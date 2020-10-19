В воскресенье, 18 октября, украинский боксёр Василий Ломаченко проиграл по очкам поединок с американским боксёром гондурасского происхождения Теофимо Лопесом

Спорт есть спорт: в любых состязаниях кто-то проигрывает, кто-то побеждает. Однако поединок продемонстрировал еще и странную реакцию значительной части украинской публики, которая болела не за своего соотечественника, а за его американского противника.

В украинском националистическом сегменте соцсетей Ломаченко буквально затравили. Причиной стала политическая позиция украинского боксёра, а также его религиозные убеждения, так как Ломаченко — убежденный сторонник УПЦ (МП) и противник войны на Донбассе. Боксер Ломаченко потерял все титулы после первого поединка в году © Скриншот с видео Ломаченко

Однако уже этого достаточно для националистов, чтобы считать его чужаком и болеть за его соперника.

Аналогичным образом весной этого года травле со стороны украинских националистов подвергся 12-летний мальчик из волынской области Максим Ткачук, одержавший победу сразу в трех номинациях престижного песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, но исполнивший наряду с украинскими народными песнями еще и «Смуглянку».

За исполнение этой крамольной песни талантливого ребёнка в августе этого года сняли с конкурса детское «Евровидение».

Ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко были включены в базу данных известного сайта «Миротворец», где публикуются списки «сепаратистов и террористов».

Спортсменов обвинили в «отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией» и называли «противниками независимости украинского православия от контроля России».

«Мы — один народ»: Усик и Ломаченко снялись в российском фильме © Facebook Бокс Украины

«По сути, мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, у меня не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая-то.

Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все. А сегодня нам пытаются подменить все принципы, пытаются подменить нам и веру», — говорил спортсмен в мае текущего года.

Для украинского националиста подобные слова звучат, как для любого другого человека звучал бы какой-нибудь призыв рубить головы неверным или устроить теракт на атомной станции.

Мэр Львова, Андрей Садовый, прокомментировал травлю украинского боксёра: заявил, что американец теперь ближе украинским националистам.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко: когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — написал Садовый. Мэр Львова рассказал, что сделала Украина с отвернувшимся от нее Ломаченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В травле отметились и депутаты партии «Голос» и «Европейской солидарности», и экс-лидер одесского «Правого сектора» (запрещён в РФ) Сергей Стерненко, и представитель Украины на переговорах в Минске Денис Казанский.

Одесский журналист Юрий Ткачёв считает, что столь радостная реакция со стороны националистов обусловлена единственный жизненным стремлением этой части общества — сделать хуже «москалям», к которым они относят просто другую часть украинского общества, а отнюдь не только россиян.

В основе этого принципа лежит саморазрушение, но это не особо волнует националистов.

«В том, что политические украинцы радуются поражению Ломаченко, нет ничего удивительного. Это устойчивый принцип: всё хорошо, что плохо для москалей, хоть зарубежных, хоть отечественных. И это не только Ломаченко. Это во всём.

Медреформа? Отлично, пусть москали посдыхают. Повышение тарифов на коммунальные услуги? Здорово, пусть москали обнищают. Водоснабжение Крыма? Никакого водоснабжения, пусть москали от жажды вымрут. Поэтому — никакого мира на Донбассе. Не ради того, чтобы его вернуть. А просто — если будет мир, то больше будет нельзя убивать москалей.

Если хотите понять их суждения, просто рассматривайте события с такой точки зрения. И всё станет понятно и логично.

А то, что в процессе будет плохо и им самим? А это вторично. Спинным мозгом политические украинцы понимают, что у них самих уже ничего хорошо никогда не будет. А раз так, то пусть хоть москалям тоже будет плохо», — пишет одесский журналист.

Полная дискредитация: Бортник о попадании Усика и Ломаченко в базу «Миротворца» © Руслан Бортник

Проявляется это зачастую и в необъяснимой гордости за любой научно-технический или спортивный успех США, поскольку поводов гордиться собственными успехами у украинских националистов всё меньше, особенно если «украинцами» они считают относительное меньшинство населения — только своих единомышленников.

Telegram-канал «Резидент», тем не менее, подчеркивает, что соцсети создают определенную иллюзию обмана, благодаря зачистке контента в Facebook, который продвигает посты лишь националистической, то есть «проамериканской» направленности.

«Порохоботы и Соросята имеют преимущество в Фейсбуке, чем пользуются постоянно, а ботофермы помогают им создавать иллюзию общественного мнения.

Сконструировав горизонтальную сеть между ЛОМами/экспертами/политиками и ботами позволило соросятам продвигать нужные нарративы на медийной платформе без особой конкуренции в мнение, пользуясь механизмами зачистки или блокировки неугодного мнения.

Вот почему ситуация с Ломаченко показательна, для большинства украинцев он герой и великий спортсмен, а для Порохоботов и соросят он предатель, но они меньшинство в стране», — пишет «Резидент».

Украинские националисты, всё же, сознают, что их власть в стране зыбка, а большинство населения не разделяет их радикальных взглядов. И осознание этого заставляет их в еще большей степени ассоциировать себя не со своей страной, а с далёкими Соединенными Штатами, где мало кто из них бывал.

Ломаченко считает, что его засудили в поединке с американским боксером © Facebook/Василий Ломаченко

Подобной реакции вряд ли можно было бы ожидать, если бы Теофимо Лопес выступал под флагом родного Гондураса или Мексики. Вряд ли сам Лопес смог бы понять причины такой моральной поддержки со стороны некоторых соотечественников своего соперника.

Василий Ломаченко ранее побеждал на ринге британцев и кубинцев, американцев и мексиканцев, но и от поражений в спорте никто не застрахован.

Будем надеяться, что он сумеет вернуть себе чемпионский титул и окажется выше злопыхательства украинских националистов, которые, как и в Донбассе, воюют не с россиянами, а со своими же идеологически «неправильными» соотечественниками.