой дремучее непонимание функций разведки", "чтобы быть эффективной, а не проедать деньги налогоплательщиков, разведка должна чувствовать свою востребованность у высшего политического руководства страны, а этого нет"… Подобные оценки мне не раз приходилось слышать», — утвержает Кравченко.

Украинские разведывательные органы в их борьбе с РФ преследует полоса неудач, что, по идее, должно исправить их переподчинение «гражданскому обществу», то есть разведкам западных стран. Одним из наиболее примечательных является провал с так называемыми «вагнеровцами» — россиянами и жителями республик Донбасса, которых украинские спецслужбы пытались через Белоруссию выманить, чтобы перехватить над Украиной под предлогом того, что одному из пассажиров внезапно «стало плохо». Операция провалилась, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, из-за утечки информации из Офиса президента, о чем, вероятно, и напомнил президенту недавно Ричард Мур в Лондоне.

В прошлом году в Севастополе ФСБ заявила о задержании очередного украинского шпиона, которым оказалась гражданская служащая Черноморского флота РФ. За последние пять лет счет таких украинских шпионов пошел на десятки. В основном в руки ФСБ попадаются те, кто работал на ГУР Минобороны Украины и СБУ.

В 2015 году при попытке слить дезинформацию Погранслужбе ФСБ, в руках спецслужб оказался агент СБУ по прозвищу «Хохол». В 2016 за аналогичное действие был задержан украинский контрразведчик Юрий Иванченко. При сборе информации на Донбассе был выявлен агент СБУ Артем Шестаков, работавший переводчиком в миссии ОБСЕ. При попытке подготовить диверсии в Крыму ФСБ поймала сотрудников ГУР Минобороны Украины Андрея Захтея и Евгения Панова. Радиоэлектронная разведка Украины избавилась от «руки Москвы» © скриншот с видео "Укрінформ"

В том же году в Москве за шпионаж был задержан кадровый украинский разведчик полковник Роман Сущенко. В ноябре «того же года в Севастополе попались сотрудники ГУР МОУ Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, а также бывший военнослужащий ЧМФ РФ капитан Леонид Пархоменко. В 2017 году в Симферополе, при подготовке к диверсии, был пойман украинец Геннадий Лимешко, а позже россияне Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, собиравшие сведения о ЧМФ РФ.

В 2018 году также в Симферополе задержали за шпионаж украинца Константина Давыденко. Позже в Нижегородской области при попытке приобрести продукцию военного назначения был задержан украинец Игорь Кияшко, а на Кубани — Сергей Стефаненко, собиравший сведения о российских военных объектах. Там же, в Краснодарском крае, ФСБ вскоре задержала гражданина Украины Юрия Пермякова, изучавшего передвижение российской военной техники. В Ростовской области за аналогичным занятием попался россиянин Владимир Моргунов. И это далеко не полный перечень провалов украинской разведки.

Бывший сотрудник КГБ, генерал в отставке Александр Михайлов считает, что разведывательные органы Украины пытаются взять не умением, а лишь числом. «Бросают в топку людей, как каштаны, и смотрят, что будет дальше. Уровень нынешней внешней разведки Украины ниже плинтуса, по принципу: удалось завербовать и то хорошо», — говорит Михайлов. По его мнению, украинские спецслужбы скорее имитируют разведывательную деятельность, чтобы отчитываться перед структурами НАТО не с «пустыми руками».

Подобному «аматорству» и имитации бурной деятельности, по идее, должна положить конец реформа разведывательных органов, в рамках которой украинские разведчики должны делать только то, что скажут из Лондона или Вашингтона. И чтобы «никакой отсебятины», всё-таки, это «независимое» государство.