Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде. В своей речи Зеленский заявил о строительстве военно-морских баз на Чёрном море

«Мы начинаем строить две государственные, украинские государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — заявил Зеленский. «Англичанка гадит»: Великобритания хочет стать лидером антироссийской коалиции © REUTERS, John Sibley

Президент Украины заявил, что сейчас в стране создаётся «украинское войско», которое сможет защитить Украину «на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве». По его словам, всё делается для того, чтобы ни у кого «не возникало даже мысли, что можно посягнуть на суверенитет, посягнуть на территориальную целостность или отобрать часть территории без единого выстрела».

«Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность», — подчеркнул Зеленский.

Эти слова президента Украины могут означать очередные судебные разбирательства касательного того, кто же «виновен» в том, что Крым вошёл в состав РФ.

Однако и слова о базах на Чёрном море заставляют насторожиться.

Какие базы?

В начале осени — 11 сентября — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об увеличении финансирования оборонного сектора в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Как заявил Данилов, оно будет составлять 5,92% от ВВП.

«Увеличение расходов — принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул секретарь СНБО.

Спустя месяц с небольшим — на День защитника Украины 14 октября — глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинских Вооружённых сил. По его словам, это позволило бы решить проблему с нехваткой финансов для армии. Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ © Facebook, Facebook/Прес-центр штабу АТО

«Нам действительно нужно, в частности, хотя бы вести разговоры и расчёты по поводу возможного сокращения численности. Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны защищена, но всегда недостаточно средств, чтобы перевооружать армию, покупать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься обучением», — заявил Арахамия

Таким образом, в президентской партии признали: даже при повышении трат на ВСУ денег украинским военным всё равно не хватает. Более того, в ближайшем будущем численность Вооруженных сил может уменьшиться.

И как в таких условиях строить новые военные базы?

Этим же вопросом задаются сторонние наблюдатели.

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идёт не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Им неизбежно придётся брать кредиты у Запада, но, по-моему, зря они взялись за это — с теми кораблями, что стоят на вооружении их ВМС, максимум, на чем им стоило бы сосредоточиться, так это на охране морских границ», — прокомментировал РИА Новости слова Зеленского о новых военных базах на Чёрном море бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

Впрочем, Украине необязательно брать западные кредиты для того, чтобы построить базы, которые потом сложно будет заполнить военными из-за сокращения Вооруженных сил. Достаточно сделать вид, что базы украинские. Тем более есть уже несколько стран, которые желают построить свои базы и, удивительно совпадение, именно на Чёрном море.

Возвращение англосаксов

В 1787 году в этих местах держал военный совет один из основателей Военно-морских сил США Джон Пол Джонс. Спустя почти семьдесят лет — в 1855 году — здесь закрепились британцы, но ненадолго — лишь на четыре месяца. УкрСМИ: страшный сон Путина — НАТО у границ Крыма © Скриншотс программы издания Украина.ру

И вот теперь в эти места — правда, не на саму Кинбурнскую косу, а чуть дальше — вернулись американцы, которые начали строить в близлежащем Очакове центр оперативного управления флотом для украинских ВМС. Строительство началось в июле 2017 года. А ещё три года спустя выяснилось — строят США не только для украинцев, но и для себя.

Как удалось выяснить в марте 2020 года RT, Инженерный корпус Сухопутных войск США в Европе разместил заявки, которые предполагают среди прочего и строительство центров боевой подготовки, один из которых будет расположен неподалёку от села Девички в Киевской области, а другой в Широколановке, что в Николаевской области.

Кроме того, в заявке указывалось, что военные инженеры из США намерены построить склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова, что на берегу Чёрного моря.

В общем, речь о строительстве полноценных военных баз.

А спустя полгода с лишним — в октябре 2020 года — стало известно, что в Николаевскую область могут подтянуться и британцы. Как заявил в интервью BBC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он не против более частого присутствия британских военных в южных регионах Украины.

«Мы не против. Если они там (в Николаевской области. — Ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба, комментируя совместные десантные учения.

Эти учения прошли в сентября 2020 года. В них помимо других представителей стран-членов НАТО были и британские военные из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Минобороны Великобритании прокомментировало в Τwitter участие своих бойцов в украинских учениях следующим образом: «Мы высадились на заднем дворе России». После резонанса в СМИ запись исчезла. Но осадок у многих остался. «Готовьтесь к членству». Генсек НАТО впервые обратился к Грузии с такими словами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши «западные партнёры»: как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали», — прокомментировал случившееся главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Эмоции — эмоциями, но после учений президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где у него была и персональная встреча с главой британской разведки Ричардом Муром.

Однако в британско-американско-украинском сотрудничестве есть загвоздка: Конституция Украины запрещает нахождение в стране иностранных военных баз. Поэтому не исключено, что создаваемые западными партнёрами Украины базы на бумаге будут украинскими. А вот де-факто это будут американские и британские военные базы. И находиться эти базы будут недалеко от Крыма. И такое соседство для России вряд ли можно назвать приятным.